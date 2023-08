Wo unser Trinkwasser herkommt

Von: Andreas Jäger

Bis das Trinkwasser im Glas landet, muss es zunächst einige andere Stufen passieren. © dpa

Vom Brunnen oder der Quelle über ökologische Filter, Wasserschutzzonen und UV-Anlagen bis in die Leitungen: Im Rahmen unserer Sommerserie „Lebenselixier Wasser“ sind wir den Weg des Trinkwassers nachgegangen.

Landkreis – Das Wasser kommt aus dem Hahn. Ganz einfach. Nein, so einfach ist es nicht: Denn was da tagtäglich durch hunderte Leitungskilometer im Landkreis fließt, ist ein kleines Wunder, streng kontrolliert und bestens geschützt.

„Das Trinkwasser im Landkreis Weilheim-Schongau wird zu 100 Prozent aus dem Grundwasser gewonnen“, erklärt Leonore Meder. Chefin des Fachbereichs Trinkwasserversorgung und Grundwasserschutz beim Wasserwirtschaftsamt in Weilheim. Vorrangig würden hier eiszeitlich entstandene „Grundwasserleiter“ genutzt.

In unserer Region seien das Bereiche durchlässiger Sande und vor allem Kiese, die bestenfalls von einer oder mehreren schützenden Schichten überdeckt sind. Jeder Tropfen Wasser sickert also durch verschiedene Schichten, sodass mithilfe natürlicher Filter vorhandene Schadstoffe abgebaut werden können. Auf der nächsten undurchlässigen Schicht sammelt sich dann das Wasser, fließt mit dem Gefälle ab und damit in Richtung des Brunnens oder der Quelle.

Schutz vor Krankheitserregern

Der Bereich um den Brunnen oder die Quelle sei mit einem in drei Zonen unterteiltem Wasserschutzgebiet besonders geschützt. Hier bestehen je nach Zone bestimmte, sehr strenge Vorschriften, die garantieren sollen, dass das Wasser auch wirklich immer Trinkwasserqualität hat.

Zone 1 umfasst den Bereich in der direkten Nähe des Brunnens und ist umzäunt. Der Zutritt für Unbefugte ist untersagt und es dürfen nur Handlungen durchgeführt werden, die der Wasserversorgung dienen.

Zone 2 dient dem Schutz vor Mikroorganismen, die krank machen können. Diese Zone endet an einer sogenannten „50-Tage-Linie“: „Das heißt, jeder Regentropfen, der hinter dieser Linie auf den Boden fällt, braucht mindestens 50 Tage, bis er im Brunnen oder der Quelle angekommen ist“, erklärt Leonore Meder.

Wasser im Landkreis von höchster Qualität

Das sei auch die Zeit, in der mögliche Keime durch die Reinigungskraft des Untergrunds eliminiert werden. Düngen und Beweidung sind in dieser Zone verboten.

Zone 3 soll vor schwer abbaubaren chemischen oder radioaktiven Verunreinigungen schützen: Hier bestünden zum Beispiel Verbote für den Umgang mit gefährlichen Stoffen oder gleich allgemein für die Errichtung von beispielsweise Flugplätzen, so Meder. Außerhalb der Wasserschutzgebiete greift im weiteren Einzugsgebiet der Allgemeine Grundwasserschutz.

„Eine chemische Aufbereitung ist aufgrund des hochwertigen zur Verfügung stehenden Grundwassers und des vorsorgenden Schutzes durch die Wasserschutzgebiete im Landkreis nicht nötig“, sagt die Trinkwasser-Fachfrau. Teilweise seien dem Verteilnetz noch sogenannte UV-Anlagen vorgeschaltet, die bei aufkommendem Regen mögliche Verunreinigungen des Wassers zuverlässig eliminierten.

Sinkende Grundwasserstände als Folge des Klimawandels

Der Trend bei der Wasserversorgung gehe laut Meder mittlerweile immer mehr zum „zweiten Standbein“: Dabei kann es sich entweder um ein zweites Gewinnungsgebiet oder den Anschluss an einen benachbarten Wasserversorger handeln. Die Gründe für diese Entscheidung seien einerseits sinkende Grundwasserstände als mögliche Folge des Klimawandels, andererseits aber auch Beeinträchtigungen im Wasserschutzgebiet oder der Ausfall wichtiger Anlagenteile am Brunnen. Dies alles könne ein „zweites Standbein“ nötig machen. Viele Wasserversorger im Landkreis seien bereits so aufgestellt oder aktiv in der Planung, wie Leonore Meder zu berichten weiß.

„Die Kontrolle des Rohwassers sowie des Trinkwassers obliegt dem Wasserversorger“, sagt Meder: „Ebenso muss dieser die verschiedenen Zonen des Wasserschutzgebiets mehrmals im Jahr begehen.“

Um die technische Aufsicht kümmert sich das Wasserwirtschaftsamt, die rechtlich zuständige Behörde sei die Abteilung Wasserrecht des Landratsamts. Für Kontrollen des Trinkwassers sowie der Anlagenteile im Verteilnetz, wie etwa den Hochbehälter, ist wiederum das Gesundheitsamt zuständig. So arbeiten am Ende also viele Menschen und Behörden Hand in Hand, damit das Wasser im Landkreis immer einwandfrei aus dem Hahn gesprudelt kommt.