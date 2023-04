„Wir lassen keinen im Regen stehen“: Hilfsangebot für Menschen in herausfordernden Lebenssituationen

Einzelne, Paare und Familien können sich in herausfordernden Lebenssituationen auf Unterstützung verlassen. (v.l.n.r.) Astrid Kraus (Sekretariat) sowie die Beratenden und Therapeuten Gerd Korbach und Patricia von Tauffkirchen sind für alle Klienten da. © Ralf Ruder

Wenn Sorgen und Ängste den Alltag bestimmen, kann es helfen, sich professionelle Unterstützung zu holen. Das Team der Diakonie Oberland wirft in Weilheim den Rettungsring aus.

Landkreis – Wer es nicht direkt erlebt, hat es vielleicht von Angehörigen oder in den Medien mitbekommen: Die Suche nach einem Therapieplatz dauert Wochen, oft sogar Monate. In dieser allgemein herausfordernden – weil von Krieg, Krisen und Unsicherheit geprägten – Zeit und natürlich darüber hinaus möchte die Ehe-, Partnerschafts-, Familien- und Lebensberatung der Diakonie Oberland für alle Anliegen da sein.

Und Einzelnen, Paaren und Familien, die sich in herausfordernden Lebenssituationen befinden, auf dem Weg in ein gutes Leben helfen. Die Erweiterung des Namens um den Begriff „Partnerschaft“ soll nochmal deutlich machen, dass wirklich jeder beraten werde, sagte Berater und Therapeut Gerd Korbach auf einem Pressegespräch im Haus der Evangelischen Kirche in Weilheim.

Kostenlose Beratung für Menschen in schwierigen Lebenssituationen

Obwohl das Beratungsangebot der Diakonie zur evangelischen Kirche gehört, darf sich jeder melden, der Hilfe und Unterstützung sucht, zum Beispiel auch Paare ohne Trauschein und Menschen, die sich der queeren Gemeinschaft zugehörig fühlen und/oder als Regenbogenfamilie zusammenleben. Das sei ihm und seiner Kollegin Patricia von Tauffkirchen ein ausdrückliches Anliegen.

Die Beratung der Diakonie Oberland in der Nähe des Weilheimer Bahnhofs ist für Klienten kostenlos, finanziert wird sie durch Zuschüsse von Staat, Landkreis, der Kirche sowie mittels Spenden.

Menschen die Angst nehmen und unterstützen - bis es auf eigenen Beinen weitergehen kann

Das neue Symbol, den Rettungsring, dürfen die Klienten so lange ergreifen, wie sie Begleitung wünschen. Sie sollen sich mitgezogen und unterstützt fühlen, bis es später wieder auf eigenen Beinen weitergehen kann.

„Damit sich Knoten wieder auflösen, versuchen wir, gemeinsam Lösungen zu erarbeiten und den Blick vom Problem auf die ganze Geschichte und auch Stärken der Menschen zu richten“, erklärt Korbach. Dabei stehe eine Vielzahl an Methoden zur Verfügung. Korbach und von Tauffkirchen möchten ihren Klienten die Angst nehmen und ein gelingendes Miteinander wieder möglich machen.

Am wichtigsten sei den beiden gegenseitiger Respekt und dass sich die Menschen, die ihnen Probleme anvertrauen, wohl und sicher fühlen. Das Beratungszimmer sei ein sicherer Ort, an dem offen über alle Angelegenheiten geredet werden dürfe. Zur Wertschätzung gehöre auch, dass im Gespräch niemand be- und verurteilt wird.

In Streitfragen sollen alle Seiten gehört und verstanden werden. Wie oft und wie lange die Beratung insgesamt dauert, werde von Fall zu Fall entschieden.

Sichere Anlaufstelle für alle Klienten: Per Mail auch anonym Unterstützung holen

„Wir lassen keinen im Regen stehen“, da sind sich von Tauffkirchen und Korbach einig. Vor allem in Anbetracht der Schnelllebigkeit, die unser heutiges Zusammenleben sehr stark beeinflusse, möchten die Berater der Diakonie eine sichere Anlaufstelle für ihre Klienten sein und ihnen Halt geben. Auch unterliegen sie der Schweigepflicht und geben nichts, was ihnen anvertraut wird, nach außen weiter. Die Angst, durch die psychologische Beratung berufliche Konsequenzen fürchten zu müssen, könnten sie ihren (zukünftigen) Klienten also nehmen.

Ebenso sicher sei die nun angebotene Online-Beratung. Via Mail kann man sich anonym und unabhängig von Ort und Zeit Unterstützung holen. Außerdem, so Beraterin von Tauffkirchen, biete diese Form den Vorteil, dass man Probleme zunächst für sich herunterschreibt und dadurch Gedanken und Gefühle sammeln und ordnen kann. Generell empfehle sie, lieber früher zur Beratung zu kommen und nicht zu lange zu warten: „Man kann viel retten und verhindern.“

Termine Telefonisch: Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr unter 0881 929170, E-Mail: kontakt@diakonie-oberland.de, Online: www.diakonie-oberland.de. Beratung vor Ort: Am Öferl 8, 82362 Weilheim

von Larissa Glas

