Weilheim: Neues Parkhaus direkt an der B2 geplant

Von: Magnus Reitinger

Auf dem jetzigen Parkplatz des Mercedes-Autohauses zwischen Röntgenstraße und Heseloherstraße, direkt an der B2, ist ein mehrstöckiges Parkhaus geplant. © ruder

Die Mehrheit des Weilheimer Bauausschusses kann sich ein dreistöckiges Parkhaus gegenüber dem Gymnasium vorstellen. Der Bedarf sei groß, der Standort richtig, hieß es in der gestrigen Sitzung. Doch es gab auch Kritik: Die Grünen nannten das Vorhaben „fantasielos“ – und halten es für das falsche Zeichen.

Weilheim – Platz für rund 200 Autos will der Bauwerber in einem privat geführten Parkhaus schaffen, das auf dem Parkplatz des Mercedes-Autohauses zwischen Röntgenstraße und Heseloherstraße, direkt an der B2, errichtet werden soll. Vier oberirdische Vollgeschosse stellt sich der Antragsteller dafür laut seiner Bauanfrage vor, was eine Höhe von rund 11,60 Metern ergäbe. Allenfalls eine der Parkebenen wäre für ihn unterirdisch denkbar, weil ansonsten sowohl die Baukosten als auch der Unterhalt viel zu teuer würden.

Landratsamt und Krankenhaus GmbH haben schon Bedarf angemeldet

Genutzt werden solle das Parkhaus von umliegenden Betrieben und Institutionen. Das Landratsamt hat laut Bauwerber bereits einen Bedarf von rund 125 Stellplätzen angemeldet (für Gymnasium und Realschule), ebenso viele Stellplätze wolle die Krankenhaus GmbH nutzen. Dass Bedarf besteht, das bezweifelte im Bauausschuss des Weilheimer Stadtrates gestern niemand. Insbesondere BfW und CSU verwiesen auf „großen Parkdruck“ in diesem Viertel. Für BfW-Sprecherin Brigitte Holeczek („die Leute kommen von außen mit dem Auto, weil sie oft gar nicht anders kommen können“) wären in der Folge Parkverbote in angrenzenden, bislang oft zugeparkten Straßen möglich und nötig. Auch „um mit dem Radverkehrskonzept weiter zu kommen“, so Marion Lunz-Schmieder (CSU), „müssen die Autos wo hin“.

„Das schaut nach einem Industrieparkhaus aus“

Viergeschossigkeit brauche das Parkhaus wohl, meinte Bürgermeister Markus Loth (BfW), doch eine der Ebenen müsse dann „in die Erde“. Ein vierstöckiger oberirdischer Bau ist auch den Befürwortern im Bauausschuss „zu massiv“ an dieser Stelle. Einem dreistöckigen Gebäude wurde jedoch mehrheitlich zugestimmt. Dass dieses verträglich gestaltet wird, soll per Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans gesichert werden. Denn die aktuelle Skizze des Bauwerbers sehe zwar ein Gründach vor, ansonsten aber eine „sehr einfache Gestaltung“, erläuterte Manfred Stork, der Leiter der städtischen Bauverwaltung: „Das schaut nach einem Industrieparkhaus aus.“

Fakt ist, dass viele Menschen mit dem Auto zur Arbeit fahren - und das wird sich auch nicht ändern.

Auch gegen ein dreistöckiges Parkhaus stimmten die Vertreter von ÖDP und Grünen. Gerd Ratter (ÖDP) plädierte für eine „gemischte Nutzung“, etwa in Kombination mit Wohnungen: „Man sollte sich da wirklich andere Optionen offen lassen.“ Ähnlich Luise Nowak: „Man muss nicht gleich den ersten Vorschlag annehmen“, so die Grünen-Stadträtin. Ihr Fraktionskollege Alfred Honisch nannte die Parkhaus-Idee „fantasielos“ und wünschte sich seitens des Bauwerbers eine Alternativplanung für „Sinnvolleres an dieser Stelle“. Denn Weilheim habe bereits ein Problem mit Ziel- und Quellverkehr – und ein zusätzliches „überdachtes Angebot für Autos“ ziehe noch mehr Autos an. Bürgermeister Loth konterte diese Aussage deutlich: „Bei allen schönen Gedanken über Radverkehr, Mobilitätskonzept und Trallala – Fakt ist, dass viele Menschen mit dem Auto zur Arbeit fahren, und das wird sich auch nicht ändern.“

Laut Horst Martin gibt es auch in der SPD Bedenken, mit dieser Planung „mehr Autos anzulocken“. Er selbst sieht aber den Vorteil, damit Parksuchverkehr zu vermeiden und Parkverbote etwa in der „grässlich zugeparkten Röntgenstraße“ folgen lassen zu können. Schlichtweg „ideal“ für ein Parkhaus findet diesen Platz Rupert Pentenrieder (BfW): „Es geht jetzt nur darum, das verträglich zu gestalten.“ Voraussichtlich im Januar entscheidet der Stadtrat über die Aufstellung eines Bebauungsplans.