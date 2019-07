Oberland Ausstellung in Weilheim: Heuer mit Wikingerschiff

Sie zieht tausende Besucher aus der Region an: Die Oberland Ausstellung findet im Oktober zum 22. Mal in Weilheim statt. In diesem Jahr ist das Thema „Holz“ besonders präsent.

Weilheim – In Weilheim ist sie längst Tradition: Die Oberland Ausstellung („Orla“), die tausende Besucher aus der Region anzieht, findet heuer zum 22. Mal statt. Von 2. bis 6. Oktober werden auf dem Messegelände am Volksfestplatz rund 300 Aussteller aus 28 Branchen vertreten sein.

Wie Messeorganisator Josef Werner Schmid in einer Pressemitteilung erklärt, sei „Holz“ in diesem Jahr ein zentrales Thema auf der Verbrauchermesse. „Es wird viele Sonderschauen, Produkterlebnisse und Events geben“, sagt er. Unter anderem soll auf dem Messegelände eine „portable Kita“ entstehen – ganz aus Holz. Besucher können bei Führungen durch die offene Baustelle Fragen stellen und direkt vor Ort mit regionalen Anbietern aus den Bereichen „Bauen“, „Wohnen“ und „Lifestyle“ ins Gespräch kommen. Die Bewirtung auf der Verbrauchermesse erfolgt zum ersten Mal in der Weilheimer Stadthalle. Der Familien-Traditionsbetrieb „Drexl“ aus Raisting wird die Gastronomie übernehmen – samt Biergarten, in dem ein hölzernes Wikingerschiff aufgebaut wird. „Vom Schiff aus wird die Musikkapelle spielen. Gebaut hat es der Musikverein Raisting“, sagt Wirt Gerhard Reinhardt-Drexl.

„Orla“ hat in Weilheim besondere Tradition

Schirmherr der Messe ist Thorsten Glauber, bayerischer Staatsminister für Umwelt und Verbraucherschutz. Zur Eröffnung wird er eine Festrede halten. Erwartet werden dazu rund 300 Gäste, darunter Kreispolitiker, Landtagsabgeordnete, Vertreter der örtlichen Wirtschaft und von lokalen Vereinen. „Diese festliche Eröffnung mit den lokalen Größen gibt es nur in Weilheim und hat dort eine besondere Tradition“, sagt Schmid, der Messen in verschiedenen Städten in Bayern und Schwaben organisiert.

Auch Bürgermeister Markus Loth freut sich auf die Veranstaltung. „Die ,Orla‘ findet seit über 40 Jahren in Weilheim statt, und darauf sind wir stolz“, sagt er. Viele Besucher würden Anfahrten von bis zu einer Stunde auf sich nehmen. Durch viele Mitmachaktionen und ehrenamtliche Aussteller sei das Programm auch für Familien attraktiv. Heuer ist unter anderem der Kreisjugendring in der „Halle der Jugend“ vertreten. Die Landfrauen verkaufen Kaffee und Kuchen und Cocktails an einer Milchbar. Außerdem werden sie am 2. Oktober mit „Stubenmusi“ und dem Landfrauenchor für Unterhaltung sorgen.

