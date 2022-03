Weilheim: Ist der neue 52-Meter-Funkmast wirklich nötig?

Von: Magnus Reitinger

Im Wald zwischen Marnbach und Magnetsried, direkt an der Staatsstraße, ist der zusätzliche Mobilfunkmast geplant. 1200 Meter weiter steht bereits ein neuer Mast. © Grafik: Bayernatlas/bo

Der Mobilfunkkonzern Vodafone will einen gut 52 Meter hohen Funkmasten zwischen Marnbach und Magnetsried errichten – im Landschaftsschutzgebiet. Weilheims Stadtspitze ist froh, dass damit viel beklagte Funklöcher behoben werden. Doch es gibt auch Zweifel, ob die Anlage wirklich nötig ist.

Weilheim – Noch ist es keine Baugenehmigung. Doch das Signal der Stadt Weilheim ist klar: Mit sieben zu zwei Stimmen sprach sich der Bauausschuss des Stadtrates am Dienstag für die Errichtung eines mindestens 52 Meter hohen Mobilfunkmastens am Waldrand zwischen Marnbach und Magnetsried aus. Die zur britischen Vodafone Group gehörende „Vantage Towers AG“ möchte diese Anlage bauen und hat mit dem Grundeigentümer schon einen Vorvertrag abgeschlossen, wie es in der Sitzung hieß. Vorgesehen ist der „klassische Stahlgittermast“ an der Nordseite der Staatsstraße, und zwar genau in der Mitte zwischen den Einmündungen der beiden Sträßchen, die südseitig durch den Wald zum Haarsee führen.

Der Baugrund liegt im Landschaftsschutzgebiet „Hardtlandschaft und Eberfinger Drumlinfelder“ sowie am Rande eines ausgewiesenen FFH-Gebietes, das besonderen Schutz genießt. Die bereits vorhandene Zufahrt zum Areal befindet sich in diesem FFH-Gebiet. Ob der Mast dort gebaut werden darf (laut Baugesetzbuch gelten solche Anlagen mittlerweile als privilegiert), darüber hat das Landratsamt zu entscheiden. Die Stadt Weilheim ist bisher nur als Grundstücksnachbarin in das Verfahren einbezogen.

„Da draußen sind nicht mal Notrufe möglich“

Als solche aber hat die Stadt mit diesem Ausschuss-Votum schon mal zugestimmt – sofern der Mast am Rand der FFH-Fläche zulässig ist. Aus städtischer Sicht „liegen keine Gründe vor, das abzulehnen“, sagte Manfred Stork seitens des Stadtbauamtes – und verwies auf oft beklagte „Funklöcher Richtung Magnetsried“. Klaus Gast (CSU) bekräftigte, dass etwa am Spiegelhof am Ostrand von Marnbach „überhaupt kein Empfang“ bestehe: „Da draußen sind nicht mal Notrufe möglich“.

Für den Bau der Anlage an der avisierten Stelle warb auch Rupert Pentenrieder: „Wenn nicht hier, wo dann?“, so der BfW-Vertreter. Man wisse, „wie schwer es ist, einen Standort für einen Mobilfunkmasten zu finden“. Hier könne er nun „weitab von Wohnbebauung“ realisiert werden. Ins selbe Horn stieß Horst Martin: Vodafone habe sich gewiss Gedanken gemacht, „wo der beste und wirtschaftlichste Standort ist“, sagte der SPD-Stadtrat. „Ich weiß nicht, was wir da dagegen haben sollen.“

1200 Meter weiter steht bereits ein Mast

Alfred Honisch (Grüne) warnte indes, „das Fell des Bären so schnell zu verteilen“. Denn nur 1,2 Kilometer entfernt, in Magnetsried, stehe bereits ein neuer Mast eines anderen Betreibers. Vodafone solle darlegen, warum man nicht diesen mitnutzen könne. Dafür plädierte auch Roland Bosch (ÖDP): Man könne „nicht überall Masten aufstellen, das nimmt einfach überhand“. Bosch und Honisch verweigerten die Zustimmung.

„Sendeanlagen sind zum Spekulationsobjekt geworden“

Auf die vorhandene Anlage in der Nähe verweist auch Christoph von Hirschberg, der am Haarsee lebt und ebenfalls als Nachbar ins Verfahren einbezogen ist. Die Gemeinde Seeshaupt wäre einverstanden, dass Vodafone dort zusätzliche Antennen anbringe, schreibt er in einem Brief an mehrere Ausschuss-Mitglieder sowie unsere Zeitung. „Klar ist, dass es Telefongesellschaften vorziehen, eigene Masten in die Natur zu stellen und so vermeiden, Plätze auf bereits bestehenden Masten der Mitbewerber anzumieten“, so von Hirschberg – zumal Sendeanlagen „zum Spekulationsobjekt geworden“ seien. Der Anlieger bemängelt zudem, dass die bisherigen Unterlagen die nötigen Kabelgräben und Zaunanlagen aussparten.