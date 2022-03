Weilheim: Neue Leiterin soll Stabilität ins Jugendhaus der Stadt bringen

Von: Magnus Reitinger

Das hauptamtliche Team im „Come In“: Die neue Leiterin Sonja Merkle mit Martin Heinrich. © Stadt Weilheim

Das „Come In“ hat eine neue Leitung: Nachdem Nina Hofmann aus persönlichen Gründen nach Starnberg wechselte, leitet ab sofort die Rottenbucherin Sonja Merkle das Jugendhaus mitten in Weilheim. Nach „ständiger Fluktuation“ hofft die Stadt jetzt auf „Stabilität“.

Weilheim – „Frischer Wind für das Come In“, so hat das Rathaus seine Pressemitteilung zum Leitungswechsel im städtischen Jugendtreff an der Pütrichstraße überschrieben. Doch für diesen zu sorgen, war gar nicht so leicht. Nina Hofmann, die bisherige Leiterin, war schon vergangenen Oktober als Sozialarbeiterin in den Starnberger Jugendtreff „Nepomuk“ gewechselt. Auf die Ausschreibung der vakanten Stelle in Weilheim gab es indes nur „mäßige Rückmeldungen“, wie Johannes Lehnert, der Leiter des städtischen Kinder- und Jugendbüros, einräumt.

Neue Leiterin ist „kein unbeschriebenes Blatt“

Umso größer ist die Freude über die Bewerbung von Sonja Merkle, die laut Lehnert „kein unbeschriebenes Blatt in der Jugendarbeit“ ist. Sie war langjährige pädagogische Mitarbeiterin im Jugendzentrum Peiting und aktiv im „Kinderzirkus Schweinsgalopp“ tätig, einem inklusiven zirkuspädagogischen Angebot, das alljährlich in den Sommerferien nach Peiting lockt. „Die offene Kinder- und Jugendarbeit mit ihrer ganzen Vielseitigkeit hat mich schon immer interessiert und stets viel Freude bereitet“, sagt Merkle, die verheiratet ist, zwei erwachsene Töchter hat und in Rottenbuch wohnt.

Im „Come In“ besetzt die 49-Jährige als Leiterin eine Vollzeitstelle, die vom Landkreis finanziert, aber von der Stadt Weilheim verwaltet und fachaufsichtlich betreut wird. Man setze nun auf Kontinuität, denn in der Vergangenheit habe „die ständige Fluktuation der Mitarbeiter das Jugendhaus geprägt“, wie es in der Mitteilung der Stadt heißt: „Es ist uns sehr wichtig, dass wir Stabilität ins Come In bekommen, damit der Einstieg in die Normalität und somit auch die große Angebotsvielfalt nach Corona gelingen kann.“ Neben der neuen Leiterin gehört der Erzieher Martin Heinrich (mit einer Teilzeitstelle) zum hauptamtlichen Team des Jugendhauses. Unterstützt werden die beiden aktuell von einer Sozialarbeitsstudentin.

Ein Haus mit vielen Möglichkeiten

Sonja Merkle hat ihren Beruf „von der Basis an gelernt“: erst die Ausbildung zur Kinderpflegerin, dann zur Erzieherin, schließlich das Studium der Sozialen Arbeit in der Jugendarbeit. In nächster Zukunft stehe für sie im Vordergrund, Vertrauen aufzubauen und „tolle Projekte anzubieten“. Sie wolle „die vielen Möglichkeiten, die das Jugendhaus zur Verfügung hat, an die Jugend bringen“, erklärt die Sozialpädagogin. Musik auflegen, Konsolen und Gesellschaftsspiele, die Calisthenics-Anlage und das neu gestaltete Medienlabor sind nur einige dieser Angebote. Merkle selbst will darüber hinaus Projekte in Sachen Fotografie und in „diversen kreativen Bereichen“ umsetzen. Zudem greife man gerne die Ideen und Interessen der Besucher auf.

Lesen Sie auch Neue Zahlen zu Weilheims Zukunft: Über 1600 zusätzliche Wohnungen bis 2038 nötig? Im Sommer will Weilheims Stadtrat einen „Baulandbeschluss“ fassen, um Investoren künftig an den Folgekosten von Neubauprojekten für die Stadt zu beteiligen. Grundlage dafür sind fundierte Prognosen, die nun vorliegen – und besagen: Selbst bei Nullwachstum brauche es bis 2038 über 600 zusätzliche Wohnungen. Neue Zahlen zu Weilheims Zukunft: Über 1600 zusätzliche Wohnungen bis 2038 nötig?

Graffiti und mehr zum „Tag der Jugend“

Einige besondere Programme stehen für die kommenden Wochen bereits fest: Zum „Tag der Jugend“ im Landkreis wird am 18. März dazu eingeladen, Fotoapparate aus Keksdosen zu bauen. Am 19. März gibt es zudem einen Graffiti-Workshop im „Come In“ – und am Abend „Burger satt“, ob vegetarisch, vegan oder klassisch. Wie sich kreative Ideen per iPad in einen eigenen Trickfilm verwandeln lassen, das können Jugendliche bei einem Projekt am 11. April ausprobieren. Da die Teilnehmeranzahl der einzelnen Angebote begrenzt ist, wird um vorherige Anmeldung im Jugendhaus gebeten.

Die Öffnungszeiten des „Come In“: Dienstag bis Samstag von 14 bis 20 Uhr. Unter 18 Jahren gilt aktuell die 3G-Regel, ansonsten 2G. Info: www.comein-weilheim.de.