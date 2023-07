Weilheim: Neues Rückhaltebecken für Abwasser kommt in den Süden der Stadt

Von: Magnus Reitinger

Zwischen Staatsstraße und Achalaich-Kreisel ist (unterirdisch) ein neues Rückhaltebecken geplant. © Archiv Ruder

Weil Weilheim wächst, ist zur Entlastung der Kläranlage ein weiteres Rückhaltebecken nötig. Eigentlich sollte dieses am Dietmayr-Anger gebaut werden. Doch das hat dem neuen Investor dort nicht gepasst. Jetzt wurde eine andere Lösung gefunden.

Weilheim – Angesichts der baulichen Entwicklung Weilheims – insbesondere mit Blick auf die geplanten Wohnbauten auf dem Dietmayr-Anger nördlich der Geistbühelstraße – haben die Stadtwerke Weilheim vor einiger Zeit den Generalentwässerungsplan für die Kreisstadt überarbeiten lassen. Ergebnis: Zur Entlastung der Kläranlage ist für den südlichen Bereich von Weilheim ein Rückhaltebecken zu errichten.

Dieses war eigentlich direkt am Dietmayr-Anger vorgesehen – unterirdisch unter dem geplanten Bürgerpark. In den bisherigen Diskussionen zu den dortigen Bebauungsplänen war immer wieder die Rede davon. Doch dagegen, so Stadtwerke-Chef Peter Müller gegenüber der Heimatzeitung, hatte der neue, in München ansässige Investor etwas. Das Unternehmen, welches das Areal unterhalb der Pöltner Kirche bebauen wird, habe eine „mögliche Geruchsentwicklung“ durch das Rückhaltebecken befürchtet, erklärt Müller.

Befürchtung des Investors in Innenstadt sei unbegründet

Diese Befürchtung sei unbegründet, fügt der Stadtwerke-Vorstand hinzu. Eine ähnliche Anlage befinde sich seit langem etwa nahe der Ammerschule. Und dort seien noch nie Gerüche aufgetreten, habe es auch keine Beschwerden gegeben. Dafür sorgten auch entsprechende Filter. Insgesamt gibt es bis dato übrigens vier solcher unterirdischer Rückhaltebecken in Weilheim: neben jenem bei der Ammerschule auch je eines im Trifthof, an der Kanalstraße und bei der Töllern-Unterführung.

Fläche war eigentlich für Ausgleichsmaßnahmen gedacht

Für den südlichen Bereich wurde anstelle des Dietmayr-Angers nun eine andere Lösung gefunden. Das Rückhaltebecken soll jetzt, von Weilheim aus gesehen, vor dem Gewerbegebiet Achalaich errichtet werden, zwischen der Staatsstraße und dem Kreisverkehr Achalaich. Die Fläche, auf der das rund 16 auf 28 Meter große Becken unterirdisch geplant ist, war eigentlich für Ausgleichsmaßnahmen gedacht, hieß es jüngst im Bauausschuss des Weilheimer Stadtrates. Dafür kann es mit dem unterirdischen Bauwerk nicht mehr genutzt werden, erläuterte Müller auf Tagblatt-Anfrage. Doch die Fläche werde nach dem Bau wieder „begrünt und bepflanzt“. Oberirdisch sei freilich ein kleines Wartungsbauwerk nötig, wohl etwa drei auf drei Meter groß, so der Stadtwerke-Chef. Auch die Zufahrt müsse gewährleistet sein. Vorgesehen ist der Bau fürs Jahr 2025.

Auch Bereich an Geistbühelstraße wird dadurch entlastet

Eigentlich sollte ein Rückhaltebecken am Dietmayr-Anger auch Abwasser aus dem Bereich der „Blumenstraßen“ südlich der Geistbühelstraße abfangen. Das sei mit dem Standort Achalaich nicht möglich, sagte Müller im Bauausschuss auf Nachfrage von BfW-Fraktionssprecherin Brigitte Holeczek. Doch das Becken fange dort „vor allem Abwasser aus Polling und Achalaich auf“, das entlaste auch den Bereich an der Geistbühelstraße.

Der Bauausschuss stimmte der für das unterirdische Becken nötigen Änderung des Bebauungsplans „Entlastungsstraße Trifthof Industrieanbinder“ einhellig zu. Er sei „sehr froh, dass diese Lösung außerhalb des Baugebiets Dietmnayr-Anger gefunden wurde“, sagte etwa ÖDP-Vertreter Gerd Ratter.

