“Herr, lass Hirn regnen“ - Die Reaktionen unserer Leser zu den Steg-Sperrungen

Gesperrte Stege und Badeinseln, die nicht mehr benutzt werden dürfen: In Weilheim und Penzberg ist das Badevergnügen getrübt. Zahlreiche Leser ließen uns zu diesem Thema ihre Zuschriften zu kommen.

Landkreis - Die Nachricht, dass die Badestege am Dietlhofer See in Weilheim und am Kirnberger Weiher und dem Eitzenberger Weiher in Penzberg aus haftungsrechtlichen Gründen gesperrt wurden und Badeinseln demnächst aus dem Wasser genommen werden sollen, löste Wellen der Empörung aus. In Weilheim machten sich Bürger über die Aktion lustig - und brachten unter anderem unter der offiziellen Stellungsnahme der Stadt eine eigene Botschaft an.

Wie sehr das Thema die Gemüter bewegt, zeigt sich auch an den zahlreichen Leserbriefen aus Weilheim und Penzberg, die die Heimatzeitung derzeit erreichen. Sie werden hier veröffentlicht und laufend ergänzt.

„Gesperrte Zugänge jetzt von Schutzhunden bewacht“

+ Lässt die Stadt Weilheim den Badesteg jetzt von Hunden sichern? Nein, es ist ein Scherz von Martina Hambach. © Privat

Die Stadt Weilheim hat aufgerüstet und lässt die gesperrten Zugänge zum See jetzt auch noch mit ausgebildeten Schutzhunden bewachen, damit niemand verunfallt. Hier bleibt einem nur noch das Lachen im Halse stecken.

Martina Hambach, Weilheim

„Unsere persönliche Freiheit steht auf dem Spiel“

Uns gebürtige Weilheimer begleitet der Dietlhofer See durch das ganze Leben. Als Kinder sind wir mit unseren Eltern zum Schwimmen gegangen und tun das gerne und mit Freude bis ins hohe Alter. Nun mussten die Badestege aufgrund eines Gerichtsbeschlusses gesperrt werden. Mit Entsetzen reagieren hier vor allem ältere Menschen, die auf die Einstiegshilfen angewiesen sind. Ich möchte betonen, dass wir Weilheimer durchaus zu schätzen wissen, was wir an unserem „Dietschi“ haben. Wir sind der Stadt Weilheim sehr dankbar, dass das Badegelände so gepflegt wird, dass es Umkleiden gibt und eben auch die Badestege, die zu einem sicheren Einstieg ins Wasser notwendig sind. Die Schuldigen für die Sperrung der Badestege sind nicht bei der Stadt Weilheim zu suchen. Eines der vielen Gerichtsurteile, die von normalen Bürgern längst nicht mehr alle nachzuvollziehen sind, hat zu dieser Maßnahme geführt. Auf Nachfrage bei der Stadt Weilheim wäre demnach unser Bürgermeister sowie auch die Stadträte, die gegen eine Sperrung der Badestege sind, persönlich dafür haftbar, wenn ein Unglück passiert. Deshalb auch der einstimmige Beschluss. Ich möchte heute kein Politiker sein; gegen alles und jedes wird sofort Einspruch erhoben, es wird prozessiert und viele notwendige Projekte damit auf Eis gelegt. Das gilt übrigens auch für unsere Bundesregierung. Wird einmal ein Beschluss gefasst oder ein Gesetz erlassen, sofort geht irgendjemand vor Gericht. Wer regiert eigentlich unser Land? Weil im aktuellen Fall eine Mutter aus Norddeutschland ihre Aufsichtspflicht verletzt hat und ihr Kind ertrunken ist, müssen nun deutschlandweit alle Badestege gesperrt werden. Die Verantwortung jedes Einzelnen wird auf die Kommunen abgeschoben. Hier steht langsam unsere Demokratie, aber auch unsere persönliche Freiheit auf dem Spiel. Es bleibt nur zu hoffen, dass für Weilheim und auch für unser ganzes Land wieder sinnvolle Beschlüsse gefasst werden können und dürfen. Da kann man nur noch beten: „Herr, lass es Hirn regnen“ oder eleganter ausgedrückt: „Komm Schöpfer Geist, kehr bei uns ein !“

