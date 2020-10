Corona-Ampel im Landkreis Weilheim-Schongau auf Rot: Zahl der Neuinfektionen übersteigt kritische Marke

Die Befürchtungen haben sich bestätigt: Seit Sonntag steht die Corona-Ampel im Landkreis Weilheim-Schongau auf Rot. Am Montag will das Landratsamt über eine Verschärfung der Corona-Regeln entscheiden.

Landkreis – „Heute Morgen haben wir die 50-er Marke überschritten“, bestätigte der Pressesprecher des Landratsamtes Weilheim-Schongau, Hans Rehbehn, am Sonntagnachmittag auf Nachfrage der Heimatzeitung. Damit ist das eingetreten, was Landrätin Andrea-Jochner Weiß bereits in einer Pressekonferenz am Freitag als Befürchtung äußerte. Allerdings sagte sie damals, dass sie für Montag oder Dienstag mit einer Überschreitung des 7-Tage-Inzidenz-Wertes von 50 Neuinfektionen rechne. Nun war es bereits am Sonntag so weit: Laut Robert Koch-Institut (RKI) waren gestern in der Früh 570 Personen im Landkreis Weilheim-Schongau positiv auf das Corona-Virus getestet. Das waren laut RKI 26 mehr als am Freitag zuvor. Damit stieg der maßgebliche 7-Tage-Inzidenz-Wert auf 51,7 und die Corona-Ampel sprang auf Warnstufe Rot.

Landratsamt berät am Montag über Verschärfung der Corona-Regeln

Dennoch gelte die Allgemeinverfügung des Landkreises, die am Samstag in Kraft getreten ist, vorerst weiter, sagte Rehbehn: „Die Allgemeinverfügung gilt nach wie vor“, sagte der Pressesprecher. Am Montag werde im Landratsamt dann über eine Verschärfung der Regeln beraten.

Fünf Covid-Patienten werden im Weilheimer Krankenhaus behandelt

Im Weilheimer Krankenhaus wird momentan ein 70-jähriger Corona-Patient auf der Intensivstation behandelt. Nach Angaben des Geschäftsführers der Krankenhaus GmbH, Thomas Lippmann, muss der an Covid-19 Erkrankte nicht beatmet werden. Zudem werden derzeit auf der speziell auf das Corona-Virus eingerichteten Isolierstation im Weilheimer Krankenhaus vier weitere Patienten medizinisch versorgt. Sie sind nach Auskunft des Krankenhaus-Geschäftsführers 73 Jahre, 75 Jahre, 76 Jahre und 94 Jahre alt.

Im Schongauer Krankenhaus befindet sich ein 68-jähriger Corona-Patient auf der Intensivstation – der Erkrankte muss nach Auskunft Lippmanns ebenfalls nicht beatmet werden. Auf der Isolierstation des Krankenhauses in Schongau wurden – zumindest nach dem Stand von gestern Mittag – keine Covid-19-Patienten behandelt.

