Angebot wird Landkreis zu teuer: Künftig 49-Euro- statt Seniorenticket bei Führerscheinabgabe?

Von: Sebastian Tauchnitz

Teilen

Im April soll das 49-Euro-Ticket starten (Symbolbild). © Westlight/IMAGO

Seit einigen Jahren erhalten Senioren, die ihren Führerschein abgeben, für drei Jahre ein Seniorenticket für den RVO. Da das Angebot deutlich mehr Resonanz findet als erwartet und deswegen teurer wird, denkt der Kreisausschuss über Anpassungen nach.

Landkreis – Einen Anreiz dafür zu schaffen, den Führerschein abzugeben und damit einen Beitrag zu mehr Verkehrssicherheit leisten: Diese Überlegungen standen im Zentrum, als vor einigen Jahren der Kreistag beschloss, dass jeder, der über 60 ist und aus freien Stücken seinen Führerschein abgibt, für drei Jahre ein kostenloses RVO-Seniorenticket bekommt. Seit 2021 gilt dieses auch für die Stadtbusse in Weilheim und Schongau.

Damals ging man im Gremium davon aus, dass das Interesse an diesem Angebot überschaubar ausfallen würde. Doch da hatten die Kreisräte die Rechnung ohne die Senioren gemacht.

Die Verkehrs- und Klimaschutzmanagerin des Landratsamtes, Veronika Schellhorn, wurde jetzt im Kreisausschuss vorstellig und beantragte eine Aufstockung des bisherigen Budgets von 35 000 Euro für dieses Projekt. 5000 Euro mehr würde man benötigen, um das Angebot in der bisherigen Form aufrecht zu erhalten, so Schellhorn im Ausschuss. Rund 100 Senioren kämen momentan in den Genuss eines solchen Tickets.

Seniorenticket kostet 306 Euro pro Jahr

Im Kreisausschuss wollte man allerdings nicht so einfach das Budget erweitern. Schließlich sind die Kosten durchaus erheblich. Ein Seniorenticket kostet 306 Euro pro Jahr, bei drei Jahren sind das 918 Euro pro Senioren, die aus dem Kreishaushalt bezahlt werden.

Markus Kunzendorf (ÖDP/Oberhausen) fragte sich, ob das denn wirklich sein müsse. Schließlich fallen, wenn man den Führerschein abgibt, auch die Kosten für Auto, Tanken, Werkstatt und Versicherung weg – die Leute würden ohnehin einiges an Geld sparen. Falls man den Anreiz für die Abgabe des Führerscheins nicht ganz wegfallen lassen wolle, könne man stattdessen das deutlich attraktivere 49-Euro-Ticket, das im April an den Start gehen soll, in Betracht ziehen, so Kunzendorf. Denn damit könne man bundesweit den ÖPNV nutzen und nicht nur im RVO-Bereich.

Da für das Ticket 49 Euro pro Monat fällig würden, wäre das deutlich teurer als bisher, warnte Landrätin Andrea Jochner-Weiß. Auch Karl-Heinz Grehl (Grüne/Weilheim) störte sich an den Kosten des bisherigen Angebots. Er plädierte dafür, dass Seniorenticket ganz abzuschaffen und stattdessen jedem, der den Führerschein abgibt, für maximal einen Monat das 49-Euro-Ticket zu finanzieren. Das war Peter Erhard (CSU/Böbing) dann doch etwas zu knuckerig. Die freiwillige Abgabe des Führerscheins sei schon ein starker Einschnitt im Leben. Diese Entscheidung sollte man unterstützen.

Beim RVO sieht man die mögliche Neuregelung entspannt

Erhard rechnete vor: bislang finanziere man mit 918 Euro drei Seniorentickets, die für viele nicht sonderlich attraktiv seien. „Da könnte man doch stattdessen sagen, man bezahlt ein Jahr lang das 49-Euro-Ticket. Das kostet den Landkreis unterm Strich dann nur 588 statt 918 Euro und ist viel attraktiver“, so Erhard. Das stieß auf breite Zustimmung. Beschlossene Sache ist die Änderung damit allerdings noch nicht. Landrätin Jochner-Weiß schlug vor, den Beschluss zurückzustellen, bis das 49-Euro-Ticket tatsächlich eingeführt wurde. Diesem Vorschlag stimmte der Kreisausschuss zu.

Selbst beim RVO sieht man eine mögliche Neuregelung beim Seniorenticket entspannt. „Natürlich gehen uns dadurch Einnahmen verloren“, sagte Niederlassungsleiter Ralf Kreutzer gestern. Aber man müsse schon die Kundenperspektive einnehmen: „Und da ist das 49-Euro-Ticket fraglos das deutlich attraktivere Angebot.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.