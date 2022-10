Orla-Aussteller mit Resonanz zufrieden - Energiekrise auch bei Messe ein Thema

Das Goggomobil war nur der Hingucker. Bei den Stadtwerken ging es laut Karl Neuner (links) um Strom, Gas und Fernwärme. © Alfred Schubert

Die 23. Oberlandausstellung (Orla) war kleiner als ihre Vorgängerinnen, und das Wetter spielte nicht mit. Trotzdem zeigten sich die Aussteller bei einer Umfrage am Sonntag, dem vorletzten Messetag, mit dem Besuch zufrieden.

Weilheim – „Die Nachfrage ist gigantisch“, stellte Andreas Reßle am Sonntagnachmittag fest. Dicht drängten sich die Besucher um das kleine Modellhaus, das den Aufbau von Vollholzwänden und -decken zeigt. Dass so viele Besucher an seinen Stand gekommen sind, liegt nach seiner Einschätzung an der Klimadiskussion und an der Energiekrise. In Holzhäusern ist Kohlendioxid gespeichert, außerdem brauchen sie weniger Heizenergie als andere Gebäude.

Auch am Stand der Firma „Wechner“ herrschte Andrang. Das Peitinger Unternehmen informierte die Besucher über Wärmepumpen. Diese Maschinen brauchen laut Maximilian Barnickel bei gleicher Wärmeleistung nur ein Fünftel des Stroms einer konventionellen Elektroheizung, weil sie Umgebungswärme nutzen. Angesichts der steigenden Energiepreise sei die große Nachfrage nach Wärmepumpen bei den Besuchern der Orla, die am vergangenen Donnerstag eröffnet worden war, zu erwarten gewesen.

Schlange stehen am Stand der Landfrauen

Eine weitere Attraktion war der Stand der Bäuerinnen, die wieder ihr Café betrieben. Die Schlange der auf Kaffee und Kuchen Wartenden reichte am Nachmittag quer durch die Halle. „Wir sind zufrieden“, so Christine Sulzenbacher zum Verlauf der Orla. Allein am Sonntag, dem vorletzten Messetag, hätten die Bäuerinnen „80 Torten und Kuchen und 600 Kiacherl“ verkauft.

Essbares war auch Thema einer Ausstellung zu alten Obstsorten, die einst im Alpenvorland auf Streuobstwiesen zu finden waren, heute aber fast ausgestorben sind. Die Aktion „Apfel-Birne-Berge“ will diese nachziehen und so retten. Zu diesen Sorten gehört der mit bis zu 1000 Kilogramm Äpfel pro Baum sehr ertragreiche Paradeisapfel, der nur noch in Rohrdorf bei Rosenheim vorkam, ebenso wie der Pollinger Klosterapfel und der Eberfinger Magdalenenapfel. Auch für neuere Sorten interessierten sich die Besucher, etwa für den „Prinz Albrecht von Preußen“ aus Kamenz in Schlesien, den schorfresistenten „Topaz“ aus Tschechien, den „Florina“ aus Angers, die „Dorschbirne“ aus dem österreichischen Mostviertel und die „Bayerische Weinbirne“, die für die Herstellung von Most und Schnaps geeignet ist.

Eva Bichler-Öttl und Georg Loferer informierten die Orla-Besucher über alte Obstsorten, die sich für Streuobstwiesen im Voralpenland eignen. © Alfred Schubert

Dass Kulinarisches bei den Besuchern der Ausstellung gefragt ist, stellte auch Klaus Gallenberger fest. Der Antiquar war mit 1500 Büchern gekommen. Sehr gut nachgefragt waren Kochbücher, aber auch Reiseführer fanden viele Abnehmer.

Dass Reisen nach den Einschränkungen der vergangenen beiden Jahre wieder gefragt ist, stellte auch der Busunternehmer Benjamin Koch fest. Er war zum ersten Mal auf die Orla gekommen, weil er sich hier das richtige Publikum für sein Angebot erwartete. „Die meisten Busreisenden sind 50plus“, wisse er aus langjähriger Erfahrung. Diese Generation sei auf der Verbrauchermesse stark vertreten, entsprechend sei die Nachfrage gewesen. „Italien ist der Dauerbrenner“, so Koch, vor allem an den Gardasee und nach Venedig wollten die Interessenten.

Das umgebaute Goggomobil am Stand der Stadtwerke war ein Hingucker

Optische Attraktion am Stand der Stadtwerke war ein restauriertes und auf elektrischen Antrieb umgebautes Goggomobil. Die Gespräche drehten sich laut Karl Neuner aber um andere Themen. Die Preise für Strom und Gas standen im Vordergrund, zudem hätten viele Besucher wissen wollen, wann sie ihr Haus an die geplante Fernwärmeversorgung anschließen können, die von einer in der Nähe von Dietlhofen geplanten Energiezentrale gespeist wird.

„Gut besucht“ war der Stand des TSV Weilheim laut stellvertretendem Jugendleiter Dominik Juckel. Am Samstag und am Sonntag seien viele Familien gekommen, um sich über das Angebot des Vereins zu informieren. Das Interesse habe sich zum größten Teil auf drei Bereiche konzentriert: asiatische Sportarten, Schwimmen und Tanzen. Etwa zwei Drittel der Besucher waren auf der Suche nach Kursen für ihre Kinder, nur ein Drittel wollte selbst Sport im Verein treiben.

Auch bei der „Wieshof Naturküche“ und bei „Kathis Schmankerlkammer“ ging es um Kulinarisches. Das Bild zeigt (v.l.) Christian Dunz, Elisabeth Doll, Katharina Hess und Maria Tafertshofer. © Ralf Ruder

Trotz des „relativ verheerenden Wettes“ war die Präsenz auf der Orla für die Verkehrswacht laut Vorsitzendem Martin Hackl „ein Erfolg“. Rund ein Viertel der Besucher, die am Stand stehen blieben, hätten sich näher für die Arbeit des Vereins interessiert. Besonders gefragt seien die Simulatoren gewesen, auf denen man Reaktionstests für Autofahrer und Radfahrer machen konnte. Auch die Brille, mit der man virtuell das Fahren üben konnte, hätten viele ausprobiert. Wie schon in den Vorjahren hätten zahlreiche Besucher, die mit dem Rad gekommen waren, dieses von der Verkehrswacht überprüfen lassen. Kleine Reparaturen seien dabei gleich kostenlos erledigt worden.

„Fast nur Kollegen“ waren laut einem BDM-Vertreter an den Stand des „Bundesverband Deutscher Milchviehhalter“ gekommen. Dies habe vermutlich daran gelegen, dass die Themen des BDM nur Landwirte direkt betreffen. Die Berufsorganisation will erreichen, dass die Bauern den Milchpreis selbst bestimmen können und so angemessen bezahlt werden.

Alfred Schubert

