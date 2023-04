Aus der Geburtenstation in Schongau: Wo können Schwangere künftig entbinden?

Von: Jennifer Battaglia

In diesem Jahr wird es wohl kein Silvesterbaby gegen. Die kleine Sophia hat am letzten Tag des Jahres 2022 im Schongauer Krankenhaus das Licht der Welt erblickt. © Hans-Helmut Herold

Die Geburtenstation in Schongau schließt zum 30. April. Haben die Kliniken im Umkreis genügend Platz, um Gebärende – auch kurzfristig – aufnehmen zu können? Eine Übersicht.

Landkreis – 523 Babys kamen im vergangenen Jahr in Schongau zur Welt. Heuer werden es wohl wesentlich weniger sein. Denn die Geburtenstation am Krankenhaus in Schongau schließt. Wer nach dem 30. April entbindet, muss auf Kliniken außerhalb des Landkreises ausweichen. Waschechte Weilheim-Schongauer gibt es dann nur noch bei Hausgeburten. Aber können die Kliniken im Umkreis die zusätzlichen Geburten aus unserem Landkreis auffangen? Eine Übersicht.

Klinikum Landsberg

Das Klinikum lässt über die Pressestelle mitteilen, dass Schwangere aus dem Bereich Schongau „selbstverständlich“ in Landsberg entbinden können. Ein Anmeldeformular für den Kreißsaal findet sich auf der Homepage unter www.klinikum-landsberg.de (Fachbereich Gynäkologie/ Geburtshilfe). Zwingend notwendig sei eine Anmeldung aber nicht, auch spontane Entbindungen seien jederzeit möglich. Die Telefonnummer zum Kreißsaal lautet: 08191/3331127.

Mit dem Krankenhaus Schongau steht das Klinikum Landsberg eigenen Angaben nach in regem Austausch. Versorgungslücken möchte man so gar nicht erst entstehen lassen. Der Standort verfügt laut Homepage über einen Fachbereich „Kinder und Jugendmedizin“, jedoch nicht über eine Kinderintensivstation.

Klinikum Garmisch-Partenkirchen

Das Klinikum in Garmisch-Partenkirchen bedauert die angekündigte Schließung der Geburtshilfe in Schongau sehr. „Insbesondere vor dem Hintergrund der gut etablierten Kooperation bei der Versorgung von Neugeborenen und Risikoschwangerschaften“, wie die Pressestelle mitteilt. Man würde „selbstverständlich“ alle Schwangeren, die eine Anlaufstelle benötigen „auch kurzfristig zur Geburt aufnehmen“. Wegen der geografischen Lage gehe man davon aus, dass sich nur ein Teil der werdenden Mütter nach Garmisch orientieren werden. Aber auch bei einem Mehraufkommen würden die vorhandenen Kapazitäten eine gute und individuelle Betreuung ermöglichen. Das Klinikum hat eine Abteilung für Kinder- und Jugendmedizin mit einer Kinder-Intensivstation, auf der auch Früh- und Neugeborene betreut werden.

Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren

Die Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren äußern ebenfalls ihr Bedauern über die Schließung der Geburtenstation in Schongau. Die Standorte Füssen und Kaufbeuren seien aber in der Lage, die dadurch entstehenden zusätzlichen Geburten zu betreuen. An beiden Kliniken soll die Geburtshilfe in unverändertem Maße fortgesetzt werden. Es sei wichtig, „werdenden Eltern weiterhin eine verlässliche, wohnortnahe Möglichkeit zur Entbindung bieten zu können“. Der Standort Kaufbeuren verfügt über eine Kinderabteilung mit einer Neugeborenen-Intensiveinheit.

Klinikum Starnberg und Kreisklinik Wolfratshausen

Etliche Schwangere aus dem Landkreis entbinden bereits im Klinikum Starnberg oder der Außenstelle des Klinikums an der Kreisklinik Wolfratshausen. Sollten sich durch die Schließung der Geburtshilfe am Krankenhaus Schongau noch mehr Frauen für die beiden Kliniken im Nachbarlandkreis entscheiden, „erhalten sie hier natürlich eine hochwertige Betreuung“, so der Pressereferent des Klinikum Starnbergs auf Nachfrage. Anmeldungen zur Geburt seien auch in einem weit fortgeschrittenem Stadium jederzeit unter www.hebammen-starnberg.de/anmeldung für Starnberg oder www.hebammen-wolfratshausen.com/kontakt/ für Wolfratshausen möglich. Notfälle werden „natürlich“ auch angenommen werden, so der Pressereferent weiter. Das Klinikum Starnberg verfügt laut Homepage über eine Kinder- und Jugendabteilung mit einer Neugeborenen-Intensivpflegestation.

Aktionsgruppe „Schluss mit Kliniksterben in Bayern“ kritisiert Schließung scharf

Die Aktionsgruppe „Schluss mit Kliniksterben in Bayern“ hat eine Pressemitteilung zur Schließung der Geburtenstation in Schongau veröffentlicht. Darin wird kritisiert, dass eine erhebliche Anzahl an Schwangeren im Landkreis ab Mai eine Anfahrtszeit von über 40 Minuten zur nächsten Geburtsstation haben wird. „Hier wird mit Gesundheit und Leben von Mutter und Kind gespielt“, heißt es in der Pressemitteilung. Die Gruppe stützt sich auf eine Regelung des „Gemeinsamen Bundesausschusses“, die jedoch nicht rechtlich bindend ist.



Die Anfahrtszeiten wurden mittels des GKV-Kliniksimulators berechnet – einem Online-Tool der gesetzlichen Krankenkassen, welches die Entfernung zum nächst gelegenen Krankenhaus im Falle einer Klinikschließung ermittelt. Die Berechnung zeigte, dass vor allem Gebärende aus der Landkreis-Mitte (wie z.B. Peißenberg, Böbing, Rottenbuch) über 40 Minuten zur nächsten Klinik fahren werden müssen. Die Aktionsgruppe fordert die Krankenhaus GmbH deshalb umgehende dazu auf, die Geburtenstation am Krankenhaus in Schongau zu halten.



Das bayerische Gesundheitsministerium teilte auf Anfrage mit, dass es keine verbindlichen Mindestvorgaben für die Erreichbarkeit einer Geburtshilfestation gibt. Auch müsse es nicht in jedem Landkreis eine Geburtenstation geben. Die Versorgung könne in Abhängigkeit von den jeweiligen Gegebenheiten vor Ort von Einrichtungen in angrenzenden Landkreisen oder kreisfreien Städten gewährleistet werden. Im Freistaat sei mit knapp 100 Geburtenstationen „eine flächendeckende Versorgung auf hohem Niveau sichergestellt“, so das Ministerium.

