Sanierung des Weilheimer Stadtmuseums: Altes Haus neu beleben

Die Frage, was mit den öffentlichen Toiletten im Weilheimer Stadtmuseum passieren soll, ist geklärt: Die Anlage soll verlegt werden. Auch sonst laufen die Planungen für die Sanierungen des Hauses.

Weilheim – Damit, dem Haus lediglich einen neuen Anstrich zu verpassen, wäre es nicht getan: Darüber waren sich Bürgermeister Markus Loth, Kulturreferentin Ragnhild Thieler, Stadtbaumeisterin Andrea Roppelt und Museumsleiter Tobias Güthner schon lange einig.

„Man muss richtig und vernünftig anpacken und an die Substanz gehen“, erklärte Loth bei einem Pressegespräch zur Sanierung des Stadtmuseums.

Erste Ideen zur Neuausrichtung gab es bereits im Jahr 2011. 2018 wurde schließlich im Stadtrat über das konkretere Konzept gesprochen. Aktuell läuft ein Wettbewerbsverfahren. 15 Architekturbüros haben Entwürfe zur Sanierung eingereicht. „Uns ist es sehr wichtig, bei allen Schritten transparent vorzugehen“, so Thieler, die auch erste Vorsitzende des „Fördervereins Stadtmuseum Weilheim“ ist, „die Bürger sollen mitgenommen werden.“ Anfang nächsten Jahres wird deshalb eine Homepage erstellt werden, auf der unter anderem über den Umbau informiert wird. „Auf der Internetseite sollen Bürger auch die Möglichkeit bekommen, eigene Anregungen zu geben“, ergänzt Güthner, „die Leute sollen erzählen, was sie an Weilheims Vergangenheit interessiert und auch ihre persönliche Geschichte mit uns teilen.“

Nun steht es fest: Öffentliche Toiletten-Anlage im Stadtmuseum soll verlegt werden

Geklärt ist nun auch die Frage, was mit der Toiletten-Anlage im Stadtmuseum geschehen soll. „Die öffentlichen Toiletten waren ja schon lange ein Dorn im Auge“, sagte Loth, „sie nehmen wahnsinnig viel Platz weg.“ Nun stehe fest, dass die Anlage verlegt wird. Doch darüber, wo sich die WCs zukünftig befinden sollen, wollte der Bürgermeister vorerst noch keine Angaben machen. „Es wird aber in nächster Nähe sein“, sagte er.

Was die Gestaltung des Museums angeht, so soll der „Charme des Stadtmuseum“ beibehalten werden, sagte Thieler. Sie bezeichnete das Museum, dessen Grundmauern aus dem Jahr 1538 stammen, als „Wunderkammer“. Wie die Kulturreferentin erklärte, sollen „alte Meister“ auch nach der Sanierung ihren Platz finden. „Wir möchten aber auch zeitgenössischer Kunst eine Heimat geben“, sagte sie, „das alte Haus soll neu belebt werden.“

Sanierung des Weilheimer Stadtmuseums: Barrierefreiheit - nicht nur durch einen Aufzug

Laut Museumsleiter Güthner spielt auch die Barrierefreiheit bei der Neuausrichtung eine große Rolle: „Das Museum soll möglichst komplett barrierefrei werden. Das bedeutet nicht nur, dass ein Aufzug eingebaut werden soll, sondern beispielsweise auch, dass es statt kleiner Beschriftungen Elemente für Sehbehinderte geben wird.“

Beim Gespräch dankte Loth Thieler und dem gesamten Förderverein für den „langen Atem“. „So etwas geht nicht von heute auf morgen“, sagte auch die Kulturreferentin – auch wenn der Verein „schon langsam ungeduldig“ geworden sei. „Es ist schön, dass der Prozess beginnt“, so Thieler.

Bis zum „ersten Hammerschlag“ werde es allerdings noch dauern, so Bürgermeister Loth. Im Dezember oder Januar werde es eine Ausstellung mit den eingereichten Arbeiten der Architekten geben. Die Auftragsvergabe soll bis April 2020 erfolgen. Nach Ende der Planungsphase, Einholung der Baugenehmigungen und der Ausschreibung der Arbeiten ist mit dem Start der Bauarbeiten „eventuell im Frühjahr 2021“ zu rechnen. Die Ausstellungen sollen solange wie möglich zugänglich bleiben, sagte Güthner. „Irgendwann wird das Museum für die Sanierungsmaßnahmen schließen müssen. Die Gegenstände kommen dann in ein Depot“, so der Museumsleiter.

