Rotes Kreuz: Eine Million gefahrene Kilometer und 12 000 Überstunden — „Bekommen Belastung zu spüren“

Von: Jennifer Battaglia

2022 hatten das Rote Kreuz im Landkreis Weilheim-Schongau alle Hände voll zu tun. © ARP

Fast 31 000 Einsätze, eine Million gefahrene Kilometer und 11 800 Überstunden – so die Bilanz des BRK-Kreisverbandes Weilheim-Schongau für das vergangene Jahr.

Landkreis – Schwindelerregende Zahlen präsentiert der BRK-Kreisverband Weilheim-Schongau in seiner Bilanz für das Jahr 2022. 30 949 Einsätze hat es im Rettungsdienst gegeben, davon 9835 Notarzt- und Notfalleinsätze. Im Vergleich zum Vorjahr sind das fast acht Prozent mehr Einsätze – dabei hatte es schon 2021 mehr Alarmierungen gegeben. „Die Mitarbeiter bekommen die Belastung zu spüren“, sagt Kreisgeschäftsführer Hans Eberl auf Nachfrage der Heimatzeitung. Immer häufiger werde die 112 gewählt, obwohl eigentlich der Bereitschaftsdienst oder der Hausarzt die richtigen Ansprechpartner wären. „Oft holt man den Rettungsdienst wegen irgendeinem Schmarrn“, so Eberl. Dabei sollte der Notruf nur in lebensbedrohlichen Fällen alarmiert werden.

BRK: 140 000 Personalstunden in einem Jahr

Das Rote Kreuz wird zu immer mehr Einsätzen gerufen, gleichzeitig fehlt es aber an Fachkräften. „Wir mussten bisher noch keine Schicht ausfallen lassen“, sagt Eberl. Das werde aber zunehmend schwieriger. Die Situation zeigt sich auch deutlich an den 2022 geleisteten Dienstzeiten: Die Lebensretter absolvierten 140 000 Personalstunden, 970 Tage Resturlaub stehen aus und 11 800 Überstunden müssen noch abgefeiert werden. „Anhand der Zahlen kann man mal überlegen, wie viele zusätzliche Mitarbeiter wir bräuchten, um das alles zu kompensieren“, sagt Eberl.

Auch im Bereich der Behinderten- und Krankenfahrten stellt das BRK eine Zunahme fest. „Das merken wir schon seit einigen Jahren“, sagt der Kreisgeschäftsführer. Für das Jahr 2022 waren es 12 782 Transporte. Insgesamt legten die BRK-Fahrzeuge eine Million Kilometer zurück.

Mehr Einsätze gab es auch für die Kriseninterventionsteams (KITs). Sie kümmern sich bei akut traumatisierenden Notfällen um seelisch verwundete Menschen. 2022 rückten die KITs 117 Mal aus – fast 50 Prozent mehr als noch im Vorjahr.

BRK: Neue Geschäftsführerin des Kreisverbandes

Die Helfer vor Ort an den Standorten Seeshaupt, Penzberg, Huglfing-Oberhausen, Birkland, Peiting und Peißenberg waren 2022 ebenfalls gefordert. Die Ehrenamtlichen hatten zusammen 1176 Einsätze. „Allein in Peiting waren es gut 600“, sagt Eberl. Umgerechnet entspricht das in etwa zwei Einsätzen pro Tag. „Das ist schon heftig.“ Eberl möchte sich nicht vorstellen, was passiert, wenn weniger Ehrenamtliche „Gewehr bei Fuß stehen“. Die Gruppe Huglfing-Oberhausen gibt es seit Juni vergangenen Jahres.

Das BRK wurde 2022 zu mehreren größeren Einsätzen in und um den Landkreis alarmiert. Dazu zählten der Großbrand eines Bauernhofes in Urspring, der schwere Traktorunfall am Hohen Peißenberg oder zwei Bombenfunde in Geretsried (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen). Bei 20 Sucheinsätzen unterstützte die Rettungshundestaffel.

Es wurde auch wieder fleißig Blut gespendet. Zu den insgesamt 35 Terminen kamen rund 4400 Menschen – im Vorjahr waren es noch 1200 Menschen weniger gewesen.

„Ich bin gespannt, wie der Weg in diesem Jahr weitergehen wird“, sagt Eberl. Das gilt wohl nicht nur für den Kreisverband, sondern auch für ihn selbst: Denn Eberl hört zum 1. März als BRK-Geschäftsführer auf. Seine Nachfolgerin wird Anke Ringel. Die 51-Jährige ist Diplom-Kulturwirtin und verfügt eigenen Angaben nach über jahrzehntelange Erfahrung als Führungskraft bei einer anderen Hilfsorganisation.

