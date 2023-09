Reha-Kur für die Glocken-Steuerung der Weilheimer Stadtpfarrkirche

Arbeiteten am Geläut der Stadtpfarrkirche: Walter und Eva Pirker. © Andreas Bretting

Nicht immer ließen die Glocken von Mariä Himmelfahrt in den vergangenen Monaten in gewohntem Umfang ihr Läuten vernehmen. Dies lag an Ausfällen der Glockensteuerung, wie Eva und Walter Pirker erläutern. Neben der Erneuerung der Elektronik überarbeiteten die Spezialisten gleich noch einen ganzen Strauß an abgenutzter Technik.

Weilheim – Manche Berufe sind so selten, dass sie nur in Fachkreisen bekannt sind, so wie der „Glockensteuerungsspezialist“. Zu diesen zählt Walter Pirker, der schon 2004 beim Einbau der Glocken in der Stadtpfarrkiche Weilheim dabei war. Gleich von zwei Seiten wurde der Tiroler Fachmann für Glockensysteme beauftragt, sich um die Technik in der Kirche zu kümmern: zum einen war es das Bauamt, das einige Mängel festgestellt hatte, zum anderen war es die Pfarrei, welche den zeitweisen Stillstand von Läutesteuerungen bemerkte.

Beim Balancieren neben den Seilrädern hoch droben in der Glockenstube erinnerte sich Walter Pirker an seinen ersten Eindruck: „Bei der Sichtung der Schaltungen und Aufhängungen war mir rasch klar geworden: Wenn man das sinnvoll herrichten will, ist einiges zu machen.“ Allerdings sei dies 19 Jahre nach dem Einbau neuer Glocken auch relativ erwartbar, so der Spezialist für Läutetechnik und Schlagsteuerung. „2004 war absolut sachgerecht gearbeitet worden, es ging jetzt also vorwiegend um die Behebung von Verschleiß.“

Stundenschläge könnten sich anders als vorher anhören

Der Pfarrei war es auch um die Instandsetzung des Glockengeläuts gegangen, von denen seit November 2022 einige Steuerungen stillstanden. „Aber bei der Inspektion konnte ich sehen, dass die Anlage mit der gegebenen Technik nicht mehr sinnvoll repariert werden kann.“ Die Firma Pirker baute eine neue Glockensteuerung für alle sechs Glocken ein und versetzte in diesem Zuge auch den Schaltschrank im Turm, der gefährlich nah im Schwingungsbereich einer Glocke hing.

Allerdings läuten die Glocken ja nicht nur, sie besitzen auch ein Schlagwerk, um – in unbewegtem Zustand – die Zeit mitzuteilen. Hierzu wurde zunächst die Steuerungsuhr in der Sakristei, die sogenannte Hauptuhr, neu aufbereitet. An den Glocken selber brachte Walter Pirker vier neue Magnetschlaghämmer an, die sich nun im Winkelgrad und in der Anschlagstärke exakt einstellen lassen. „Der korrekte Winkel sorgt für den geringstmöglichen Verschleiß an der Glocke“, so der Fachmann.

Freilich könne sich nach der Wiederinbetriebnahme mancher Stundenschlag etwas anders anhören als zuvor – denn mit dem exakten Winkel und mit dem anfangs noch weichen Metall des frischen Schlaghammers komme es womöglich zu einem harmonischeren Klang, sagte der Mittfünfziger, der schon im Alter von zehn Jahren von Glocken fasziniert war.

Pirker deckt gesamten deutschsprachigen Süden ab

Die Arbeit mit Holz, Elektrik und Metall zu verbinden, dazu noch das Kunstwerk „Glocke“ vor den Augen und im Ohr zu haben, dies sei ein echter Traumberuf, fand er – und so arbeitete er sich als Techniker bei der Innsbrucker Glockengießerei Grassmayr vor 25 Jahren langsam ins Metier ein, bevor er sich in Gallzein bei Schwaz selbstständig machte.

„Es wird nie langweilig“, sagt der gebürtige Schwazer lächelnd, zumal er bei der Arbeit den gesamten deutschsprachigen Süden abdeckt. Von Karlsruhe bis Nürnberg war er im Einsatz, von Oberammergau bis Polling und weitergehend nach Österreich und Südtirol. Und ein besonderes Glück habe ihm die Arbeit auch noch gebracht, nämlich das Kennenlernen einer Mesnerin in Affalterbach bei Stuttgart, seiner späteren Frau. Mittlerweile ist Eva Pirker längst im Arbeitsteam integriert, führt auch mit ihrem Mann in Württemberg die Zweitniederlassung.

Rasch gingen die beiden wieder nach oben in den Turm der Kirche in Weilheim: über schmale Stufen und zuletzt über eine fast 90 Grad steile Hühnerleiter. „Ich bin ja früher eine Berggeiß gewesen, das kommt mir jetzt zugute“, sagte Eva Pirker lachend.

Rund drei Wochen gearbeitet

Auch bei den Glockenjochen galt es, gegen den Zahn der Zeit zu arbeiten. Das Problem ist, dass die Holzbalken des ebenfalls 2004 eingebauten Glockenstuhls teilweise gearbeitet haben. Damals sollten die Holzjoche und Glockenstühle ohne Leimbinder, stattdessen aus Lärchen-Massivholz entstehen. Am besten wäre dann „kerngetrenntes“ Holz gewesen, also Balken aus halbierten Stämmen.

„Bei solch groß dimensionierten Balken ist es freilich fast unmöglich, ein Holz zu bekommen, das kerngetrennt ist, und darum traten bei den hier verwendeten Balken mehrere Risse und Verdrehungen auf“, sagte Pirker. Wo diese gravierend waren, schraubte er Jocheinfassungen aus Metall um die Joche um sie zu stabilisieren; an einem Glockenstuhl brachte er auch noch zusätzliche Verstrebungen an. „Nach 19 Jahren ist das Holz ausgetrocknet, es bleibt also in dieser Form, und darum war es die Stabilisierung jetzt wert.“

Die Generalüberholung war mit rund drei Wochen Arbeit verbunden, aber das lohne sich angesichts der klangschönen und noch jungen, 2004 gegossenen Grassmayr-Glocken unbedingt, findet Walter Pirker. Für den Stundenschlag an der großen Glocke baute er einen Doppelschlagmagnet ein. Mit seiner leichten Tiroler Färbung bereitete Pirker auf ein neues Hörerlebnis vor: „Die Glocken werden jetzt viel anders klingen.“

VON ANDREAS BRETTING