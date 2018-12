Ältere Damen beim Diebstahl erwischt: Sie klauten im Supermarkt 

Der Alarm im Supermarkt schlug bei einer älteren Dame in Weilheim an. Sie hatte versucht, Nahrungsmittel zu stehlen. In Peißenberg gab es einen ähnlichen Fall.

Weilheim - Eine ältere Dame aus Weilheim war am Samstagvormittag beim Einkaufen in einem Supermarkt an der Lohgasse in Weilheim. Nachdem sie an der Kasse bezahlt hatte und sich anschickte, den Supermarkt zu verlassen, schlug nach Polizeiangaben der Diebstahlsalarm am Ausgang an.

Wie sich bei der darauffolgenden Überprüfung herausstellte, hatte die Dame diverse Nahrungsmittel in ihrer Hand- und Jackentasche versteckt und nicht bezahlt. Sie erwartet nun ein Verfahren wegen Ladendiebstahls.

Ähnlicher Fall in Peißenberg

Ähnliches ereignete sich am Samstagnachmittag auch in einem Supermarkt an der Schongauer Straße in Peißenberg. Hier war es ein Ladendetektiv, der beobachtete, wie eine 60-Jährige diverse Haushaltsartikel aus den Warenregalen entnahm und anschließend in eine Tüte packte.

Wie die Polizei berichtet, bezahlte die Frau anschließend an der Kasse nur die Waren, die sich in ihrem Einkaufswagen befanden. Sie wurde am Ausgang aufgehalten und anschließend der Polizei übergeben.

