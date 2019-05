Beste Tafel Bayerns gesucht - Empörung über Wettbewerb: „Das ist pervers“

In einem Wettbewerb die besten Tafeln Bayerns küren? Diese Aktion sorgt für viel Gesprächsstoff. Wir haben mit Verantwortlichen der Tafeln in der Region gesprochen.

Landkreis – Werner Gölz, Teil des Leitungsteams der Penzberger Tafel, findet für den Wettbewerb des Landwirtschaftsministeriums, der unter dem Motto „Gemeinsam Lebensmittel retten“ steht, deutliche Worte. „Das ist pervers“, sagt er, „wir werden auf gar keinen Fall teilnehmen.“

Nicht nur Gölz, sondern auch viele Nutzer in sozialen Netzwerken sehen die Aktion, bei der die fünf besten Tafeln Bayerns ausgewählt werden und ein Preisgeld von 5000 Euro erhalten, kritisch. Im Internet ist die Rede von „Hungerspielen“ und einem „Armutswettbewerb“.

„Einen Wettbewerb daraus zu machen, wer die ärmsten der Armen am Besten versorgt? Ich kann die Empörung verstehen“, sagt er. Auch bei den Helfern, die am gestrigen Donnerstag zur Ausgabe gekommen waren, habe der Wettbewerb für Gesprächsstoff gesorgt.

„Statt um die meisten Bedürftigen wetteifern zu müssen, wäre mehr geholfen, wenn das ausgeschriebene Preisgeld in kleineren Beträgen auf mehrere Einrichtungen verteilt werden würde“, so Gölz. Rund 85 ehrenamtliche Helfer versorgen wöchentlich in Penzberg etwa 200 Personen. Darunter seien Familien mit mehreren Kindern, aber auch viele Alleinstehende, beispielsweise Rentner. „Die Aktion war sicherlich gut gemeint – aber der Schuss ist nach hinten losgegangen“, sagt Gölz.

Jede Tafel verfolgt eigenes Konzept

Martin Holleschovsky von der Schongauer Tafel hat gerade erst von dem Wettbewerb der Tafeln gelesen. „Braucht man so etwas?“ ist seine erste Reaktion. Seiner Ansicht nach verfolge jede Tafel unterschiedliche Konzepte. Schon deshalb sei es schwierig, die Einrichtungen miteinander zu vergleichen. „Wir bieten zum Beispiel keine fertigen Lebensmittelpakete an. Die Leute sollen selbst entscheiden, was sie wirklich brauchen“, sagt er.

Etwa 100 Nutzer haben derzeit einen Ausweis für die Schongauer Tafel, die jeden Donnerstagnachmittag geöffnet ist. „45 Ehrenamtliche sind hier tätig“, so Holleschovsky, „viele sind von Beginn an seit 2005 dabei.“

5000 Euro Preisgeld könnte die Einrichtung gut gebrauchen. „Geld wird immer benötigt. Zum Beispiel für die Miete. Aber auch Geräte wie Gefriertruhen und Kühlschränke zur Aufbewahrung der Lebensmittel müssen wir von Zeit zu Zeit erneuern“, sagt er.

Dass die Tafeln in den Fokus der Ernährungsministerin rücken, findet Holleschovsky gut – aber nicht in Form eines Wettbewerbs. „Für so etwas fehlt uns auch einfach die Zeit“, sagt er.

Tafel-Wettbewerb: Konkurrenzkampf der Einrichtungen

Auch Sabine Nagel, evangelische Pfarrerin in Weilheim, war von der Idee sehr überrascht. „Wir müssen uns dazu noch Gedanken machen“, sagt sie. 2004 wurden an der Weilheimer Tafel, deren Träger der „Verein für Evangelische Gemeindediakonie in Weilheim“ ist, die ersten Lebensmittel ausgegeben.

„An sich sind Wettbewerbe gut. Die Teilnehmer bekommen die Möglichkeit, sich positiv darzustellen und zu zeigen, was sie leisten“, so Nagel, „aber wenn sozialdiakonisches Engagement in Konkurrenz zueinander steht, ist das schwierig.“

Rund 350 Personen würden immer donnerstagnachmittags von über 70 Helfern versorgt. Wie der Verein zu dem Wettbewerb steht, soll laut der Pfarrerin in der nächsten Vorstandssitzung besprochen werden.

nema

