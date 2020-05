Weilheim: Rathaus-Sanierung summiert sich auf 11,1 Millionen Euro

Deutlich teurer als ursprünglich gedacht kommt die Sanierung des Weilheimer Rathauses. Bis zum Abschluss – der für 2023 anvisiert ist – werden sich die Ausgaben dafür auf über elf Millionen Euro summieren.

Weilheim – Wenn er sich auf Anfrage der Heimatzeitung diese Kosten vergegenwärtigt, muss auch Stadtkämmerer Christoph Scharf erst mal tief durchatmen: Auf 6,6 Millionen Euro belaufen sich bis dato die Ausgaben der Stadt für die Sanierung des Weilheimer Rathauses. Weitere 4,5 Millionen sind im Finanzplan bis zum Jahr 2023 eingeplant, den der Stadtrat kürzlich einstimmig beschlossen hat. Unterm Strich schlägt die Ertüchtigung des in den 1930er Jahren erbauten Rathauses also mit 11,1 Millionen Euro zu Buche. Wobei es nicht nur um Ertüchtigung, sondern auch um Erweiterung geht. Mit mehreren hunderttausend Euro ist in der Summe etwa auch der Dachgeschoss-Ausbau im Gebäudeteil über der „Metzgerei Boneberger“ enthalten.

So schnell kommen Millionenbeträge zusammen

Wie schnell bei einer solchen Baumaßnahme Millionenbeträge zusammenkommen, hat der Bauausschuss des Stadtrates in seiner nicht-öffentlichen Sitzung im Februar erlebt. In dieser wurden – wie das Stadtbauamt Ende April bekannt gab – allein für die Deckensanierung im Rathaus-Trakt entlang der B 2 für sechs Gewerke die Aufträge vergeben: die Gerüstbauarbeiten für knapp 45 000 Euro an eine Weilheimer Firma, die Erstellung der Holzfenster und -türen für fast 90 000 Euro an eine Landsberger Schreinerei, die Arbeiten zur Schadstoffsanierung für über 94 000 Euro an einen Spezialisten in Neuried. Fast 400 000 Euro kosten die Baumeisterarbeiten für die Deckensanierung (vergeben an eine Peißenberger Firma), über 140 000 Euro die dazugehörigen Demontagen, die ein Schongauer Betrieb übernimmt; und die Spritzbetonarbeiten leistet ein Unternehmen aus Arnstein/Unterfranken für fast 265 000 Euro. Allein diese sechs Posten summieren sich auf über eine Million Euro. Immerhin: Sie sind aus Haushaltsresten des Vorjahres zu bestreiten und in die bisherigen Ausgaben von 6,6 Millionen Euro bereits eingerechnet.

Begonnen wurde mit der Rathaus-Sanierung übrigens im Jahr 2012, dauern wird sie noch bis 2023. Nach dem Gebäudeteil an der der B 2 ist der Trakt an der Admiral-Hipper-Straße an der Reihe.

Wäre ein Neubau günstiger gewesen?

Wäre es aber nicht günstiger gewesen, gleich ein neues Rathaus zu bauen? Diese Frage habe man sich in der Verwaltung natürlich auch gestellt, sagt Kämmerer Scharf. Intern habe man vor einigen Jahren überlegt, ob nicht auf dem ehemaligen Parkdeck an der B 2 (nördlich des Mittleren Grabens) – das die Stadt dann an einen Investor verkauft hat – ein Rathaus-Neubau machbar und sinnvoll wäre. Doch dieser, so sagen die Experten, wäre deutlich teurer als elf Millionen Euro gekommen. Für den Stadtkämmerer ist das angesichts der gewaltigen Sanierungskosten durchaus ein Trost –weil er heute weiß: „Die Entscheidung hat gepasst.“

