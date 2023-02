Gänsegeier im Landkreis gesichtet: Eine ornithologische Sensation

Von: Sebastian Tauchnitz

Ein großer Gänsegeier wurde in den vergangenen Tagen wiederholt in der Region gesichtet. © SCHNAITTER/PRIVAT

Die Sichtung eines Gänsegeiers in der Region begeistert Vogelfreunde.

Landkreis – Es ist fast schon eine ornithologische Sensation, die unsere Leserin Bessy Schnaitter mit ihrer Kamera dokumentierte: Sie fotografierte bei einem Spaziergang an der Ammer einen echten Gänsegeier.

Gänsegeier wirkt laut Experte „sehr schwach“

Der Vogel ist in der Region kein ganz Unbekannter, wie Hans-Joachim Fünfstück von der Regionalgruppe Garmisch-Partenkirchen/Weilheim des Landesbundes für Vogelkunde (LBV) gegenüber der Heimatzeitung berichtet.

Der Vogel sei erstmals Mitte Dezember im Westallgäu gesichtet worden, später dann in Bad Reichenhall. Durch den Abgleich verschiedener Fotos sei zweifelsfrei erwiesen, dass es sich bei dem großen Vogel, der in den vergangenen Tagen des Öfteren in der Weilheimer Region gesichtet wurde, um dasselbe Tier handeln würde. Der Gänsegeier wirke sehr schwach, so der Experte weiter. Zwar sei es für derartige Aasfresser normal, dass zwischendurch über längere Zeit hungern. Allerdings sei es ein zunehmendes Problem, dass sämtliche verendeten Tiere in der Region umgehend entsorgt und damit dem Nahrungsmittelkreislauf der Natur entzogen würden.

Gänsegeier bevorzugen große Tierkadaver

Gänsegeier seien stattliche Tiere, fast einen Meter groß und mit einer Flügelspannweite von rund 2,80 Metern, so Fünfstück weiter. Sie bevorzugen große Tierkadaver. Das zeigte sich auch bei dem Gänsegeier, der hier in der Region unterwegs war. Einen Hasen, den ihm Vogelfreunde als Futter hingelegt hatten, verschmähte das Tier. Wo es sich gerade befindet, ist unklar.

