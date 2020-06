Neuer alter Eingang für Weilheimer Klinik

Der neue Eingang am Weilheimer Krankenhaus wurde gestern feierlich eingeweiht. Damit ist die millionenschwere Sanierung abgeschlossen.

Weilheim – Die Zufriedenheit war gestern allen Beteiligten anzumerken: Mit der Einweihung des neugestalteten Haupteingangs ist die millionenschwere Sanierung des Krankenhauses Weilheim offiziell abgeschlossen. Ab dem morgigen Mittwoch kann die Einrichtung wieder von der Johann-Bauer-Straße aus betreten werden.

Vier Jahre wurde bei laufendem Betrieb gearbeitet, mehr als 50 Millionen Euro von Landkreis und Freistaat investiert. 18 800 Quadratmeter Geschossfläche wurden saniert, 459 Räume modernisiert, 415 Türen eingesetzt, 17 000 Quadratmeter Wand- und Deckenfarbe aufgetragen und 5000 Meter Gasleitungen verlegt. Während des Baus mussten Patienten und Besucher die Klinik durch die Hintertür betreten.

Neuer Klinik-Eingang ist „Bereicherung“

Kein Wunder, dass nun der letzte Mosaikstein gewürdigt wurde. Landrätin Andrea Jochner-Weiß (CSU) sprach mit Blick auf das repräsentative Entree von einer „Bereicherung für das Krankenhaus“. Prof. Reinhold Lang, Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie, insgesamt von einer „Heilungsoase“. Weilheims Bürgermeister Markus Loth (BfW) freute sich über eine wiedergewonnene „Durchlässigkeit“ der Johann-Bauer-Straße, die teilweise als Fahrradstraße ausgewiesen werde.

Während in Weilheim die Arbeiter abrücken, stehen Großprojekte im Schongauer Krankenhaus an. Laut Thomas Lippmann, Geschäftsführer der Krankenhaus GmbH, beginnt im August der dreimonatige Umbau der Notaufnahme für über zwei Millionen Euro. Auch die Parksituation will man verbessern. Zudem steht das Schwesternwohnheim auf der Agenda – laut Landrätin muss man jedoch die Finanzlage in der Corona-Situation abwarten.

