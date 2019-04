Einbruchsserie im Gewerbegebiet - warum lassen die Täter Wertgegenstände liegen?

Mit großem Aufwand brachen sie Fenster, Türen und Tresore auf und ließen dann Wertgegenstände liegen. Warum nur ? Die Kripo sucht Zeugen.

Weilheim – Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mitteilt, brachen unbekannte Täter am vergangenen Wochenende in verschiedene Firmen und eine Kirche im Gewerbegebiet im Bereich der Trifthofstraße, Dr.-Karl-Slevogt-Straße und des Holzhofrings in Weilheim ein. Die Kripo Weilheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Täter seien über aufgehebelte Fenster oder Türen in die Gebäude eingedrungen, heißt es weiter. Sie durchsuchten diese und brachen dabei gewaltsam Schränke und Tresore auf.

Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen lediglich Bargeld, andere Wertgegenstände ließen die Täter zurück. Aktuell wird der Wert des gestohlenen Gelds auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Der entstandene Sachschaden dürfte mit mindestens 10 000 Euro deutlich höher ausfallen, heißt es weiter vom Polizeipräsidium.

Einbruchsserie im Gewerbegebiet Weilheim: Zeugen gesucht

Die Kripo Weilheim sucht nun nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. „Wer hat am vergangenen Wochenende im Umfeld des Kinocenters am Trifthof oder im Weilheimer Gewerbegebiet verdächtige Wahrnehmungen gemacht?“, fragen sie. Wer Hinweise geben möchte, sollte sich unter der Telefon 0881/6400 melden und eine Aussage machen.

