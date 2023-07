Hier sollen 13 Reihenhäuser entstehen - Ausschuss kritisiert „leblosen“ Entwurf

Von: Magnus Reitinger

Auf dieser Wiese an der Ecke Römerstraße/Am Betberg würde ein Investor gern 13 Reihenhäuser vom Typ „Familienglück“ bauen. Kein Platz für Bäume an der Straße © gronau

Eine ganze Reihenhaus-Siedlung ist auf einer Wiese an der Römerstraße in Weilheim geplant.13 Einheiten würde ein Kölner Groß-Investor dort gern errichten. Weilheims Bauausschuss hat der Anfrage zugestimmt – auch wenn der Entwurf teils für „leblos“ befunden wurde.

Weilheim – „Familienglück“, so nennt die in Köln ansässige Deutsche Reihenhaus AG den Haustyp, von dem sie gern 13 Stück auf eine rund 45 mal 45 Meter große Wiese an der Ecke Römerstraße/Am Betberg in Weilheim stellen würde. Wie dieses Reihenhaus mit seinen fünf Zimmern, 145 Quadratmetern Gesamtfläche, einer auffälligen Dachgaube sowie „Garten, Terrasse, Vorgartenschrank“ aussieht, kann man auf der Internetseite des Unternehmens anschauen. Die Firma hat dieses Haus nach eigenen Angaben bereits 4730 mal gebaut.

Im Raum Weilheim hat die Deutsche Reihenhaus AG bislang kein Projekt, aber das könnte sich bald ändern. Der Bauausschuss des Stadtrates hat die Bauanfrage für die bis dato grüne Wiese an der Römerstraße in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich abgesegnet. Die Anlage solle zu 100 Prozent mit regenerativen Energien versorgt werden (Solarstrom und zentrale Wärmepumpe), zitierte das Stadtbauamt aus den Planunterlagen. Insgesamt sind für das Vorhaben 26 Autostellplätze nötig, die großteils in einer Tiefgarage untergebracht würden. Fünf Stück sollen oberirdisch entlang des Betbergs entstehen.

Projekt ohne gesonderten Bebauungsplan möglich

Manfred Stork, Leiter der städtischen Bauverwaltung, machte einen „gestalterischen Wermutstropfen“ bei dem Projekt aus: Bei den Reihenhäusern – die der Bauherr als ideal für Familien mit Kindern anpreist – handle es sich um „ziemliche Einheitsarchitektur“. Auch wirkten die geplanten Gauben „sehr klobig“, so Stork: „Aber grundsätzlich ist gegen das Vorhaben nichts zu sagen.“ Die Neubauten würden sich in die umliegende Bebauung einfügen und bedeuteten auch „keine allzu große Verdichtung“. Deshalb könne man sich dafür nach Ansicht des Stadtbauamtes den Aufwand einer Bauleitplanung sparen; gemäß Paragraph 34 des Baugesetzbuches sei das Projekt ohne Bebauungsplan möglich.

Über gestalterische Details könne man noch reden, sagte Bürgermeister Markus Loth (BfW) – und befürwortete die Pläne grundsätzlich: „Da wird etwas angeboten, wofür es große Nachfrage gibt.“ Man brauche solche Häuser in Weilheim, befand auch BfW-Sprecherin Brigitte Holeczek und lobte insbesondere, dass „relativ wenig Versiegelung“ für Zufahrten und Parkplätze nötig sei. Es bleibe auch noch Grünfläche für die Versickerung von Regenwasser, versicherte Stadtbaumeisterin Katrin Fischer auf Nachfrage von CSU-Vertreter Klaus Gast, denn die Tiefgarage versiegele nur einen Teil des Grundstücks.

Für Baumpflanzungen am Gehsteig fehlt der Platz

Horst Martin (SPD) wollte wissen, ob neben dem Neubauprojekt auf öffentlichem Grund Baumpflanzungen geplant wären – so wie in großen Teilen der Römerstraße. Das biete sich hier mangels Platz entlang des Gehsteigs nicht an, antwortete Loth. „Das gäbe sehr bald Fällungsanträge“, ergänzte Stork. Martin mahnte zudem an, dass für ein Bauprojekt dieser Größe ein Spielplatz nötig sei. Die Stadt, so Martin, könnte dem Bauherren jedoch alternativ anbieten, dass er sich finanziell an der Sanierung des nahen städtischen Spielplatzes an der Andreas-Schmidtner-Straße beteiligt.

Gegen die vorgelegte Bauanfrage stimmten letztlich zwei Ausschuss-Mitglieder. Der Entwurf sei „so was von leblos“, monierte Gerd Ratter (ÖDP). Ihm habe die vor einigen Monaten vorgelegte, inzwischen offenbar verworfene Planung eines anderen Bauwerbers für das Areal besser gefallen. Damals war von einer Mehrfamilienhaus- und Reihenhaus-Bebauung die Rede, für die aufgrund der Dichte ein Bebauungsplanverfahren nötig wäre.

„Dürfen nicht immer den Investoren entgegenkommen“

Auch Grünen-Vertreterin Luise Nowak lehnte die neue Bauanfrage ab. Die Stadt, so ihre Forderung, müsse nach einer Möglichkeit suchen, dass bei der Neubebauung die Regelungen zur „sozialen Bodennutzung“ (SoBoN) zum Tragen kommen. Dafür sieht das Stadtbauamt hier jedoch keine Chance – weil für das Areal bereits umfangreiches Baurecht bestehe. Nowak aber blieb dabei: „Wir müssen schauen, dass wir für die Weilheimer was rausholen, und nicht immer den Investoren entgegenkommen.“