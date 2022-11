Pflegeheim verklagt: 64 Senioren droht jetzt Verlust ihres Heimplatzes

Von: Angela Walser

Der Fachkräftemangel trifft jede Branche, besonders die Pflege. Deshalb konnte ein Pflegeheim in Weilheim nicht mehr alle Zimmer belegen. In der Folge reduzierte es die Pacht. Doch die Besitzer bestanden auf ihr Geld und verklagten das Pflegeheim auf Zahlung. © DPA

Weilheim – Gestern war Termin vor dem Landgericht München II. „Wir müssen über Geld reden“, sagte der Vorsitzende Richter. Tatsächlich wurde aber vor allem über den Fachkräftemangel geredet. Der hatte sich angeblich schon vor der Corona-Krise angebahnt, erklärte der Geschäftsführer des beklagten Heims. Die Folge bekam die Einrichtung zu spüren. 20 von 84 Betten konnten nicht belegt werden. „Wir haben schon Personal von Rosenheim hergeschickt“, berichtete der betroffene Geschäftsführer, der insgesamt vier Heime betreibt. Als dann auch noch Unterstützungs-Zahlungen aus dem Corona-Paket ausblieben, musste er die Pacht kürzen.

Pflegeheim auf Zahlung verklagt: „Wir haben immer daran gearbeitet, jedes Bett zu belegen“

Laut Ansicht der neuen Besitzer, einer Wohnungseigentümer-Gemeinschaft (WEG) aus Weilheim, war das aber so nicht ausgemacht. Die WEG hatte das Heim aus Renditegründen erworben. Unklar war, ob für die neuen Käufer auch ein Sonderbelebungsrecht ausgehandelt worden war. 2020 hatten sie das Haus gekauft, es galt als eine sichere Anlage. Die Änderung der Belegungszahlen sollten keine Auswirkungen auf den Pachtzins haben. Mit 470 000 Euro Jahrespacht hatten die Betroffenen bis 2021 kalkuliert, danach sollte die Summe sogar 540 000 Euro betragen, erklärte der Richter. Doch mit der Reduzierung der Summe ging der Finanzierungsplan der neuen Besitzer nicht mehr auf. Der Gang zum Gericht war unausweichlich.

„Wir haben immer daran gearbeitet, jedes Bett zu belegen“, verteidigte sich der Heim-Geschäftsführer. Es gab sogar die Überlegung, einige Zimmer an eine Intensiv-Pflege-Firma unterzuvermieten. Doch das Projekt kam nicht zustande. Viel Geld steckte der Pächter in die Instandhaltung des Hauses. Es ging um Verbrühschutz, um Aufzüge, um Zimmer für Rollstuhlfahrer und vor allem um die Zimmergröße. Vier Räume „scheiterten“ an den Vorgaben, waren vier Quadratzentimeter zu klein. Doch für diese Problemzimmer gab es eine anderweite Nutzungsmöglichkeit.

Mit Corona und der Impfpflicht für Pfleger suchten sich viele einen anderen Job. Das Pflegeheim, ein ursprünglich krisensicheres Unternehmen angesichts der demoskopischen Entwicklung, barg plötzlich nicht unerhebliche unternehmerische Risiken. Der Vermittler, der den Verkauf einleitete, hatte das Objekt ursprünglich seiner Tochter überlassen wollen. Die hatte Pflegemanagement studiert, heiratete dann aber einen Bauern. „Heute pflegt sie 80 Kühe“, meinte der 69-jährige Kaufmann aus Weilheim scherzhaft. Das Heim ging deshalb an die Wohnungseigentümer.

Pflegeheim auf Zahlung verklagt: Bedenkzeit eingeräumt

Der Vorsitzende Richter legte beiden Parteien einen Vergleich ans Herz. Der könne auch noch in letzter Minute geschlossen werden, warb er für einen Deal. Doch auf beiden Seiten kam keinerlei Begeisterung dafür auf. Jeder beharrte auf seiner Auslegung der rechtlichen Situation zum Pachtzins.

„Ihre Forderungen können wir ja gar nicht bezahlen“, sagte der Geschäftsführer des Heims und machte einen leicht verzweifelten Eindruck. Die Folge wäre die Schließung der Einrichtung. 64 Senioren würden ihren Platz verlieren, für sie und die Angehörigen sicher eine fürchterliche Vorstellung. Doch noch ist nichts entschieden. Weil einer der beiden Rechtsanwälte einen weiteren Gerichtstermin in Augsburg wahrnehmen musste, wurde die Sitzung vertagt.

In Schriftsätzen wollen die Kläger noch einmal ihre Rechtsposition darlegen, die da lautet, dass die Änderung der Belegungszahlen keine Auswirkungen auf den Pachtzins hat. Der damalige Verkäufer, der auch an weiteren Heimen des Geschäftsführers im Raum Rosenheim interessiert ist, hielt sich aus der Diskussion über eine mögliche Vertragsanpassung raus: „Da bin ich nicht mehr drin.“ Der Vorsitzende Richter räumte beiden Seiten Bedenkzeit ein. Einen Verkündungstermin hat er für Ende Januar 2023 angesetzt.

