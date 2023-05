Weilheim: Sicherheitswacht griff in der Freinacht öfter ein - „Vielzahl an Ordnungsstörungen unterbunden“

Von: Magnus Reitinger

Geografisch verwirrt war gestern wohl mancher Autofahrer am nördlichen Ortseingang von Weilheim in Oberbayern - wo nach der Freinacht plötzlich ein Ortsschild von Weilheim an der Teck prangte. © Ruder

Die Sicherheitswachten Weilheim und Peißenberg waren in der vergangenen Freinacht verstärkt im Einsatz - mit insgesamt sechs Ehrenamtlichen. Und die mussten laut Polizei auch häufig tätig werden.

Weilheim – In „Weilheim an der Teck“ fand sich laut Ortsschild wieder, wer gestern aus Richtung Norden nach Weilheim in Oberbayern kam: Das ausgetauschte Schild kurz vor dem Kreisverkehr war ein Freinachtscherz, der wohl für manches Lächeln sorgte. Ob Letzteres zum Beispiel auch für den Eigentümer eines Fahrrads gilt, das gestern früh an einer Ampel an der Römerstraße in Weilheim hing, sei dahingestellt.

Freinacht: Sicherheitswachten mit sechs Ehrenamtlichen im Einsatz

„Im Zusammenhang mit der Freinacht kam es zu keinen größeren Vorfällen“, meldete am Feiertagmorgen die hiesige Polizeiinspektion. In Weilheim sei es lediglich auf dem Gehweg der Töllernallee „wegen dort hin verfrachteter Bauzäune und Mofas zu kleineren Behinderungen gekommen“. Einige Stunden später schob die Polizei jedoch nach, dass die Sicherheitswachten Weilheim und Peißenberg mit insgesamt sechs Ehrenamtlichen verstärkt im Einsatz gewesen seien und „auch häufig tätig werden mussten“.

Einen ungewöhnlichen Parkplatz an der Römerstraße in Weilheim fand in der Freinacht dieses Fahrrad. © Uehlein

Am Ammerdamm in Weilheim bemerkten die Wächter beispielsweise einen Autofahrer, gegen den nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt wird. In der Fußgängerzone hätten sie „mehrere lautstark lärmende Jugendliche zur Ruhe ermahnt“, beim Wasserwirtschaftsamt „eine alkoholisierte, Bier trinkende Person des Platzes verwiesen“ und am Dietlhofer See mehrere Jugendliche zum Aufräumen und Verlassen des Geländes aufgefordert, nachdem sie dort eine „größere Vermüllung produziert“ hätten. Auf dem Sportplatz unterhalb des Gögerls habe die Sicherheitswacht 10 bis 15 Jugendliche zur Räson gebracht, die „lautstark Musik hörten, Böller zündeten und viel Müll hinterließen“.

Größere Gruppe von Jugendlichen zündete Böller in Peißenberg

In Peißenberg hat die Sicherheitswacht laut Polizeibericht in der Nähe des Jugendzentrums bzw. Rigi-Centers eine Gruppe von 20 bis 25 Jugendlichen angetroffen, die Böller zündeten. „Sie wurden eindringlich belehrt“, so die Beamten.



Das Resümee der Polizei: „Insgesamt lässt sich feststellen, dass durch die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Sicherheitswacht eine Vielzahl an kleineren Ordnungsstörungen unterbunden werden konnten. Sie haben somit maßgeblich zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung der Gemeinden Peißenberg und Weilheim beigetragen und letztlich jedem Einwohner dieser Gemeinden einen Dienst erwiesen.“