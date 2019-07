Aus Serbien ans Weilheimer Krankenhaus: Diese Pflegekräfte haben den Umzug gewagt 

Den Mangel an Arbeitskräften in der Pflege entgegenwirken – und gleichzeitig Krankenpflegern aus dem Ausland eine Perspektive geben: Das möchte die Krankenhaus GmbH mit einem besonderen Projekt.

Weilheim – Als Ana Vaskovic 2017 als Pflegekraft ans Weilheimer Krankenhaus kam, wusste sie nicht, was sie dort erwarten würde. Ohne ihren Ehemann und ihre beiden Söhne zog sie von Serbien nach Oberbayern, um sich dort eine Zukunft aufzubauen. „Am Anfang war es nicht einfach“, sagt sie, „schon wegen der Sprache.“

Wie mittlerweile elf andere serbische Krankenpfleger – neun Frauen und zwei Männer – kam Vaskovic im Rahmen eines 2016 gestartet Pilotprojektes der Krankenhaus GmbH Landkreis Weilheim-Schongau an den Standort Weilheim. Damit begonnen, Pflegekräfte aus dem Ausland einzustellen, hat Pflegedienstleiterin Anne Ertel. „Das Krankenhaus unterstützt die neuen Mitarbeiter nicht nur am Arbeitsplatz, sondern auch bei der Wohnungssuche und bei Behördengängen“, sagt sie.

Serbische Pflegekräfte am Weilheimer Krankenhaus: Deutschkenntnisse als Voraussetzung

Voraussetzung für die Bewerbung sind unter anderem Deutschkenntnisse auf „Niveau B2“. Die Krankenpfleger sollten komplexere Texte verstehen und Gespräche auf Deutsch führen können. „Vor Ort erhalten sie weiterhin Deutschunterricht von einer Realschullehrerin“, so Ertel. Sobald die Pflegekräfte im Landkreis angekommen sind, läuft das Anerkennungsverfahren über die Regierung von Oberbayern in der Pflegeschule der Krankenhaus GmbH. Anschließend findet eine Prüfung statt. Bestehen sie die Pflegekräfte, sind sie deutschen Gesundheits- und Krankenpflegern gleichgestellt.

Skeptisch, ob sie mit der ungewohnten Situation zurechtkommen würden, waren anfangs nicht nur die Pflegekräfte selbst. Auch ihre deutschen Kollegen mussten sich auf die neuen Mitarbeiter einstellen. „Die Sache mit der Sprachbarriere habe ich mir schwierig vorgestellt“, sagt Stationsleiter Thilo Rudloff, „aber man hat schnell gemerkt, dass alle wahnsinnig motiviert waren.“

Krankenpfleger-Gehalt in Serbien: „Damit lässt sich keine Familie ernähren“

Für Ana Vaskovic hat sich der Schritt ins Ungewisse gelohnt. „Die Arbeitsbedingungen sind hier ganz andere. Das beginnt bei der Ausstattung: In Serbien hatten wir zum Beispiel keine Blutdruckmessgeräte“, erklärt sie. Mittlerweile sind ihr Mann und ihre Kinder ebenfalls nach Weilheim gezogen. „In Serbien verdient ein Krankenpfleger etwa 400 Euro. Damit kann man keine Familie ernähren“, sagt Ertel.

Das Projekt soll nicht nur den ausländischen Krankenpflegern eine Perspektive bieten, sondern auch dem Mangel an Arbeitskräften in Deutschland entgegen zu wirken. „Es ist ein Weg von vielen“, so die Pflegedienstleiterin, „aber ich kann sagen, dass wir gut aufgestellt sind.“

Weitere Pflegekräfte aus dem Ausland sollen im Herbst an das Weilheimer Krankenhaus kommen

Angelaufen ist das Projekt auch am Krankenhaus in Schongau. „Da brauchen wir allerdings noch etwas mehr Unterstützung“, sagt Ertel, „wir sind dort noch nicht so gut vernetzt, was beispielsweise die Wohnungssuche angeht.“ Am Standort Weilheim sollen bald weitere Pflegekräfte aus dem Ausland anheuern: Im Herbst werden Krankenpfleger von den Philippinen und aus Tunesien ans Krankenhaus kommen.

