Zwei Blitzer innerhalb nur eines Kilometers aufgestellt

Dieser Blitzanhänger steht an der Deutenhausener Straße, ein weiterer Blitzer kontrollierte am Mittwoch gleich danach am Narbonner Ring. © Gronau

Kurios: Der „Zweckverband Kommunale Dienste Oberland“ hat Autofahrer in Weilheim gleich zwei Mal kontrolliert - innerhalb von nur einem Kilometer.

Weilheim – Manch Autofahrer dürfte sich am Mittwoch gewundert haben, als er morgens aus Richtung Seeshaupt nach Weilheim gefahren ist. Denn am Ortseingang an der Deutenhausener Straße wurde von einem Anhänger („teilstationäre Geschwindigkeitsmessung“) geblitzt – und wer danach auf den Narbonner Ring abbog, konnte auch noch aus aus einem silbernen VW-Bus geblitzt werden.

Zwei Blitzer innerhalb von weniger als einem Kilometer? Haben sich da die Polizei und der Zweckverbands Kommunale Dienste Oberland (KDO) nicht abgesprochen?

Zwei Blitzer: Keine Absprachen zwischen Polizei und Zweckverband Kommunale Dienste Oberland

Auf Nachfrage teilte die Weilheimer Polizei mit, dass keiner der beiden Blitzer von ihnen betrieben wurde. Beide Messungen waren tatsächlich vom KDO, wie Außendienstleiter Thorsten Preßler bestätigt. Er sagt zwar, dass „Erfahrungen gezeigt haben, dass Doppelverstöße bei zwei Blitzern sehr gering sind“. Doch durch den notwendigen Abbiegevorgang zwischen Narbonner Ring und Deutenhausener Straße entstehe eine neue Verkehrssituation. Derart geringe Abstände kämen häufiger vor und könnten auch zwischen Blitzern des Zweckverbandes und solchen der Polizei vorkommen, da es keine Absprachen gebe.

Sollten Polizei und KDO tatsächlich einmal in einer Straße die Geschwindigkeit kontrollieren, ziehe sich der KDO zurück. Sollten bis dahin schon Doppelverstöße erfolgt sein, würde lediglich der höherwertige Verstoß geahndet. Auf der sicheren Seite sind in jedem Fall die Fahrer, die sich an die geltenden Geschwindigkeitsbegrenzungen halten.



von Dominik Oppermann

