Von Job-Speed-Dating bis Ausprobier-Angeboten: Riesiger Andrang bei Weilheimer Ausbildungsmesse

Teilen

Kreativ werden, konnten die Interessierten am Stand der Maler. Hier probierte sich unter anderem Lina Drechsler aus. © Ralf Ruder

Das Berufsschulareal in Weilheim glich am Samstag einem Ameisenhaufen, es wuselte den ganzen Tag vor Menschen. Der Grund: Der Landkreis lud zur großen Ausbildungsmesse.

Weilheim – Schlag 9 Uhr eröffnete Landrätin Andrea Jochner-Weiß am Samstag die Ausbildungsmesse in Weilheim und Hausherr Knut Seelos, Leiter der Berufsschule, begrüßte gleichzeitig zum Tag der offenen Tür. 110 Unternehmen und Institutionen präsentierten sich diesmal in den Räumen der Schule mit ihren Ausbildungsangeboten. Dabei reichte das Spektrum vom Handwerk über kaufmännische und technische Berufe bis hin zu Pflege, Polizei, Justiz und Zoll.

Auch die Bundeswehr als Anbieter verschiedenster beruflicher und akademischer Ausbildungen war vertreten. Rund um den Infobus und den Waffenträger Wiesel, die auf dem Berufsschulareal geparkt waren, informierten Soldaten über die Perspektiven, die man bei der Bundeswehr hat.

Eröffnete die Ausbildungsmesse: Landrätin Andrea Jochner-Weiß. © Ralf Ruder

Job-Speed-Dating bei der Weilheimer Ausbildungsmesse

Ein besonderes Highlight für viele war das sogenannte Job-Speed-Dating. Hier hatten Schüler die Möglichkeit, ähnlich wie beim Speed-Dating, innerhalb kürzester Zeit verschiedene Arbeitgeber persönlich kennenzulernen. „Ich habe das zum ersten Mal gemacht und mir hat es sehr gut gefallen“, erzählte Justus Ruhenstroth nach seinen Stippvisiten bei Aerotech und RGF-Funkenerosion im Speed-Dating-Raum. Er besucht zurzeit das Gymnasium an der Oberlandschule, hat bereits Praktika beim Architekten und im Kindergarten absolviert und war überrascht, wie viele verschiedene Zweige es in den von ihm favorisierten technischen Berufen gibt. „So ein Job-Speed-Dating kann ich wirklich nur empfehlen, weil es einem ziemlich schnell die Vielfalt deutlich macht“, so der 16-Jährige.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter. Und in unserem Weilheim-Penzberg-Newsletter.

Natürlich gab es auch in vielen Bereichen die Möglichkeit, einmal selbst etwas auszuprobieren, etwa bei den Schreinern, wo man Gewichte schätzen konnte, um nette Preise zu gewinnen. Allerdings musste man dafür selbst die Säge in die Hand nehmen, um dem gewünschten Geschenk das richtige Gegengewicht in Holz zuzuschneiden.

Auch bei den Malern war viel geboten, dort konnten kleine, künstlerisch gestaltete Pinnwände gebastelt werden. Darin versuchte sich unter anderem Lina Drechsler aus Weilheim. „Ich besuche die Mittelschule Weilheim und werde 2024 meine Mittlere Reife machen“, erzählt die 15-Jährige auf Nachfrage der Heimatzeitung. „Im Juni werde ich ein Praktikum beim Amtsgericht als Wachtmeisterin machen. Hier in der Malerwerkstatt einmal etwas sehr Kreatives auszuprobieren, macht mir viel Spaß.“

Großer Andrang herrschte in der Berufsschule. 110 Unternehmen informierten an Ständen über ihre Ausbildungsangebote. © Ralf Ruder

Nicht nur Lina Drechsler fand Gefallen daran. Die Aktion der Maler sowie weitere praktische Angebote fanden gerade bei den Jugendlichen großen Anklang.

Bäckerbus und Metzger-Weltmeisterin werben für Ausbildung

Rund um die Berufsschule war neben der Bundeswehr auch noch die Landwirtschaft mit einem topmodernen Güllefahrzeug vertreten. Zudem gab es Informationen zu Wärmepumpen. Schreiner und Zimmerer arbeiteten an einem Backhäusl.

Auf dem Berufsschul-Vorplatz war nicht nur ein gut besuchten Biergarten aufgebaut, der mit allem für das leibliche Wohl aufwartete. Hier präsentierte sich auch die Bäckerinnung mit dem Bäckerbus. Und die Metzgerinnung lud zur Verkostung bei der amtierenden Metzger-Weltmeisterin Katharina Bertl, ein, die mit dem Team „Butcher Wolfpack“ im September vorigen Jahres in Sacramento den Weltmeistertitel errang.

von Bianca R. Heigl

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Weilheim-Schongau finden Sie auf Merkur.de/Weilheim.