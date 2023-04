Das Weilheimer Rathaus wird wohl nicht mehr so grün

Von: Magnus Reitinger

Die Fassadenbegrünung prägte über Jahrzehnte das Erscheinungsbild des Weilheimer Rathauses. © Emanuel Gronau

Weilheims Rathausfassade soll nach der Sanierung wieder begrünt werden. Das fordert der Verschönerungsverein. Doch die Stadtverwaltung rät klar davon ab – nicht nur aus Kostengründen.

Weilheim – Bis zur millionenschweren Sanierung des Weilheimer Rathauses – die heuer abgeschlossen werden soll –prägte die begrünte Fassade jahrzehntelang dessen Erscheinungsbild. Rund um die Geranienkästen hatten Kletterpflanzen, die direkt an der Wand wuchsen, fast die gesamte Ostseite erobert. Bisher ist nicht geplant, Letztere nach Abschluss der Renovierung wieder zu ersetzen.

Verschönerungsverein: Begrünung würde wie eine „natürliche Klimaanlage“ wirken

Doch das wäre ein Fehler, moniert der Verschönerungsverein der Stadt Weilheim und stellte einen „Antrag auf Wiederbegrünung der Rathausfassade“. Kletterpflanzen, schreibt 2. Vorsitzender Florian Lechner, werten das Gebäude nicht nur optisch auf. Sie würden als „natürliche Klimaanlage“ die Luftqualität verbessern und Lärm mindern, böten sommerlichen Wärmeschutz, sorgten für ein gesundes Raumklima, seien ein Beitrag zum Schutz der Artenvielfalt und würden die Lebensdauer der Fassade erhöhen. Aus eben diesen Gründen, so Lechner, schreibe die Stadt Weilheim in aktuellen Bebauungsplänen vor, bis zu 30 Prozent der Fassadenflächen zu begrünen.

Nun müsse die Stadt „an einer so prominenten Fassade wie am Rathaus mit gutem Beispiel vorangehen und die Fassadenbegrünung in neuer, zeitgemäßer Form wiederherstellen“, meint der Verschönerungsverein. Dafür solle vor der Wand eine Kletterhilfe montiert werden, an der „bodengebundene Rank- oder Schlingpflanzen“ nach oben wachsen. Bei richtiger Auswahl von Pflanzen und Kletterhilfe nehme die Fassade keinen Schaden und sei der Pflegeaufwand minimal. Setze man heimische Blühpflanzen ein, könne auf die jedes Jahr neu zu pflanzenden, pflegeintensiven Geranien verzichtet werden – wodurch sich die Kosten der Fassadenbegrünung bald amortisierten und langfristig sogar Geld eingespart werden könne.

Stadtverwaltung rät von Fassadenbegrünung ab

Im Rathaus sieht man das jedoch anders. Das Liegenschaftsmanagement der Stadt rät klar von einer neuerlichen Fassadenbegrünung ab – mit Verweis auf den „nahezu einzigartigen Wurfputz mit relativ großen Steinen“ an dem Gebäude, das unter Ensembleschutz steht. Witterungseinflüsse und die Fassadenpflanzen hätten den Putz in den letzten Jahrzehnten stark angegriffen, deshalb sei er im Zuge der Sanierung „nach enger Abstimmung und wiederholten Vorort-Terminen mit dem Denkmalschutz aufwändig geschützt“ worden. Man habe Risse und Abplatzungen so restauriert, dass die Materialbeständigkeit nun langfristig gewährleistet sei.

Deshalb verböte sich nicht nur ein erneuter direkter Bewuchs, wie Marco Schwentzek, der Leiter des städtischen Liegenschaftsmanagements, jüngst im Bauausschuss des Stadtrates erklärte. Auch eine Lösung per Kletterhilfe vor der Fassade lehnt Schwentzek ab: Die dafür nötigen Halterungen zu bohren, sei „auf dem inhomogenen Putz äußerst aufwändig und verursacht erneut Sanierungsarbeiten, da Putzabplatzungen entstehen werden“.

Nachdem die Kletterpflanzen für die Sanierung des Gebäudes entfernt werden mussten, fordert der Verschönerungsverein nun eine Lösung beispielsweise mit einem Seilsystem, das vor die Ostfassade montiert wird. Doch laut Stadtverwaltung würde das erneute Schäden verursachen. © Grafik: stadt weilheim

Die Kosten für eine Begrünung per Seilsystem bezifferte der Rathaus-Mitarbeiter auf gut 35 000 Euro. Zudem erlaube die uneinheitliche Fenstereinteilung keine vollumfängliche Anordnung von vertikalen Seilen; und horizontale Verstrebungen seien wegen „unvorhersehbarer Windlasten“ nicht möglich. Weil für das Pflanzbeet maximal ein halber Meter zur Verfügung stehe, könnte das Seilsystem nur ca. 30 Zentimeter von der Fassade entfernt angebracht werden, so Schwentzek weiter. Es sei fraglich, „ob das vom Gesamtbild den gewünschten Effekt bringen würde“, so sein Resümee. Im übrigen seien im Zuge der Sanierung für rund 6500 Euro spezielle Blumenkästen mit Halterungen angefertigt worden. In diese wolle man neu angeschaffte Bewässerungskästen mit Pflanzen einsetzten, was einen „dichten und buschigen Bewuchs“ sicherstelle.

Eine darüber hinaus gehende Fassadenbegrünung verbiete sich wohl aus all diesen Gründen, so waren sich die Bauausschuss-Mitglieder einig. Auch habe man schlichtweg nicht 35 000 Euro übrig. Gänzlich ablehnen wollte das Gremium den Antrag jedoch nicht. Er wurde einstimmig „vorerst zurückgestellt“. „Vielleicht gibt es ja noch eine andere Methode“, sagte Bürgermeister Markus Loth (BfW). Ob man den Antrag nun noch weiter verfolge, müsse der Vorstand erst beraten, erklärte der Verschönerungsverein dazu auf Tagblatt-Nachfrage.

