Für die Bus-Freifahrt fehlt die Gästekarte

Im Urlaub kostenlos Busfahren können Touristen im Oberland auf den Linien des RVO. Für Urlaubsgäste, die im Landkreis übernachten, gilt dies allerdings noch nicht.

Weilheim-Schongau – Kostenlos Busfahren zwischen Landsberg und Bayrischzell, zwischen Garmisch-Partenkirchen und Miesbach: Das können Urlauber im Oberland seit dem 1. Januar auf allen 80 Linien der Regionalverkehr Oberbayern GmbH“ (RVO). Voraussetzung: Die Touristen sind im Besitz einer sogenannten Gästekarte, die den ÖPNV miteinschließt.

Genau dieser Punkt wird Urlaubern im Landkreis jedoch zum Verhängnis. Denn während solche Karten in tourismusstarken Regionen wie dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen in vielen Gemeinden erhältlich sind, hinkt der Landkreis Weilheim-Schongau hinterher. „Für Urlauber ist das ein tolles Angebot“, sagt RVO-Niederlassungsleiter Ralf Kreutzer „es ist schade, dass der Landkreis da nicht mithalten kann.“

Für die Einführung einer Gästekarte

Zwar können Gästekarten-Inhaber aus anderen Regionen auch die Buslinien im Landkreis kostenfrei nutzen. Doch wer in einer Ortschaft im Raum Weilheim-Schongau übernachtet, kann von den Freifahrten aktuell nicht profitieren. „Natürlich ist der Tourismus hier nicht so ausgeprägt wie beispielsweise in Oberammergau oder Mittenwald“, so Kreutzer, „aber von der Einführung einer Gästekarte hätten letztendlich auch die Einheimischen etwas.“ Wie der Niederlassungsleiter erklärt, seien es vor allem die Schüler, die den Nahverkehr im Landkreis am Leben halten würden. Das spiegelt sich auch an den Fahrzeiten der Busse wider. „Wo es eine Gästekarte gibt, können durch die höhere Nachfrage langfristig auch die Fahrpläne verbessert werden“, sagt er.

Auch Susanne Lengger, Geschäftsführerin des „Tourismusverband Pfaffenwinkel“, plädiert für die Einführung einer Gästekarte. Ebenso wie Kreutzer ist sie der Ansicht, dass sich so das Busverbindungsnetz erweitern lassen würde. „Wer aktuell beispielsweise in Bernbeuren Busfahren will, muss schon viel Geduld mitbringen. Würden Touristen den Nahverkehr stärker nutzen, wären die Busse besser ausgelastet. Dann könnte man über zusätzliche Verbindungen nachdenken“, sagt sie.

Standard in vielen Urlaubsregionen

In vielen Urlaubsregionen sei dieser Service zudem bereits Standard. „Viele Touristen kennen Gästekarten aus anderen Urlaubsorten. Da dürfen wir nicht den Anschluss verlieren“, so Lengger. Schon seit längerer Zeit treibt der Tourismusverband deshalb die Einführung einer elektronischen „Pfaffenwinkel-Gästekarte“ voran. „Spruchreif ist allerdings noch nichts“, sagt die Geschäftsführerin, „wir stecken mitten in den Verhandlungen.“ Konkretere Pläne werden vermutlich im Frühjahr vorliegen.

In Frage kommen die Karten allerdings nur für Gemeinden, in denen Übernachtungsgäste einen Kurbeitrag bezahlen. Im Landkreis wären das Bernried, Rottenbuch, Steingaden, Wildsteig, Bernbeuren, Prem, Böbing und Hohenpeißenberg. „Die kostenlosen Fahrten müssen natürlich irgendwie finanziert werden – und zwar nicht aus Steuermitteln, sondern über die Kurbeiträge“, erklärt Lengger.

Sorgen, dass Touristen die Freifahrten nicht wahrnehmen würden, machen sich die Befürworter der Gästekarte nicht. „Selbst, wenn die meisten Urlauber mit dem Auto anreisen – für Ausflüge nutzen sie dann doch gerne das regionale Busnetz“, sagt Kreutzer. In anderen Regionen habe sich dies bereits bestätigt. „Was umsonst ist, wird normalerweise auch wahrgenommen. Außerdem ist es ja auch entspannt, im Urlaub mal etwas mehr trinken zu können als ein Radler“, sagt er.