Neue Ausstellung mitten in Weilheim: Stehenbleiben lohnt sich!

„Ruhig hineinkommen, wir haben viel davon zu erzählen, was uns bewegt“, wirbt Wolf Schindler (hier in einer Arbeit von Gisela Drescher sitzend) für das Eintreten in den „ZwischenRaum“. © Gronau

„Stille und Sturm“ ist der Titel der aktuellen Ausstellung im „ZwischenRaum“ in Weilheim. Wolf Schindler zeigt Bilder und Gisela Drescher Skulpturen und andere Objekte.

Weilheim – Bereits zum wiederholten Male vollzogen Kunstforums-Mitglieder bei ihrer Ausstellung im „ZwischenRaum“ ein sogenanntes „Soft Opening“: Die Ausstellung ging also bereits los, ohne dass sie irgendeine Art von Eröffnung gehabt hätte. Dafür versprechen die beiden Aussteller aber eine „Midissage“ – quasi ein Halbzeitfest, wo sie sich, als neues Format, gegenseitig zu ihrer Kunst interviewen wollen. Neben Weilheims Kulturreferentin Ragnhild Thieler wird am Samstag, 12. August, um 11 Uhr Wolf Schindler das Gespräch vorantreiben. Dieser ist ebenso eloquent wie generell firm in der Theorie des Kunsterlebens, so dass für die Zuhörer auch jenseits der aktuell ausgestellten Werke weitere Einblicke in die spannende Beziehung zwischen Künstlern und Betrachtern zu erwarten sind.

Die Werke ergeben zusammen eine Melodie

Freilich ist der Weilheimer auch selber Aussteller und zeigt bei der Schau „Stille und Sturm“ vor allem aus seinen Zyklen „Kreise“ und „Seestücke“ ausgewählte Exemplare. „Ich habe die Abfolge so arrangiert, dass die Werke zusammen eine Melodie ergeben“, sagt Schindler in überraschender Assoziation zur Musik. Damit gibt er schon Hinweise auf Zugänge für seine „Kreise“-Bilder, deren abstrakten Gehalt man auf den ersten Blick kryptisch finden kann.

Doch lohnt es sich, länger stehen zu bleiben und zu erkennen, wie tanzend sich die Kringel zueinander verhalten, wie stilsicher Schindler Farbwerte komponiert und wie die Hintergründe in unterschiedlicher Weise die Gesamtstimmung beeinflussen. Das letzte Werk im Zyklus sticht heraus, da es nur blassgrau ist und statt der kraftvollen Kreise nur falb-weiße Pinselansätze gruppiert. Schindler vermeidet es, seine eigenen Gedanken darüber zu verraten. Doch erscheint es nicht ganz ausgeschlossen, aus dem neblig gestimmten Werk entweder „Ruhe“ oder „Enttäuschung“ herauszuspüren – oder eine diffuse Hoffnung auf eine noch unbestimmte Zukunft.

Zum Boot-Projekt von Gisela Drescher schrieb ein Schwede eine Kantate

Solche Ansätze zur Hoffnung stellt die Werkauswahl von Gisela Drescher heraus. Die heute in Wilzhofen und München lebende Weilheimerin hatte bereits 1978 die Flucht der damals vietnamesischen „Boat People“ zum Anlass genommen, an ein „Boot der Hoffnung“ zu denken – ein Objekt, das dann, umgesetzt in Ruderbootgröße, tatsächlich 2006 von Weilheim aus eine Tour durch Kirchen und Kunstareale startete: angefüllt mit Wachstropfen, die für Solidarität, Mitgefühl, Tränen, oder schlicht jedes Einzelschicksal stehen können. Im „ZwischenRaum“ zu sehen ist das armlange Modell für das Projekt, dem zu Ehren der schwedische Komponist Stig Gustav Schönberg 2013 sogar eine Kantate schrieb.

In den Kunstwerken spiegeln sich die Wertigkeiten der Welt

Zusätzlich fasziniert Drescher mit hoch ästhetischen Japanpapier-Booten und mit Kreisobjekten mit Gold-, Silber- und Bronze-Überzug: „Diese drei Elemente sind auf der Welt unsere Wertigkeiten – konkret zu sehen in Geldmünzen, symbolisch verstanden als Zeichen der Gestirne oder taoistisch als verschiedene Zustände von Energie und Kreativität“, sagt die Künstlerin, die auch als Kunsttherapeutin arbeitet. Bronzeobjekte, meist zweiteilig, thematisieren das Verhältnis von Paaren – oder von Grundprinzipien: schneidendes Dreieck und schmiegsamer Kreis, die doch erst in ihrer Vereinigung zum „Sonnenfolger“ werden.

Die Zusatz-Exponate von Schindler gesellen zu Dreschers Booten das jene umgebende Wasser, das sich in der Reihe „Seestücke“ mal konkret in helltürkisen Wellenkämmen, mal abstrahiert in quer gerichteten Farbstreifen zeigt, deren Anordnung Horizonte assoziieren lässt.

Zudem zeigt Schindler – neben umfangreichen Mappen mit weiteren Werken – auch Acryl-Abstraktionen, die in Hinterglas-Technik ausgeführt sind: „Ideal für die Platzierung im Garten oder im Fenster, wo das Farbspiel mit den Lichtstimmungen wechselt“, findet der Grandseigneur des Weilheimer Kunstforums. Andreas Bretting

Zu sehen ist die Ausstellung „Stille und Sturm“ noch bis Sonntag, 20. August, im „ZwischenRaum“ an der Pöltnerstraße 1 in Weilheim: Mi-Fr 11-17 Uhr sowie Sa 11-14 Uhr.