Neue Kita an der Kanalstraße: Träger steht fest - Bauauftrag vergeben

An der Kanalstraße wird in Kürze eine neue Kita entstehen. Der Träger der Einrichtung steht jetzt fest - und auch der Bauauftrag wurde nun vergeben.

Weilheim – Mit der neuen Kindertagesstätte, die die Stadt in den kommenden Monaten an der Kanalstraße baut, hält auch ein für Weilheim neuer Träger Einzug in der Kreisstadt: Der BRK-Kreisverband Starnberg wird die Einrichtung betreiben, wie jetzt im Weilheimer Stadtrat bekannt gegeben wurde. Vorgesehen ist eine Kita mit zwei Kindergartengruppen (je 25 Plätze) und zwei Krippengruppen (je zwölf Plätze). Wie berichtet, wird dafür auf der städtischen Grünfläche zwischen „Edeka“ und westlicher Zufahrt zum Festplatz ein zweistöckiges Gebäude in Holzmodulbauweise errichtet. Auch ein „schöner, großer Garten“ soll laut Stadtbaumeisterin Andrea Roppelt angelegt werden. Einen Namen gibt’s auch schon: „Kinderhaus an der Ammer“.

Im Landkreis Weilheim-Schongau betreibt der BRK Starnberg bislang nur eine Einrichtung: den Kindergarten St. Raphael in Raisting. Doch in seinem Heimatlandkreis ist er der größte Anbieter in puncto „Kita“: Laut Andrea Griese-Pelikan, Leiterin des Bereichs „Kinder, Jugend & Familie“, hat der BRK-Kreisverband Starnberg bislang insgesamt 29 Kinderbetreuungseinrichtungen in zwölf Kommunen. Als nächstes eröffnet er im September in Andechs ein sechsgruppiges Kinderhaus mit Kindergarten, Krippe und Hort.

In Weilheim hatte sich der Träger bereits 2016 für das „Kinderhaus am Sonnenfeld“ (zwischen Andreas-Schmidtner-Straße und Hardtkapellenstraße) beworben, damals erhielt aber der ebenfalls in Starnberg ansässige Verein „FortSchritt“ den Zuschlag. Für das „Kinderhaus an der Ammer“ kam jetzt die Stadt Weilheim auf das BRK Starnberg zu, so Griese-Pelikan auf Anfrage unserer Zeitung. Sie kann sich vorstellen, dass mittelfristig weitere Einrichtungen ihres Verbandes in der Umgebung folgen: „Wenn man uns haben will und wir es umsetzen können – gern!“ Dem BRK-Kreisverband Weilheim-Schongau kommt man dabei nicht in die Quere – er betreibt keine Kinderbetreuungseinrichtungen.

Das Kinderhaus soll im Januar 2020 eröffnen, die Personalsuche läuft. Das konkrete Konzept hängt dann von den Mitarbeiterinnen ab, es gibt aber ein Rahmenkonzept des Verbandes, das für alle Kitas gilt. Vermutlich werde man in dem Weilheimer Kinderhaus „teil-offen“ arbeiten, erklärt die Bereichsleiterin, das bedeutet „teilweise Gruppen- und altersübergreifend“.

In nicht-öffentlicher Sitzung hat der Bauausschuss jetzt den Auftrag für den zweistöckigen Holzmodulbau vergeben – an einen Generalunternehmer im hessischen Ebersburg: Die „Baumgarten GmbH“, ein mittelständisches Unternehmen, das nach eigenen Angaben über 80 Mitarbeiter beschäftigt, errichtet das Gebäude komplett – zum Angebotspreis von knapp 2,45 Millionen Euro.

mr