Ulla Elbert, Weilheim





„Aprilscherz im Juni?“

Aprilscherz im Juni? Der Anlass des BVG-Urteils verbietet jede Art von Polemik, die Auswirkungen durchaus. Wir leben in einer Rückversicherungs-, Absicherungs- und Schuldzuweisungsgesellschaft. Es gibt nun mal das allgemeine Lebensrisiko, und dazu gehören auch die Möglichkeiten, von einer Badeleiter auszurutschen, von einem Steg und/oder Badefloß zu fallen und vieles andere mehr. „Musst halt aufpassen.“ „Hättest besser aufgepasst.“ Diese Sprüche kennen sicher viele noch von ihren Eltern. Wir wünschen uns wieder mehr Selbstverantwortung des Einzelnen und zumindest etwas Ungehorsam. Oder wollen wir es zulassen, dass unser See abgesperrt oder gar ausgepumpt wird?

Gerlinde und Hans R. Kopp, Weilheim

„Eigenverantwortung gibt es nicht mehr“

Gibt es in Deutschland keinen Richter, der einen Unfall als Unfall sieht und nicht immer die Verantwortung anderen zuweist? Eigenverantwortung gibt es nicht mehr. Traurig ist es, dass man den Kindern den Badespaß nimmt. Es war schwer, den Kindern am Dietlhofer See zu erklären, dass sie nicht mehr vom Steg springen dürfen.

Karl Weigl, Weilheim

„Jetzt reicht’s“

Wo sind unsere Politiker, die gegen so einen Schwachsinn endlich mal vorgehen? Für was haben wir euch gewählt? Werden wir nur noch vor der Angst vor der Haftpflicht regiert? Wir lassen uns anscheinend von ein paar Interessenvertretern und Rechtsverdrehern nur noch schikanieren. Schon bald jeden Monat kommt eine neue „geistreiche“ Verordnung heraus, die von unseren Behörden sofort umgesetzt wird, ohne auf Sinnhaftigkeit zu prüfen, und wir wehren uns nicht. Deutschland, das Land der Nicker und Ja-Sager (oder Schweiger). Vielleicht brauchen wir auch bald Gelbwesten, die mal so richtig auf den Tisch hauen, damit unsere Verantwortlichen endlich aufwachen.

Hans Ücker, Weilheim

„Das kann doch nicht sein“

Seit ich denken kann, gibt es am „Eizi“ ein Floss und am „Huabara“ gab’s früher mal nen langen Steg. Der hatte eine Leiter, um ins Wasser rein und auch wieder raus zu kommen. Kann man sich kaum noch vorstellen, schaut man, was in dieser Stadt heutzutage so geschieht: Die Flöße, die seit Generationen Kindern und Jugendlichen Spaß und Freude bereitet haben, kommen jetzt einfach weg, weil unsere Stadtverwaltung vor einer Versicherung einknickt? Mal kurz nachgedacht: Wenn man aufs Floß will, setzt das zwingend voraus, dass man schwimmen kann, sonst kommt man da nicht hin. Und wenn man beim Schwimmen z.B. etwas müde wird, ist man froh, dass man am Floß ausrasten kann. Es ist also eher eine „Rettungsinsel“, und diese Sicherheismaßnahme kommt jetzt weg. Letztes Jahr wurden am „Huabara“ zwei wirklich schöne neue Stege gebaut. Allerdings hat man sie zu kurz und an Stellen gebaut, wo das Wasser nicht tief genug ist, um reinzuspringen. Also hat man vor die Stege Schilder gestellt: „Reinspringen verboten“. Die Stege sind aber so hoch, dass man springen muss, will man vom Steg aus ins Wasser. Man hat auch keine Leitern hingebaut, um aus dem Wasser wieder raus zu kommen: Ergo: Zwei Stege, von denen man nicht ins Wasser rein und auch nicht aus dem Wasser raus kann. Herrlich diese Sinnfreiheit, im engagierten, steuerfinanzierten, städtischen Tun. Also, liebe Stadt, baut doch bitte endlich Leitern an die Stege und verlängert sie gegebenenfalls und lasst die Rettungsflöße wieder zu Wasser. Und wenn die Versicherungen nicht mitspielen, zeigt Haltung und sucht euch eine andere oder stellt Schilder auf. Aber nicht „Reinspringen verboten“, sondern „Benutzung auf eigene Gefahr“. Das kann doch nicht sein. Bitte einfach noch mal nachdenken. Danke.

Hubert Helfenbein, Penzberg