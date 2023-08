Trotz Ende der Vorschriften: Energiesparen geht vielerorts weiter

Von: Andreas Jäger

Die Auerbergkirche erstrahlt wieder wie gewohnt bis 23 Uhr. © Archiv

Licht aus, Energiesparmodus an: So lautete das Motto der Kommunen im vergangen Winter. Aufgrund staatlicher Vorschriften durften Gebäude und Denkmäler von September bis April nachts nicht mehr beleuchtet werden. Nun sind die Vorschriften zwar Geschichte, aber gespart wird vielerorts weiterhin.

Landkreis – „Maßnahmendauer ab sofort bis auf Widerruf“: Dieser Satz ist in den Regelungen zum kommunalen Energiesparen der Stadt Penzberg von Juli 2022 zu finden. Da bisher kein Widerruf erfolgt sei, blieben die beschlossenen Energiesparmaßnahmen bis auf weiteres bestehen, teilte Karl Schwarzbeck von der Abteilung Umwelt- und Klimaschutz auf Anfrage der Heimatzeitung mit.

Energiesparend ist man auch in Schongau weiterhin unterwegs: So wurde im vergangenen Jahr der Beschluss gefasst, die Beleuchtung der Stadtmauer erst dann wieder einzuschalten, wenn sie energiesparend umgerüstet sei, erklärt Stadtbaumeister Sebastian Dietrich. Das sei vermutlich in Teilen im Herbst dieses Jahres der Fall. Zunächst werde im Bereich des Sonnengrabens in der südlichen Altstadt umgerüstet, dort könne dann auch als erstes die Stadtmauer wieder im gewohnten Glanz erstrahlen. Um auch bei anderen städtischen Gebäuden energieeffizient zu sein, habe man sich im vergangenen Winter professionelle Unterstützung vom Energie- und Umweltzentrum Allgäu geholt und sei die entsprechenden Objekte bereits zusammen begangen, so Dietrich.

Wallfahrtskirche auf Hohem Peißenberg: Beleuchtung durch energiesparende LED-Lampen

In Peißenberg würden seit Ende der staatlichen Vorschriften wieder die Knappenkapelle auf dem Guggenberg, die Hunte auf den Verkehrskreiseln und das Gebäude Flöz wie gehabt beleuchtet, erklärt Bürgermeister Frank Zellner: „Ebenso ist wieder die Beleuchtung der Kirche St. Johann möglich.“

Die Schongauer Stadtmauer wird derzeit, anders als auf dem Archivfoto, nicht beleuchtet. © Hans-Helmut Herold

Energiesparend beleuchtet wird auch wieder die Wallfahrtskirche Maria Himmelfahrt auf dem Hohen Peißenberg. „Die Beleuchtung der Kirche schaltet sich bei Dunkelheit über einen Sensor ein und wird um 23 Uhr wieder abgeschaltet“, erklärt Melanie Sanktjohanser, Verwaltungsleiterin der Pfarrei Peiting-Hohenpeißenberg. Die Beleuchtung erfolge durch energiesparende LED-Lampen, so Sanktjohanser.

Im gewohnten Glanz erstrahlt seit Ende der Energiesparvorschriften auch wieder die Auerbergkirche St. Georg. Abgeschaltet werde die Beleuchtung der Kirche um 23 Uhr, so Andrea Wieland von der Pfarreiengemeinschaft Auerberg.

Keine Außenbeleuchtung in der Wieskirche

„Mit den Vorgaben zur Energieeinsparung hatten wir die Beleuchtung unserer Basilika auf 20:30 Uhr begrenzt“, teilt Altenstadts Kirchenpfleger Michael Esper mit. Diese Entscheidung habe man in Absprache mit der Gemeindeverwaltung getroffen. Früher habe man die Lichter nicht ausschalten können, „weil wir keine Beleuchtung für die Wege auf dem Friedhof und um die Basilika herum haben und nur so die Verkehrssicherheit unserer Besucher der Abendgottesdienste sicherstellen können“, so Esper. In den Morgenstunden werde die Kirche grundsätzlich nicht beleuchtet. Bis auf Weiteres bleibe man bei diesen getroffenen Regelungen, erklärt Esper.

Die Frage, wie seit Ende der Energiesparmaßnahmen mit der Beleuchtung umzugehen ist, stellte sich in der Wieskirche Steingaden erst gar nicht. „Die Kirche ist außen grundsätzlich nicht beleuchtet“, erklärt Mesner Antoni Riedel im Gespräch mit der Heimatzeitung.