Blaulichtticker für die Region Weilheim-Schongau: Radler erleidet durch Kollision schwere Kopfverletzungen

Von: Jennifer Battaglia

Rund um die Uhr sind Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Landkreis Weilheim-Schongau einsatzbereit. Hier finden Sie alle Meldungen dazu.

1. Mai

Peiting — Autofahrer alkoholisiert unterwegs: Ein 56-Jähriger aus dem Altlandkreis wurde am 01.05.2022 gegen kurz nach 02:00 Uhr in Peiting, Münchener Straße, einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Da der Fahrzeugführer nach Alkohol roch, wurde vor Ort ein vorläufiger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser erbrachte einen Wert zwischen 0,5–1,1 Promille. Aufgrund dessen wurde im Anschluss ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt, welcher das Ergebnis bestätigte. Den 56-Jährigen erwartet neben einer Geldbuße und einem Punkt, auch ein Fahrverbot.

Peiting — Marihuana sichergestellt: Am Samstagabend, gegen 20:50 Uhr, sollte ein junger Mann, welcher sich im Bereich der Mittelschule Peiting herumtrieb, einer Personenkontrolle unterzogen werden. Als er die Beamten sah, rannte er weg. Die Person konnte kurze Zeit später in der Nähe angetroffen und kontrolliert werden. Dabei stellte sich heraus, dass der 21-Jährige aus dem Altlandkreis im Besitz einer geringen Marihuana war. Den jungen Mann erwartet eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Schongau — Radfahrerin stürzt: Am Samstag, 30.04.22 gegen 14.45 Uhr, befuhr eine 19-jährige Frau mit ihrem Fahrrad den Radweg der Dießener Str. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie zu Sturz und zog sich eine Platzwunde am Hinterkopf zu, welche im Krankenhaus Schongau behandelt werden musste.

Schongau — Unfallflucht auf Lidl-Parkplatz: Am Samstag, 30.04. zwischen 12.15 Uhr und 12.30 Uhr, wurde ein auf dem Kundenparkplatz des Schongauer Lidl-Marktes geparkter grüner Ford Kuga angefahren und am Kofferraumdeckel, sowie am Radkasten beschädigt. Als Verursacherfahrzeug dürfte aufgrund des Schadensbildes ein Einkaufswagen infrage kommen. Der Sachschaden wird auf ca. 600 Euro beziffert. Die Polizei Schongau bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 08861/23460.

Peiting — Fahrerflucht auf der B17: Am Freitagabend, den 29.04.22 gegen 23.25 Uhr, befuhr ein bis dato unbekannter Fahrzeugführer die B17 von Kurzenried in Fahrtrichtung Peiting. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte eine Straßenlaterne. An dieser entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Als Fahrzeugführer konnte am Samstagmorgen ein 23-jähriger Mann aus Peiting ermittelt werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Verdacht der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Steingaden — Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt: Am Freitag, 29.04.22 gegen 14.15 Uhr, wollte eine 19-jährige Steingadenerin bei Schlatt mit ihrem Fahrrad auf die B17 einbiegen. Dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigten Pkw eines 68-jährigen Mannes, wodurch es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß kam. Sie zog sich dabei mittelschwere Verletzungen am Becken und der Nase zu und wurde anschließend in das Unfallklinikum Murnau verbracht. Am Fahrrad entstand nur minimaler Sachschaden am Schutzblech, während am Pkw die Motorhaube eingedellt wurde. Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro beziffert.

Weilheim — Radfahrer übersehen: Am 29.04.2022 gegen 13:10 Uhr überquerte ein 16-jähriger Fußgänger aus Weilheim die Schwaigerstraße vor einem geparkten Pkw und übersah dabei einen querenden Fahrradfahrer auf seinem Pedelec. Beide Verkehrsteilnehmer kamen zu Sturz, wobei der 51-jährige Radfahrer schwer verletzt und mit Verdacht eines Schädel-Hirn-Traumas in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht wurde. Ausschlaggebend für seine Kopfverletzungen war das Nicht-Tragen eines Schutzhelmes. Am Fahrrad selbst entstand geringer Sachschaden. Der Fußgänger blieb unverletzt.

Polling — Auffahrunfall mit mehreren Fahrzeugen: Am 29.04.2022 gegen 12:30 Uhr fädelte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw aus der Verlängerung der Bahnhofsstraße in Polling nach rechts in die Staatsstraße 2059 in Fahrtrichtung Peißenberg ein. Eine heranfahrende Fahrzeugkolonne, bestehend aus vier Fahrzeugen, die gerade zu diesem Zeitpunkt in selbiger Richtung fuhr, musste aufgrund dessen verkehrsbedingt abbremsen. Innerhalb dieser Kolonne kam es, aufgrund zu geringem Sicherheitsabstands, zu zwei Auffahrunfällen. Dabei wurden eine 22-jährige Peißenbergerin, ein 45-jähriger Peißenberger und ein 39-jähriger Hohenpeißenberger leicht verletzt. Drei Pkw waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Gesamtsachschaden beträgt ca. 22500 Euro. Der Straßenabschnitt auf der Eisenbahnbrücke musste einseitig für ca. 1 Stunde gesperrt werden. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen, insbesondere hinsichtlich des noch unbekannten, einfahrenden Verkehrsteilnehmers werden gebeten sich unter 0881/6400 an die Polizeiinspektion Weilheim zu wenden.

Peiting — Unfallflucht auf dem V-Markt-Parkplatz: Am Donnerstag, 28.04.22 zwischen 08.30 Uhr und 09.00 Uhr, wurde ein auf dem Kundenparkplatz des V-Marktes geparkter weißer Ford Transit angefahren und vorne rechts am Radkasten, sowie hinten rechts in Form von Dellen und Kratzer beschädigt. Als Verursacherfahrzeug dürfte ein heller Kastenwagen infrage kommen. Der Sachschaden wird auf ca. 5000 Euro beziffert. Die Polizei Schongau bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 08861/23460.

