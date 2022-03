Einsatzzahlen steigen „ganz schön heftig“

Von: Stephanie Uehlein

Etwa 924 000 Kilometer legte der Rettungsdienst des BRK-Kreisverbandes Weilheim-Schongau 2021 mit seinen Fahrzeugen zurück. Im Jahr davor waren es noch rund 856 000, 2019 lag die Zahl bei circa 802 300. © BRK

Es sind immer auch große Zahlen im Spiel, wenn der Kreisverband des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) seine Jahresbilanz vorlegt. Angeführt wird die Liste der Zahlen für 2021 von den rund 924 000 Kilometern, die im Rettungsdienst gefahren wurden – und zwar bei einer deutlichen Zunahme der Einsätze auf 28 905.

Landkreis – Um die Aufgaben des öffentlich-rechtlichen Rettungsdienstes im Landkreis bewältigen zu können, betreibt das BRK dort sieben Rettungswachen: in Weilheim, Penzberg, Peißenberg, Schongau, Steingaden, Rottenbuch und Bernried. Die Einrichtungen verfügen über insgesamt 17 Fahrzeuge – Rettungswägen genauso wie Krankenwägen und Notarzt-Einsatzfahrzeuge.

Von den erwähnten fast 29 000 Einsätzen waren 9612 Notarzt- oder Notfalleinsätze, aber etwa auch Krankenfahrten gehörten dazu. Die erste Zahl stieg im Vergleich zum Jahr 2020 um über zehn Prozent.

Das sei „ganz schön heftig“ und stelle das BRK vor Herausforderungen, sagte dessen Kreisgeschäftsführer, Hans Eberl, im Gespräch mit der Heimatzeitung. Die Entwicklung sei durch verschiedene Faktoren beeinflusst. Einer davon ist laut Eberl, dass der Rettungsdienst immer wieder angefordert wurde, obwohl dies vom Anlass her gar nicht erforderlich gewesen wäre.

Nicht für mehr Rettungsdienst-Einsätze gesorgt habe die Corona-Pandemie, stellt Eberl klar. Wegen ihr müssten aber deutlich mehr Schutzmaßnahmen ergriffen werden.

Sechsstellig ist in der Bilanz nicht nur die Zahl der gefahrenen Kilometer, sondern auch die der Arbeitsstunden, die das Einsatzpersonal 2021 für den Rettungsdienst erbrachte. Sie liegt bei etwa 139 000. Neben 80 hauptamtlichen Mitarbeitern sowie 18 Auszubildenden zum Rettungssanitäter und vier Helfern im Freiwilligen Sozialen Jahr trugen auch 66 Ehrenamtliche dazu bei, dass diese Stundenzahl zusammenkam. Letztere leisteten 11 260 Stunden für den Rettungsdienst (ohne Aus- und Fortbildungszeiten).

Insgesamt hatte das BRK im Landkreis im vergangenen Jahr 144 festangestellte Mitarbeiter – exakt genauso viele wie ein Jahr davor. Die Zahl der registrierten Ehrenamtliche in den Bereichen Bereitschaft, Wasserwacht und Jugendrotkreuz lag 2021 bei etwa 1400 und damit ebenfalls auf dem Niveau des Vorjahres.

Zahl der Fördermitglieder ging zurück, höhere Nachfrage nach Hausnotruf

Bei den Fördermitgliedern gab es im Vergleich zu 2020 dagegen einen Rückgang – von 12 286 auf 11 750. Dabei handle es ich um eine normale Fluktuation etwa aufgrund von Todesfällen oder weil bisherige Mitglieder wegen finanzieller Engpässe ausschieden, so Eberl auf Nachfrage. Ungefähr alle drei Jahre werde eine Kampagne gestartet, um neue Fördermitglieder zu werben. „Das steht heuer im Sommer wieder an“, so der Kreisgeschäftsführer.

Größer geworden ist im vergangenen Jahr die Gruppe der Menschen, die das Hausnotrufsystem des BRK nutzen: Sie wuchs im Landkreis von 1099 auf 1133 Teilnehmer an (Stand 31. Dezember 2021).

Zahlen legte der Kreisverband in seiner Bilanz auch zu den ehrenamtlichen Einsatzeinheiten vor, die den Rettungsdienst ergänzen: 894-mal kamen im vergangenen Jahr die „Helfer vor Ort“ zum Einsatz, die bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes qualifizierte Hilfe leisten sollen. Und die Schnelleinsatzgruppen, die dem Rettungsdienst zur Seite stehen und zum Beispiel an Unglücksorten Verletzte aus dem Gefahrenbereich bringen, waren 131-mal in Aktion. Ihnen stehen Fahrzeuge aus dem Kreisverbands-Pool zur Verfügung (über diesen verfügt das BRK neben den bereits genannten Fahrzeugen). Die Rettungshundestaffel des Roten Kreuzes Weilheim-Schongau absolvierte im Vorjahr 20 Sucheinsätze. 79-mal war das Kriseninterventionsteam (Beistand bei seelischen Belastungen) aktiv und 243-mal die Einsatzleitung „Rettungsdienst“ (Koordinierung bei besonderen oder größeren Schadenslagen, etwa bei Bränden oder Verkehrsunfällen).

Bis ins Hochwassergebiet in Ahrweiler ist 2021 der Betreuungsdienst des BRK-Kreisverbandes gereist, um dort zu helfen. Aufgabe dieses Dienstes ist es, Menschen zu unterstützen, die bei einem Schadensereignis unverletzt geblieben sind, und für die Verpflegung von Einsatzkräften zu sorgen – und zwar bei Großübungen genauso wie bei Katastrophen-Einsätzen.