Abschluss an der Realschule Weilheim: „Bleibt neugierig und geht eure eigenen Wege“

In der Jahnhalle wurden am Freitag 99 Absolventen der Realschule Weilheim verabschiedet. Hier die Klassenbesten und die Jahrgangsbeste im Jahr 2022. © schubert

99 Absolventen der Realschule Weilheim wurden am vergangenen Freitag feierlich verabschiedet. In der Jahnhalle richteten viele Ehrengäste das Wort an die Abschlusschüler.

Weilheim – Als er die beiden Aufträge, die er von Andrea Jochner-Weiß erhalten hatte, vorgetragen hatte, erntete der stellvertretende Kreiskämmerer Matthias Brugger spontanen Applaus. Er sollte den Absolventen der Realschule ein großes Lob ausrichten und sich bei seiner Rede kurz fassen. Angesichts der brütenden Hitze, die am Freitag Mittag in der Jahn-Halle herrschte, beherzigte er den Rat der Landrätin – zum Wohl der anwesenden 99 Absolventen und ihrer Gäste.

Abschluss an der Realschule Weilheim: Schülersprecherin dankt „Superlehrer“

Jeder müsse jetzt selbst seinen Weg wählen, der – laut Franz Kafka – erst dadurch entsteht, dass man ihn geht. Zu bedenken sei dabei: „Leben kann man nur vorwärts, das Leben verstehen nur rückwärts“, so Brugger in seinem kurzen Grußwort.

Die Wege waren auch das Thema der Vorsitzenden des Elternbeirats Andrea Behre. Sie rief die Absolventen auf: „Bleibt neugierig, geht Eure eigenen Wege, auch wenn sich nicht die einfachsten sind.“

Die zweite Bürgermeisterin Angelika Flock würdigte die Leistung der Schüler ebenso wie die der Lehrer. Die Realschule sei „eine Schule fürs Leben, nicht nur eine Lehranstalt“. Dies zeige besonders deutlich Maximilian Gebhard, der mit dem „Deutschen Lehrerpreis“ ausgezeichnet worden ist.

Für die Schülersprecherin Larissa Janda galt es nicht nur den Abschluss der Schule zu feiern, sondern auch „den Beginn einer neuen Zeit“, in der die Absolventen „den Schritt zur Eigenverantwortung gehen“ würden, den „Eintritt ins Leben der Erwachsenen“. Der Dank der Schüler gelte den Lehrern, ganz besonders dem „Superlehrer“ Gebhard.

Abschluss an der Realschule Weilheim: Konrektorin gibt Tipp von Charly Chaplin

Dass alle 99 Schülerinnen und Schüler den Abschluss geschafft haben, beweist laut Schulleiterin Sabine Kreutle, dass sie auch unter schwierigen Bedingungen der Pandemie zur Leistung bereit waren. So habe es eine Schülerin, Eva Stenzer, sogar zur Note 1,0 gebracht. Aber nicht die Note allein sei für das weitere Leben wichtig, sondern was man daraus mache.

Was man daraus mache, müsse jeder selbst entscheiden, so Konrektorin Susanne Holzheu. Ihr Tipp zur Lebensgestaltung kommt von Charly Chaplin: „Leb so, wie Du es für richtig hältst.“

Besonders geehrt wurden vom Förderverein der Schule die Schulbeste Eva Stenzer (Note 1,0) und die drei Besten jeder Klasse. Die Klassenbesten sind in der 10a Marius Pape (1,55), Tanja Artinger (1,64) und Tabea Seidl (1,64), in der 10b Bianca Wölfle (1,17), Michelle Trinh (1,42) und Oliver Sedlmayr (1,58), in der 10c Julia Hasch (1,27), Klara Geist (1,64) und Sophia Laubenbacher (1,64), in der 10d Jona Hofmann (1,42), Hannah Almond (1,58) und eine nicht namentlich zu nennende Schülerin mit der Note 1,25.

