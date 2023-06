Neues Auto unterschätzt und gegen Randstein gekracht - über 10.000 Euro Schaden

Von: Elena Siegl

Zu einem Unfall kam es in Weilheim (Symbolbild). © dpa Picture-Alliance / Marc Müll

Weil er die Leistung seines neuen Autos unterschätzte, baute ein 20-Jähriger aus Peiting am Montagabend einen Unfall in Weilheim - mit hohem Sachschaden.

Weilheim - Äußerst ärgerlich war die Fehleinschätzung eines 20-jährigen Mannes aus Peiting, die am Montagabend, 12. Juni, gegen 22.30 Uhr zu einem Unfall führte, wie die Polizei Weilheim berichtet. Der junge Mann war demnach zum Unfallzeitpunkt mit seinem noch nicht mal drei Monate alten Golf GTI in Weilheim unterwegs. Als er von der Oberen Stadt nach rechts in die Pütrichstraße einbiegen wollte, drückte er nach eigenen Angaben zu sehr aufs Gas, wodurch er sich selbst erschrak und daraufhin die Kontrolle über das Fahrzeug verlor, heißt es im Bericht der Polizei Weilheim.

Kontrolle über Auto verloren und gegen Randstein geprallt

Im weiteren Verlauf sei das Auto des Peitingers dann mit dem Randstein kollidiert. Wie der Mann laut Polizei selbst bei der Unfallaufnahme angab, hat das neue Fahrzeug wesentlich mehr Leistung als sein altes Auto, was er wohl unterschätzte. Durch den Anprall am Randstein wurden beide vorderen Felgen beschädigt und außerdem die Vorderachse verschoben. Der 20-Jährige selbst blieb bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt, der Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich wohl auf über 10.000 Euro, davon geht man nach ersten Schätzungen bei der Polizei Weilheim aus.

