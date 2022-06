Blaulichtticker für die Region Weilheim-Schongau: Autofahrer fährt Schülerin an und flüchtet

Von: Christoph Peters

Rund um die Uhr sind Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Landkreis Weilheim-Schongau einsatzbereit. Hier finden Sie alle Meldungen dazu.

2. Juni

Schongau - Mofafahrer stürzt nach Zusammenstoß mit Auto: Am Mittwoch gegen 7:30 Uhr fuhr ein 57-jähriger Mofafahrer aus Schongau auf der Staatsstraße 2014 von Schongau in Richtung Peiting. Bei der Abzweigung zur Dießener Straße wollte er in diese nach links abbiegen. Als der Mofafahrer im Begriff war, sich nach links auf den Abbiegestreifen einzuordnen und Handzeichen nach links gab, wurde er von einem nachfolgenden Pkw Audi, der von einer 23-jährigen Frau aus Schongau gelenkt wurde, überholt. Dabei übersah sie wohl das Handzeichen des Mofafahrers, sodass es zur seitlichen Kollision zwischen dem abbiegenden Mofafahrer und der überholenden Pkw-Fahrerin kam. Der Mofafahrer kam dabei zu Sturz und wurde mit mittelschweren Verletzungen mit dem RTW ins Krankenhaus Schongau eingeliefert. Die Audi Fahrerin blieb unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von circa 1.300€ Euro

Schongau - Schülerin von Auto angefahren: Am Mittwoch gegen 12.55 Uhr wollte eine 9-jährige Schülerin die Marktoberdorfer Straße auf Höhe vom Schulzentrum überqueren. Dabei ging sie vom dortigen Lehrerparkplatz über die Fußgängerquerungsinsel vor dem Kreisverkehr und wollte Richtung Kindergarten weiter. Als sie auf der Querungshilfe stand, kam von rechts, in Fahrtrichtung stadtauswärts fahrend, ein Pkw. Der männliche Fahrer verlangsamte seine Geschwindigkeit und gab wohl Handzeichen, dass die Schülerin die Fahrbahn vor ihm überqueren kann. Als die Schülerin dann die Fahrspur überquerte, fuhr der Pkw wohl zu früh los und stieß leicht mit der rechten Fahrzeugfront gegen das rechte Knie der Schülerin. Die Schülerin wurde leicht verletzt. Der Pkw fuhr ohne anzuhalten in Richtung Schongau-West weiter. Bei dem Pkw soll es sich um einen grauen VW Touran handeln, besetzt mit einem männlichen Fahrer. Sachdienliche Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht bitte an die Polizeiinspektion Schongau unter Tel.: 08861/23460.

Hohenpeißenberg - Autofahrer kracht in Lkw: Am Donnerstag gegen 5.50 Uhr kam es auf der B472 Umgehung Hohenpeißenberg zu einem Auffahrunfall mit circa 17.000 Euro Sachschaden. Ein 34-jähriger Mann aus Schongau fuhr mit seinem Pkw VW von Peiting in Richtung Peißenberg. Dabei wollte er einen vorausfahrenden österreichischen Sattelzug, der von einem 58-jährigen Österreicher gelenkt wurde, überholen. Aufgrund Gegenverkehrs musste er den Überholvorgang jedoch abbrechen, scherte wieder nach rechts ein und fuhr in das Heck des vorausfahrenden Sattelanhängers. Nach der Kollision schleuderte der Pkw VW noch gegen die Leitplanke. Der Pkw VW wurde stark beschädigt, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Pkw entstand ein Schaden von circa 15.000 Euro, am Heck des Sattelaufliegers ein Schaden von circa 2.000€ Euro. Zudem wurde die Leitplanke leicht beschädigt. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall glücklicherweise niemand.

Schongau - Zwei Ladendiebe ertappt: Am Mittwoch wurden in einem Verbrauchermarkt am Wiesenweg in Schongau zwei Ladendiebe ertappt. Um 15.20 Uhr wurde ein 38-jähriger Schongauer von einem Ladendetektiv beobachtet, wie er im Kassenbereich Tabak im Wert von circa 12 Euro einsteckte. Nachdem er an der Kasse andere gekaufte Ware bezahlt hatte und den Kassenbereich verlassen wollte, wurde er durch den Ladendetektiv angehalten und der verständigten Polizeistreife übergeben. Eineinhalb Stunden später, gegen 16.50 Uhr wurde ein 60-jähriger Mann aus Peiting dabei beobachtet, wie er zwei Verpackungssoßen im Wert von circa 5 Euro einsteckte. Auch dieser wurde beim Verlassen des Kassenbereichs angesprochen und der Polizei übergeben. Gegen beide wurde Strafanzeige wegen Ladendiebstahls erstattet und zusätzlich ein Hausverbot erteilt.

Hohenfurch - Fahrrad gestohlen: Am Freitag, 27. Mai, im Zeitraum von 7 bis 22 Uhr wurde am Hauptplatz in Hohenfurch ein an einem Fahrradabstellplatz abgestelltes und verschlossenes Mountainbike entwendet. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Mountainbike der Marke Focus, Modell Black Forrest in grau im Wert von circa 400 Euro. Sachdienliche Hinweise zur Klärung des Fahrraddiebstahles bitte an die Polizeiinspektion Schongau unter Tel.: 08861/23460.

1. Juni

Oberhausen – Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer: Ein 62-jähriger Peißenberger verunglückte am Dienstagnachmittag auf einer Radtour mit seinem E-Bike. Vom Eyracher Filz kommend geriet er im Bereich des Weilers Kreilhof vermutlich aus Unachtsamkeit ins Bankett und verlor anschließend die Kontrolle über sein Rad. Bei seinem Sturz verletzte sich der Mann schwer und wurde mit Verdacht auf eine Oberschenkelfraktur ins Krankenhaus eingeliefert.