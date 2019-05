Neue Endoskopie am Weilheimer Krankenhaus

Im Zuge seines Umbaus erhält das Weilheimer Krankenhaus einen neuen Endoskopiebereich. Er wird im Bereich der ehemaligen Operationssäle im nördlichen Gebäudetrakt eingerichtet.

Weilheim – In der neuen Einrichtung, die vom Freistaat Bayern mit 1,8 Millionen Euro gefördert wurde, befinden sich zwei Untersuchungsräume, ein Aufwachraum und ein Raum für die Reinigung der Endoskope sowie die nötigen Nebenräume. Arbeiten wird hier ein Gastroenterologie-Team unter der Leitung von Jochen Dresel, der auch Chefarzt der Inneren Medizin am Krankenhaus Schongau ist.

Lippmann sieht in der neuen Einrichtung eine weitere Verbesserung der wohnortnahen Versorgung der Bevölkerung, die vom Aufsichtsrat der Krankenhausgesellschaft gewünscht wird. Jetzt könne die Gesellschaft mit ihren beiden Häusern an den Standorten Weilheim und Schongau das gesamte Spektrum der Endoskopie und Gastroenterologie anbieten. In Notfällen würden Mitarbeiter 365 Tage im Jahr und 24 Stunden am Tag für die Patienten erreichbar sein.

Magen- und Darmspiegelungen, Ultraschalluntersuchungen und Funktionsdiagnostik von Galle und Leber

In der Abteilung sind laut Dresel 45 Mitarbeiter tätig. Zu ihrem Arbeitsfeld gehören unter anderem Magen- und Darmspiegelungen, Ultraschalluntersuchungen von innen und Funktionsdiagnostik von Galle und Leber. Dass die Einrichtung der neuen Räume und die Anschaffung moderner Endoskope sowie der Reinigungsanlage „auch einiges Geld kostet“, versteht sich laut Lippman von selbst. Wie bei jeder Investition müsse man sich die Frage stellen: „Ist es uns das wert?“. Er sehe in der Entwicklung des Krankenhauses einen wichtigen Beitrag zur Daseinsvorsorge. Die in der Wirtschaft dringend benötigten Fachkräfte würden nur dorthin gehen, wo auch eine gute medizinische Versorgung vorhanden ist.

Die Krankenhaus GmbH mit ihren über 800 Mitarbeitern ist einer der großen Arbeitgeber im Landkreis. Weitere Einstellungen sind laut Lippmann geplant. Vor allem Pflegekräfte seien gesucht.

Von Alfred Schubert

