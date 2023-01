Eisenbahnpreis für verstorbenen Weilheimer als Auszeichnung für sein Lebenswerk

Langjähriger Pro-Bahn-Landesvorsitzender

Von Boris Forstner schließen

Der langjährige Pro-Bahn-Landesvorsitzender Matthias Wiegner ist posthum mit dem bayerischen Eisenbahnpreis ausgezeichnet worden.

Weilheim/Nürnberg – Erstmals nach vier Jahren Pause hat in Nürnberg der bayerische Eisenbahnempfang stattgefunden – mit einer großen Ehre für einen leider schon verstorbenen Weilheimer: Matthias Wiegner, der langjährige Vorsitzende des Landesverbands Bayern des Fahrgastverbands Pro Bahn, wurde posthum mit dem Bayerischen Eisenbahnpreis ausgezeichnet. Man sehe das als Anerkennung der kritischen, aber konstruktiven Verbandsarbeit und werde die Arbeit im Sinne von Matthias Wiegner fortführen, heißt es in einer Pro-Bahn-Mitteilung.

(Die Heimatzeitungen im Landkreis Weilheim-Schongau sind unter „merkur_wm_sog“ auf Instagram vertreten.)

Matthias Wiegner: Bahnszene wäre ohne ihn „viel ärmer“

Wiegner hatte 1990 den Fahrgastverband Pro Bahn in Bayern etabliert und ist Gründungsvorsitzender des Landesverbandes gewesen. Ein Vierteljahrhundert hat er diesen dann an der Spitze geführt und weitere fünf Jahre als zweiter Vorsitzender, ehe er 2020 überraschend im Alter von 65 Jahren verstarb. „Herr Wiegner hat im Freistaat in Sachen Fahrgastanliegen Pionierarbeit geleistet. Ohne das ehrenamtliche Engagement von ihm und seinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern wäre die bayerische Bahnszene nicht nur viel ärmer, sondern stünde der bayerische SPNV nicht dort, wo er heute ist“, sagte Verkehrsminister Christian Bernreiter. „Mit Fug und Recht ist er deshalb der erste Preisträger des Bayerischen Eisenbahnpreises, der diese Auszeichnung für sein Lebenswerk erhält“, sagte der Minister.

Den Preis nahmen der aktuelle Pro-Bahn-Landesvorsitzende Lukas Iffländer und Wiegners Ehefrau Renate Forkel entgegen. „Matthias Wiegner war sicher niemand, den man im Verkehrsministerium als ‚einfach‘ beschreiben würde. Dass er nun für sein langes Wirken – oft auch im Konflikt mit dem Verkehrsministerium – ausgezeichnet wird, zeigt, dass seitens der Landesregierung eine Wertschätzung für die langjährige Arbeit besteht“, sagte Iffländer.

(Alle News und Geschichten aus unserem Landkreis sind auch auf unserer Facebook-Seite zu finden.)

Matthias Wiegner: Ein Vorbild für Ausdauer und Durchsetzungsvermögen

Als Verband sei man Dank dieser Wertschätzung gestärkt, den von Wiegner eingeschlagenen, konstruktiv kritischen Weg auch in Zukunft zu beschreiten. „Wir werden weiter, durchaus auch mit harten Bandagen, gelegentlich provokativ, aber dennoch fair für den öffentlichen Verkehr in Bayern kämpfen. Dabei werden wir Matthias Wiegner nicht nur als guten Freund und Mitstreiter, sondern stets auch als Vorbild, was Ausdauer und Durchsetzungsvermögen angeht, in Erinnerung halten“, sagte Iffländer.

Die Laudatio hielt der frühere Geschäftsführer der Bayerischen Eisenbahngesellschaft Johann Niggl, der von 2013 bis 2018 dieses Amt innehatte und als gebürtiger Steingadener ebenfalls seit mehr als 30 Jahren in Weilheim lebt.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter. Und in unserem Weilheim-Penzberg-Newsletter.