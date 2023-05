Arbeitsgruppe soll jetzt den Kreis-Haushalt retten - Brandbrief an Bundes- sowie Landesregierung

Diskussion um Kompetenzen

Eine Arbeitsgruppe soll nun den Kreis-Haushalt retten. Zudem soll ein Brandbrief an die Bundes- und die Landesregierung verschickt werden.

Landkreis – Die Finanzlage des Landkreises Weilheim-Schongau ist desaströs. Dennoch wurde nach langer Debatte jetzt der Haushalt für das laufende Jahr verabschiedet. Doch die wahren Herausforderungen warten in den kommenden Jahren. Wenn man den 34 Gemeinden nicht noch tiefer in die Tasche greifen will – die Kreisumlage ist jetzt schon die höchste in ganz Bayern –, ist es unabdingbar, dass eingespart werden muss.

Deswegen verständigte sich der Kreistag darauf, eine Arbeitsgruppe zu installieren, die sowohl im Kreishaushalt als auch bei der Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH nach Einsparpotenzialen suchen soll.

Diese Personen entsandten die Kreistagsfraktionen in die Arbeitsgruppe

Nun ist auch klar, wem die einzelnen Fraktionen diese anspruchsvolle Aufgabe zutrauen. Wenig verwunderlich, entsendeten die meisten Fraktionen ihre Spitzenleute in das Gremium. Folgende Mitglieder wurden benannt: Die CSU entsendet Michael Deibler aus Peiting, seine Stellvertreterin ist Saika Gebauer-Merx (FDP). Für die Grünen sitzt Karl-Heinz Grehl (Weilheim) in der Arbeitsgruppe, ihn vertritt Katharina von Platen (Penzberg). Elke Zehetner (Penzberg) sitzt für die SPD im Gremium, ist sie verhindert, vertritt sie Falk Sluyterman (Schongau). Die BfL entsendet den Chef des Rechnungsprüfungsausschusses Tillman Wahlefeld (Weilheim), sein Stellvertreter ist Andreas Schmid aus Peiting. Für die Fraktion von ÖDP/Unabhängigen geht Manuela Vanni (Peißenberg) in die Arbeitsgruppe, ihr Stellvertreter ist Markus Kunzendorf (Oberhausen). Die Freien Wähler entschieden sich für Michael Marksteiner (Penzberg), vertreten wird er von Robert Goldbrunner (Hohenpeißenberg). Für die AfD arbeitet Rüdiger Imgart (Weilheim) im Arbeitskreis mit, vertreten wird er durch Katrin Neumayr (Peißenberg).

Erster Streitpunkt in Sachen Krankenhaus GmbH: „Dürfen wir dann auch bei denen in die Bücher schauen?“

Schon bevor die Arbeitsgruppe ihre Arbeit aufnahm, gab es den ersten Streit. Manuela Vanni (Unabhängige/Peißenberg) wollte wissen, welche Kompetenzen der Arbeitskreis haben werde: „Wir sollen ja auch Vorschläge machen, wie bei der Krankenhaus GmbH Geld gespart werden kann. Dürfen wir dann auch bei denen in die Bücher schauen?“

Kreiskämmerer Norbert Merk entgegnete, auch die Arbeitsgruppe könne „gesetzliche und satzungsmäßige Regelungen nicht aushebeln“. Die Arbeitsgruppe könne nur auf die Mittel zurückgreifen, die zur Verfügung stehen. „Dann können wir uns die Arbeit am Krankenhaus-Thema ja gleich sparen: Wir machen Vorschläge, Geschäftsführer Thomas Lippmann meint, das geht nicht – und keiner kann es überprüfen“, entgegnete Vanni.

Resolution verabschiedet - Forderungen an Bundes- und Landesregierung

Doch nicht nur die Millionenverluste, die die Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH Jahr für Jahr produziert, sorgen dafür, dass im Landkreis kein Geld mehr für dringend nötige Investitionen bereitsteht. Es sind auch die zusätzlichen Aufgaben, die Bund und Land immer wieder den Landkreisen aufdrücken. Gleichzeitig finanzieren sie dann aber nicht vollständig die Stellen, die nötig sind, um diese Aufgaben zu erledigen. Fast neun Millionen Euro gehen dadurch dem Landkreis Jahr für Jahr verloren, so Kreiskämmerer Merk.

Deswegen verabschiedete der Landkreis jetzt eine Resolution, die an die Bundes- und die Landesregierung geschickt werden soll. Darin wird gefordert, dass die Belastungen der Landkreise durch die Wahrnehmung staatlicher Aufgaben durch weitere personelle und finanzielle Zuweisungen reduziert werden sollen.

Zudem sollen künftige Aufgaben ausschließlich im Rahmen des Konnexitätsprinzips übertragen werden dürfen. Will meinen: Wenn der Freistaat oder Bund möchte, dass die Landkreise ihnen Arbeiten abnehmen, müssen sie sämtliche damit verbundenen Kosten – auch für das zusätzlich nötige Personal – voll übernehmen.

