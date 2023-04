Weilheim: Rätsel um Brand in leer stehendem Haus —Verkehrschaos durch Einsatz

Von: Boris Forstner

Die Münchner Straße war wegen des Großeinsatzes stundenlang gesperrt. © Ralf Ruder

Ein mysteriöser Brand in einem leer stehenden Haus mitten in Weilheim hat die Feuerwehr in Atem gehalten. Weil die Münchener Straße gesperrt werden musste, gab es dann auch noch ein Verkehrschaos.

Weilheim - Wie die Polizei berichtet, war um 13.15 Uhr bei der Integrierten Leitstelle der Alarm ausgelöst worden. Nach Auskunft von Weilheims Feuerwehrkommandant Stefan Herbst hatten Anwohner Brandgeruch wahrgenommen.

Feuerwehr Weilheim und Marnbach rückte mit neun Fahrzeugen aus

Die Feuerwehr Weilheim und Marnbach rückte mit neun Fahrzeugen und 34 Einsatzkräften aus. „Im sogenannten Fehlboden zwischen dem Erdgeschoss und ersten Stock hatte sich ein Schwelbrand ausgebreitet, da waren schon Teile runtergebrochen“, sagte Herbst. Wäre nicht schnell alarmiert worden, hätten die Folgen deutlich schlimmer ausfallen können. „Aber weil das Haus leer steht und das Feuer kein Futter wie etwa eine Couch oder Gardinen bekam, konnte es sich nicht so leicht ausbreiten“, sagte Herbst.

Die Brandursache ist laut Polizei noch völlig unklar

Gegen 16.30 Uhr war der Einsatz beendet, verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist laut Polizei noch völlig unklar. Den Schaden schätzt der Sprecher auf 40.000 Euro, Herbst setzt ihn deutlich höher an – und ist schon gespannt, ob die Brandfahnder herausfinden, wie sich ein Feuer in einem leeren Haus selbst entzündet. Oder gibt es gar ein Fremdverschulden?

Der Einsatz hatte ein Verkehrschaos zur Folge

Der Einsatz hatte ein Verkehrschaos zur Folge, weil die viel befahrene Münchner Straße komplett gesperrt werden musste und der Verkehr über den Bahnhofplatz umgeleitet wurde.

