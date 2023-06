Neuer Radweg endet auf viel befahrener B2 – Staatliches Bauamt weist Schuld von sich

Von: Boris Forstner

Der Radweg ins Nichts: Das Staatliche Bauamt hat die eine Seite bereits vergangenes Jahr fertiggestellt, doch das Amt für Ländliche Entwicklung kommt auf der anderen Straßenseite mit der Planung nicht richtig voran. © Boris Forstner

Seit mehr als einem Jahr endet ein frisch gebauter Radweg im Nirgendwo, schlimmer: direkt an der viel befahrenen B 2. Das Staatliche Bauamt Weilheim weist alle Schuld von sich – verantwortlich ist tatsächlich jemand anderes.

Landkreis – Wer auf der Bundesstraße von Weilheim Richtung Murnau die Ettinger Senke hinter sich gelassen hat, sieht rechts entlang der Kiesgrube und weiter am Waldrand den neuen, rund 200 Meter langen Radweg, den das Staatliche Bauamt vergangenes Jahr bereits im Frühjahr fertiggestellt hat. Er soll eine wichtige Lücke im Radwegenetz schließen, die bei Alltags- und Freizeitradlern beliebt ist, wie Andreas Lenker vom Staatlichen Bauamt schon vergangenes Jahr gesagt hat.

Denn wer von Eberfing Richtung Huglfing will, kommt in der Regel an dieser Stelle vorbei, die aber nicht ungefährlich ist. Denn Radler mussten bislang nicht nur die B 2 queren, sondern auch noch rund 50 Meter bergauf auf der Hauptstraße fahren. Das ist seit dem vergangenen Jahr vorbei, dank des Radwegs muss die Straße nur noch gequert werden.

Ortsunkundige Radler befahren Weg bis zum Schluss – und enden vor B2

Weil das Amt für Ländliche Entwicklung gleichzeitig auf der anderen Straßenseite zwei Feldwege auflösen und zu einem vereinigen wollte, führte das Bauamt den Radweg gleich noch bis zu der Stelle, an der der künftige Radweg auf der anderen Seite auf die B 2 treffen sollte. Das Problem: Das Amt für Ländliche Entwicklung, das auf einen Baustart im vergangenen Herbst gehofft hatte, hat noch nichts getan.

Vergangenes Frühjahr war der Radweg, der zur Sackgasse wird, zunächst mit einer kleinen Absperrung versehen. © Boris Forstner

Für Radler Richtung Huglfing ist das kein Problem, sie bleiben auf dem Weg und profitieren von dem bisherigen Ausbau. In der Gegenrichtung allerdings passiert es ortsunkundigen Radlern immer wieder, dass sie den neuen Radweg bis zum Schluss fahren, der an der B 2 endet – und auf die Wiese gegenüber starren. Entweder kämpfen sie sich fluchend querfeldein, oder sie drehen um, fahren 150 Meter bergauf zurück und queren dort. Das Bauamt hat deshalb vergangenes Jahr zuerst eine kleine Absperrung aufgestellt und schnell gegen eine größere ausgetauscht, weil offenbar immer wieder Radler vorbeigefahren sind in die Sackgasse.

Staatliches Bauaumt Weilheim ist machtlos – Verfahren wird sich noch eine Weile hinziehen

„Es gibt Beschwerden deswegen“, bestätigt Lenker entnervt, auch bei der Heimatzeitung haben schon Leser angerufen. Doch Lenker ist machtlos – den vergangenes Jahr fertiggestellten Radweg in zwei Etappen zu bauen, wäre wirtschaftlich unsinnig gewesen. Wer konnte schon ahnen, dass das Amt für Ländliche Entwicklung so lange braucht?

Die Absperrung wurde größer und breiter, damit Radler nicht mehr vorbeikommen. © Ralf Ruder

Tatsächlich könnte das Projekt sogar noch länger dauern, wie eine Anfrage ergab: „Die Planung des Restwegeausbaus in Etting im Rahmen der Flurneuordnung wurde im Frühjahr 2023 mit den Trägern öffentlicher Belange abschließend abgestimmt“, teilte das Amt schriftlich mit. „Aufgrund der besonderen Auflagen, die sich durch zwei in Etting liegende Wasserschutzgebiete ergeben, hat sich die Genehmigung der Maßnahmen verzögert.“

In einem nächsten Schritt werde nun die Teilnehmergemeinschaft für einige gemeinsam umzusetzende Bauabschnitte die Kostenvereinbarung mit der Gemeinde schließen. „Ausführungsplanung und Vergabe sollen nach Vorliegen der Vereinbarungen zeitnah abgeschlossen. Wir bitten um Verständnis, dass wir keinen konkreten Zeitpunkt nennen können“, schließt das Schreiben. Der Radweg ins Nichts – er könnte also noch eine ganze Weile bestehen bleiben.