Weilheim: Rettungshubschrauber am AWO-Kinderhaus

Der Rettungshubschrauber landete am Nachmittag in Weilheim.

von Kathrin Hauser

Für Aufmerksamkeit sorgte am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr die Landung des Rettungshubschraubers am Narbonner Ring gegenüber des AWO-Kinderhauses. Ein verletztes Kind musste in die Kinderklinik geflogen werden.