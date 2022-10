Blaulichtticker für die Region Weilheim-Schongau: Mann bedroht Ex-Freundin mit Butterfly-Messer

Von: Jennifer Battaglia

Rund um die Uhr sind Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Landkreis Weilheim-Schongau einsatzbereit. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Rund um die Uhr sind Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Landkreis Weilheim-Schongau einsatzbereit. Hier finden Sie alle Meldungen dazu.

Montag, 3. Oktober 2022

Penzberg – Alkohol am Steuer: Bei einer Verkehrskontrolle durch eine Streife der PI Penzberg wurde am Abend des 01.10. ein Fahrzeuglenker festgestellt, der unter dem Einfluss von Alkohol unterwegs war. Um 20:55 Uhr wurde der 60-Jährige aus Iffeldorf am Steuer seines Pkw im Ortsgebiet einer Kontrolle unterzogen. Dabei fiel den Beamten Alkoholgeruch auf. Ein erster Test lieferte dann ein Ergebnis von über 0,5 Promille. Die Folge für den Iffeldorfer: die Weiterfahrt wurde unterbunden. Des Weiteren erfolgte ein gerichtsverwertbarer Test auf der Dienststelle auf dessen Grundlage ein Bußgeldverfahren eingeleitet wurde.

Weilheim – Warum eine Auseinandersetzung in einer Weilheimer Bar schließlich auf der Polizeistelle endete, lesen Sie hier.

Steingaden – Pkw kommt bei Überholmanöver ins Schleudern: Am Sonntagabend gegen 19.40 Uhr kam es auf der Staatsstraße zwischen Steingaden und Lechbruck zu einem Unfall. Ein 20-jähriger Markoberdorfer wollte in einer Rechtskurve mit seinem Peugeot den vor ihm fahrenden Renault eines 64-jährigen Wangeners überholen. Als er beim Überholen auf gleicher Höhe war, kam ihm ein Hyundai, gefahren von einer 40-jährigen Peitingerin, entgegen. Der 20-Jährige machte eine Vollbremsung und kam aufgrund der nassen Fahrbahn ins Schleudern. Der Peugeot drehte sich und traf den VW mit dem Heck an der linken Seite. Dann wurde er gegen den Renault geschleudert. Der Peugeot und der Renault blieb fahrbereit, der VW musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt insgesamt 6000.-€. Alle Beteiligte blieben zum Glück unverletzt.

(Alle News und Geschichten aus unserem Landkreis sind auch auf unserer Facebook-Seite zu finden.)

Weilheim – Bedrohung mit Butterfly-Messer: Am Samstag um ca. 15:15 Uhr erschien ein 23-jähriger Lechbrucker an der Haustür seiner Ex-Freundin in Weilheim und wollte dort eingelassen werden. Dabei spielte er mit einem Butterfly-Messer herum, ging dann aber auf Aufforderung letztendlich wieder. Nachdem er im Rahmen der Fahndung mit mehreren Streifen zunächst nicht angetroffen werden konnte, erschien er um 17:00 Uhr erneut bei ihr und lief abermals noch vor Eintreffen der Polizei weg. Diesmal konnte er aber im Bereich des Ammerdammes angetroffen und gesichert werden, dabei konnte auch das beschriebene Messer aufgefunden werden. Er wurde in Gewahrsam genommen und von der Dienststelle aus in die Hände eines Abholers übergeben. Da es sich bei dem Messer um einen „Verbotenen Gegenstand“ im Sinne des Waffengesetzes handelt, wurde dieses sichergestellt und der Träger erhält eine Anzeige.

Schongau – Rollerfahrer begeht Unfallflucht: Am Samstag, 01.10.2022 gegen 15:00 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Schongauer mit seinem Pkw Mercedes den Marienplatz in Schongau in südlicher Fahrtrichtung und wollte nach rechts in die Löwenstraße einbiegen. Hierbei musste er vor dem Abbiegevorgang verkehrsbedingt warten. Ein bislang unbekannter Rollerfahrer fuhr rechts an dem haltenden Pkw vorbei und kollidierte hierbei mit der Beifahrertüre. Nach der Kollision stieg der unbekannte Rollerfahrer kurz von seinem Fahrzeug ab. Im Anschluss stieg er aber sofort wieder auf und entfernte sich über die Fußgängerzone von der Unfallstelle. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 4000,- EUR. Sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher bitte an die Polizeiinspektion Schongau unter der Tel. 08861/23460.

Peiting – Nötigung im Straßenverkehr: Am Freitag, 30.09.2022 gegen 11:00 Uhr, befuhr ein 64- jähriger Mann aus dem nördlichen Landkreis Garmisch-Partenkirchen mit seinem Pkw die Bundesstraße B23 in Richtung Peiting. Hinter dem Herrn fuhr ein bislang unbekannter Mann mit seinem BMW. Nach dem Durchfahren einer Kurve setzte dieser trotz Gegenverkehr zum Überholen an. Nach dem Überholvorgang scherte der unbekannte Mann mit so geringem Abstand vor dem 64-jährigen Mann ein, dass dieser stark abbremsen und in das Bankett ausweichen musste, um einen Unfall zu vermeiden. Sachdienliche Hinweise zur Klärung des Vorfalls bitte an die Polizeiinspektion Schongau unter der Tel. 08861/23460.

