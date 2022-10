Alkoholisierter Mann dreht in Bar durch: „Höchst aggressiv“ versucht er, Polizeibeamte zu beißen

Ein 33-Jähriger aus Peißenberg drehte kürzlich in einer Weilheimer Bar durch.

33-Jährigen erwartet Vielzahl an Strafanzeigen

Ein 33-Jähriger aus Peißenberg dreht in einer Weilheimer Bar durch. Bei der Ingewahrsamnahme durch die Polizei leistet er erheblichen Widerstand, beleidigt die Beamten und versucht, sie mehrfach zu beißen.

Weilheim — Wegen eines Ausrasters muss jetzt ein 33-Jähriger aus Peißenberg gleich mit einer Vielzahl an Strafanzeigen rechnen. Der Polizeiinspektion Weilheim war in der Nacht vom 1. auf den 2. Oktober zu einer Schlägerei in einer Weilheimer Bar gerufen worden. Bei Eintreffen der Beamten waren laut Polizeibericht aber bereits einige der Beteiligten gegangen. Daraufhin versuchten die Beamten, den genauen Sachverhalt zu erfragen.

33-Jähriger dreht durch: Polizei muss Verstärkung alarmieren

Dabei mischte sich immer wieder ein 33-Jähriger aus Peißenberg ein. Dieser war wahrscheinlich selbst an der Schlägerei beteiligt gewesen. Der stark alkoholisierte Mann begann zunächst, die Polizisten zu schubsen. Dem darauf erteilten Platzverweis leistete er keine Folge. Er filmte die Polizisten widerrechtlich. Bei der anschließenden Ingewahrsamnahme leistetet der Mann erheblichen Widerstand, weshalb die Beamten Verstärkung alarmieren mussten. Erst durch eine Vielzahl an weiteren Polizeistreifen konnte der Mann auf die Wache gebracht werden. Er musste gefesselt werden.

Laut Polizeibericht war er „höchst aggressiv“. Er bedrohte und beleidigte die Polizisten nicht nur, sondern versuchte auch mehrfach, sie zu beißen. Womöglich stand der Mann auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Bis zum späten Vormittag musste der 33-jährige auf der Wache bleiben. Ein Richter hatte bis dahin seine Ingewahrsamnahme angeordnet.

33-Jähriger dreht durch: Zeugen werden gesucht

Zeugen werden gebeten, die Polizeiinspektion Weilheim zu verständigen — insbesondere werden Zeugen gesucht, die zu der ursprünglich mitgeteilten Schlägerei sachdienliche Angaben machen können. Hinweise nimmt die Polizei Weilheim unter Tel.: 0881/ 6400 entgegen.

