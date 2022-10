Apotheken im Landkreis klagen über Medikamentenmangel - mit Folgen für die Patienten

Von: Johannes Thoma

Der immer mal wieder auftretende Mangel an bestimmten Medikamenten hält auch die Apotheker im Landkreis auf Trab. (Symbolbild) © Christophe Gateau / dpa

Der immer mal wieder auftretende Mangel an bestimmten Medikamenten hält auch die Apotheker im Landkreis auf Trab. Das hat Folgen für die Patienten.

Landkreis – Philipp Kircher und seine Kollegen im Landkreis sind derzeit öfter am Telefon, als ihnen lieb ist. Mal ist es ein Cholesterin-Senker, mal ein Fiebersaft für Kinder, ein anderes Mal die Großpackung Aspirin: Immer wieder müssen die Apotheker nach Alternativen suchen. „Wir verbringen Stunden damit, obwohl wir die Zeit für andere Dinge benötigen“, sagt Kircher, Sprecher der Apotheker im Landkreis und Inhaber der Ulrich-Apotheke in Peißenberg. Meist ist es möglich, auf ein anderes Medikament mit den gleichen Wirkstoffen auszuweichen. Manchmal jedoch sei auch die Rücksprache mit dem Hausarzt nötig – dann nämlich, wenn die Wirkstoffe ähnlich, aber nicht die gleichen seien, so Kircher. Er selbst behelfe sich auch häufig dadurch, indem er gewisse Arzneien selbst herstelle.

Rund 300 Medikamente fehlen derzeit in Deutschland

Aktuell fehlen rund 300 verschiedene Medikamente in Deutschland. Viel Zeit für Gespräche mit besorgten Patienten, deren Arznei nicht lieferbar ist, wendet auch Günther Rath, Mitinhaber der Kreuz-Apotheke in Penzberg, auf. „Es war kurzfristig etwas besser, jetzt wird es wieder schlechter“, sagt Rath. Betroffenen vom Mangel seien sowohl verschreibungspflichtige als auch nicht verschreibungspflichtige Arzneien. Probleme gab es bei ihm jüngst wegen eines bestimmten Antibiotikums, eines Blutdrucksenkers und wegen des Krampflösers Buscopan. Gerade bei Letzterem gebe es keinen adäquaten Ersatz.

Die Gründe hierfür liegen hauptsächlich in China, wo rund 95 Prozent der Medikamente weltweit produziert würden, so Kircher und Rath unisono. Bei Antibiotika sei man nahezu zu 100 Prozent von China abhängig. „Wenn es dort einen Lockdown gibt oder ein Werk abbrennt, dann gibt es Probleme. Aber langsam wird uns klar, dass wir daran etwas ändern müssen“, so Rath. Mittlerweile gebe es Überlegungen, wieder mehr in Europa zu produzieren. Schuld für die Verlagerung sei in erster Linie der Preisdruck, der unter anderem von den Krankenkassen ausgeübt werde, so Kircher.

Kein Mangel am Krankenhaus

Entspannt ist die Situation am Krankenhaus Schongau: „Wir haben derzeit keinerlei Probleme mit der Medikamentenbeschaffung“, sagt Professor Reinhold Lang, ärztlicher Direktor des Hauses. Vor rund einem Jahr habe es am Krankenhaus kurzzeitig einen Mangel an Antibiotika-Tabletten und Narkosemitteln gegeben.

Nicht zutreffend ist ein Gerücht, das im Landkreis vereinzelt zu hören war: Demnach seien nur Bayer-Medikamente vom Mangel betroffen, weil diese in Russland produziert würden. Richtig sei, dass die Beschaffung von Roh- oder Hilfsstoffen sowie Personalmangel zu Problemen geführt hätten. „So ist auch die Produktion von Aspirin in Bitterfeld betroffen, an welchem alle Produkte der Marke hergestellt werden. Aufgrund dessen kommt es temporär zu einem Lieferengpass bei einigen Packungsgrößen“, so die Pressestelle des Unternehmens.