Altenstadt – Unerlaubte Müllentsorgung an einem Feldweg: Im Zeitraum vom 23.09.2022 bis 01.10.2022 wurde durch eine bislang unbekannt Person an einem Feldweg im Bereich der Schönachstraße in Altenstadt Müll entsorgt. Bei dem Müll handelt es sich um Parkettböden. Wer hat verdächtige Wahrnehmungen im genannten Zeitraum im Bereich der Schönachstraße gemacht? Sachdienliche Hinweise zur Klärung der Müllablagerung bitte an die Polizeiinspektion Schongau unter der Tel. 08861/23460.



Kinsau – Straßenlaterne angefahren: Am Freitag, 30. September gegen 12 und 13 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug gegen eine Straßenlaterne in der Römerstr. in Kinsau. Durch die Wucht des Aufpralls hat die Laterne einen deutlich erkennbaren Schiefstand und muss ausgewechselt werden. Der Verursacher flüchtete jedoch im Anschluss von der Unfallörtlichkeit, ohne den Schaden zu melden. Der Schaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt. Die Polizei Schongau bittet um Hinweise.

Penzberg – Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort: Durch ein Ehepaar aus Hohenpeißenberg konnte am 01.10.2022 um 09:55 Uhr in Penzberg in der Karlstraße auf Höhe von Hausnummer 10 eine 42-jährige Penzbergerin dabei beobachtet werden, wie diese mit ihrem Pkw Opel beim rückwärts Ausparken gegen den dahinter abgestellten Pkw Skoda einer 46-jährigen Frau aus Benediktbeuern stieß. Nach dem Zusammenstoß stieg die Unfallverursacherin aus, entfernte sich jedoch trotz eines entstandenen Sachschadens von insgesamt ca. 400 Euro unerlaubt von der Unfallstelle. Die Zeugen notierten sich das Kennzeichen der Unfallverursacherin und meldeten den Unfall bei hiesiger Dienststelle.

Habach – Drogenfahrt: Am 30.09.2022 um 21:30 Uhr wurde ein 29-jähriger Penzberger in Habach, Dürnhauser Straße mit seinem Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dieser räumte auf Vorhalt den Konsum von Betäubungsmittel ein, weshalb ihm die Weiterfahrt untersagt wurde. Nach der Durchführung einer Blutentnahme wurde der Penzberger entlassen. Gegen ihn wurde Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige erstellt.

Penzberg – Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort: Am 30.09.2022 um 16:45 Uhr befuhr ein 26-jähriger Penzberger mit seinem Fahrzeuggespann, bestehend aus einem Sprinter und einem Anhänger, in Penzberg die Sindelsdorfer Straße stadteinwärts. Auf Höhe der Hausnummer 86 verstieß er gegen das Rechtsfahrgebot, wodurch er mit einem entgegenkommenden Pkw Daimler seitlich zusammenstieß, welcher von einem 23-jährigen Penzberger geführt wurde. Nach dem Zusammenstoß setzte der 26-Jährige mit seinem Fahrzeuggespann seine Fahrt unvermittelt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Unfall wurde durch eine 33-jährige Frau aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen beobachtet. Diese verständigte daraufhin die Polizeiinspektion in Penzberg und fuhr dem Unfallverursacher bis zu dessen Fahrtziel hinterher, wodurch letztlich der verantwortliche Fahrzeugführer ermittelt werden konnte. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von insgesamt 11500 Euro.

Peißenberg – Betrunken auf nicht zugelassenem E-Scooter unterwegs: Am Freitag um 19:40h kam am „Barbarahof“ ein 42-jähriger Peißenberger zu Sturz, der dort mit seinem E-Scooter unterwegs war. Neben der Platzwunde trug er allerdings auch eine Anzeige davon, da er zum einen mit mehr als einem Promille unterwegs war und ferner den E-Scooter trotz einer Höchstgeschwindigkeit von etwa 50km/h nicht versichert hatte.

Weilheim – Betrunkener Fahrradfahrer kommt zu Sturz: Am Freitag um 19:10 Uhr konnte eine im Rahmen der dortigen Lichterprozession eingesetzte Streifenbesatzung der PI Weilheim beobachten, wie ein 64-jähriger Fahrradfahrer aus Weilheim auf der Münchener Straße zu Sturz kam. Dabei verletzte er sich zwar nicht, jedoch wurde ein Atemalkoholwert von mehr als 1 Promille festgestellt, der eine Blutentnahme und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zur Folge hat.

Eberfing – Zwei leicht Verletzte bei Unfall mit Fahrschulauto: Am Freitag um 17:00 Uhr befuhr ein 40-jähriger Weilheimer die Kreisstraße von Eberfing aus kommend in Richtung Weilheim/Marnbach. An der Einmündung in die Kreisstraße WM1 übersah er den von links kommenden und aufgrund der Verkehrsregelung mit Verkehrszeichen vorfahrtsberechtigten Fahrschul-Pkw einer Fahrschule aus dem Landkreis. Bei der Kollision wurden der 42-jährige Fahrlehrer und der 16-jährige Fahrschüler (beide aus Penzberg) leicht verletzt, dazu entstand ein Sachschaden i.H.v. ca. 14000 Euro.

