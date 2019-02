Bauern fordern: „Bloß nicht unterschreiben“

„Ja zum freiwilligen Arten- und Naturschutz, aber Nein zum Volksbegehren“ – der BBV-Kreisverband Weilheim-Schongau hat jetzt in Forst-Mandlhof Stellung bezogen.

Weilheim-Schongau – Bienensterben? Thomas Müller von der BBV-Geschäftsstelle in Weilheim kann da nur den Kopf schütteln. Vor dem Hof von Andreas Spielberger (ökologischer Landbau) in Forst-Mandlhof hielt er bei eisiger Kälte eine Grafik in die Höhe, die belegen sollte, dass die Zahl der Bienenvölker in den vergangenen zehn Jahren deutschlandweit sogar zugenommen hat und damit einhergehend auch die Honigproduktion. BBV-Kreisobmann Wolfgang Scholz aus Sachsenried, sein Stellvertreter Martin Huber aus Antdorf und Kreisbäuerin Christine Sulzenbacher aus Schwabsoien nickten zustimmend.

„Die Landwirtschaft wird wieder einmal zum Sündenbock gemacht“, schimpft Andreas Spielberger. Er ist Meister des ökologischen Landbaus, hat 78 Milchkühe und bewirtschaftet einen Hof mit 73 Hektar Grünland und sieben Hektar Ackerland.

„Erschwert Weidehaltung und wichtige Arbeitsabläufe“

„Das Volksbegehren beeinträchtigt unsere vielgestaltige Landwirtschaft und erschwert unsere Weidehaltung und wichtige Arbeitsabläufe“, warnt BBV-Kreisobmann Wolfgang Scholz. Die Forderungen des Volksbegehrens konzentrierten sich vor allem auf die Landwirtschaft und würden Eingriffe ins Eigentum bedeuten, insbesondere über Verschärfungen im Bayerischen Naturschutzgesetz. Einige Beispiele:

- Verbot der Umwandlung von Dauergrünland

- Verbot des Pflegeumbruchs von Grünland mit anschließender Nachsaat

- Pflicht zu Gewässerrandstreifen mit mindestens fünf Metern

- Ab 2020 gesetzlicher frühester Mähzeitpunkt ab 15. Juni für zehn Prozent der Grünflächen

- Verbot des Walzens von allen Grünlandflächen ab 15. März

- Schaffung eines Biotopverbundes mit mindestens zehn Prozent der Offenlandflächen (vor allem Grün- und Ackerland) bis 2023 und mit mindestens 13 Prozent bis 2027

- Gesetzliche Pflicht zu mindestens 20 Prozent Ökolandbau bis zum Jahr 2025 und zu mindestens 30 Prozent bis 2030

Mehr Eiweiß müsse importiert werden

„Gras, das erst nach dem 15. Juni gemäht werden darf, taugt höchstens noch als Pferdeheu“, hält Andreas Spielberger den Befürwortern des Volksbegehrens entgegen. Und wenn kein neues Ackerland für Luzerne geschaffen werden darf, dann müsse noch mehr Eiweiß importiert werden, gibt BBV-Obmann Wolfgang Scholz zu bedenken.

„30 Prozent Ökolandbau, das wäre schön, aber dann müsste der Verbraucher gezwungen sein, 30 Prozent Öko einzukaufen und die entsprechenden Preise bezahlen“, rechnete BBV-Geschäftsführer Thomas Müller vor. „Und was würden die Bürger sagen, wenn sie erst ab 15, Juni ihren Rasen mähen dürften“, fügte Kreisbäuerin Christine Sulzenbacher noch hinzu.

In BR-Sendung zu sehen - „aber aus dem Zusammenhang gerissen“

„Die Landwirtschaft nimmt die Situation der Insekten sehr ernst und hat selbst Interesse an Artenvielfalt in Verbindung mit Landbewirtschaftung“, kann Vize-Obmann Martin Huber bestätigen. Er ist am Donnerstagabend in der BR-Fernsehsendung „quer“ bezüglich des Volksbegehrens zu Wort gekommen, „aber viel zu kurz und aus dem Zusammenhang gerissen“, kritisiert er.

„Wenn es bei dem Volksbegehren nur um die Bienen ginge, würden auch wir Landwirte unterschreiben“, sagt BBV-Kreisobmann Wolfgang Scholz.

Von Michael Gretschmann