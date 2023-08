Erstmals über 3000 Geflüchtete im Landkreis Weilheim-Schongau

Von: Sebastian Tauchnitz

Aus diesen Ländern kommen die Asylbewerber im Landkreis Weilheim-Schongau. © QUELLE: LANDRATSAMT/GRAFIK: MÜNCHNER MERKUR

Erstmals wurde nun die Zahl von 3000 Geflüchteten im Landkreis Weilheim-Schongau überschritten. Die Lage ist ernst, aber laut Landratsamt hat man sie gut im Griff.

Landkreis – Der Zustrom an Geflüchteten aus der Ukraine und an Asylsuchenden ist weiterhin sehr hoch im Landkreis Weilheim-Schongau. In dieser Woche wurden 1262 Asylbewerber gezählt. Dazu kommen 289 so genannte „Fehlbeleger“, also anerkannte Asylbewerber, die eigentlich eine eigene Wohnung beziehen könnten, aufgrund der angespannten Wohnraumlage in der Region aber in den Gemeinschaftsunterkünften bleiben müssen.

1410 Menschen, die vor dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine geflohen sind, sind im Landkreis untergebracht. Desweiteren noch einmal 44 Ortskräfte aus Afghanistan und 37 Geflüchtete, die in privatem Wohnraum untergebracht sind. Wie das Landratsamt auf Anfrage mitteilt, ist die Zahl der Geflüchteten im Landkreis damit erstmals über die 3000er-Marke gestiegen.

Weitere Unterkünfte gesucht und geplant

Auf die Frage, wie lange die vorhandenen Unterkünfte noch ausreichen werden, wenn der Zustrom von Geflüchteten in den kommenden Wochen nicht abnehmen sollte, antwortet das Landratsamt eher ausweichend: „Wir sind stets auf der Suche nach neuen Wohnraum und uns werden immer Unterkünfte angeboten“, heißt es. Als weitere Alternative sei geplant, „die eine oder andere Grundstücksfläche auf Staatskosten zu bebauen und moderat im Verhältnis zu den Einwohnern mit Geflüchteten zu belegen“. Die rechtlichen Grundlagen dafür seien erst vor kurzem nach dem Baugesetzbuch verlängert worden.

Derzeit laufen die Vorbereitungen für die Umbauarbeiten am ehemaligen WTW-Gebäude in Weilheim. Hier soll eine Notunterkunft für 98 Personen entstehen. Dazu sollen die weiteren Gebäude als Wohneinheiten inklusive Nasszellen und Küchen für bis zu 200 Menschen ausgestattet werden. Die Planungen seien soweit abgeschlossen, die Bauanträge gestellt. so das Landratsamt. Derzeit werde die Finanzierung durch die Regierung von Oberbayern geprüft.

Kleinere Bauprojekte für bis zu 32 Personen würden zudem in Habach und Eglfing entstehen. „Bei weiteren Flächen sind wir in der Planungsphase beziehungsweise in der Abstimmung mit den Eigentümern“, so das Landratsamt weiter. Erst wenn die Absprachen mit den Gemeinden und den Eigentümern abgeschlossen seien, werde man weitere Informationen geben können.

Es gibt auch im Landkreis Gemeinden, welche sich noch zieren.“

Das alles kostet natürlich eine Menge Geld. Weil insbesondere in der Debatte um die Krankenhaus-Versorgung im Landkreis immer wieder das Argument kommt, für die Unterbringung der Asylsuchenden sei beim Landkreis schließlich auch Geld da, stellt das Landratsamt auf Nachfrage noch einmal klar: „Die Kosten für die Unterbringung trägt der Freistaat Bayern in voller Höhe.“

Die Daten in der Tabelle sind die aktuellsten von Ende Juli 2023. © QUELLE: LANDRATSAMT/GRAFIK: MÜNCHNER MERKUR

Bei der Suche nach weiteren Unterbringungsmöglichkeiten setzt das Landratsamt nach wie vor auf Kooperation statt auf Konfrontation mit den Gemeinden. Im Nachbarlandkreis Bad Tölz-Wolfratshausen hatte Landrat Josef Niedermaier vor einer Woche angekündigt, dass fünf Gemeinden, die sich bislang überhaupt nicht an der Unterbringung von Geflüchteten beteiligt haben, ab Mitte September Flüchtlinge „zwangszugewiesen“ bekommen und selbst schauen müssen, wie sie die Menschen unterbringen. „Im Gegensatz zu unseren Nachbarn werden wir im Einvernehmen mit den Gemeinden dieses Zufluchtsgeschehen voraussichtlich gemeinsam lösen können, soweit die Zuweisungen auf diesem Niveau bleiben“, heißt es dazu aus dem Landratsamt Weilheim-Schongau.

Man sei in einem sehr guten Austausch mit den Gemeinden. „Es gibt auch im Landkreis Gemeinden, welche sich noch zieren. Aber auch diese werden erkennen müssen, dass sie sich dieser rechtsstaatlichen Verantwortung nicht entziehen können“, heißt es wörtlich vom Landratsamt. Welche Gemeinden damit gemeint sind, ist der obenstehenden Tabelle recht deutlich zu entnehmen.