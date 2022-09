Holzdiebe müssen mit Anzeige und Geldstrafe rechnen — Aktuell keine Fälle in Weilheim-Schongau bekannt

Die Energiekrise lockt Holzdiebe auf den Plan. © Jürgen Ritter via IMAGO

Die Energiekrise könnte vermehrt Holzdiebe auf den Plan rufen, denn Brennholz ist zurzeit sehr gefragt. Im Landkreis Weilheim-Schongau ist aktuell aber kein Fall bekannt. Noch nicht.

Landkreis Weilheim-Schongau – Ganz Deutschland leidet unter der Energiekrise, weshalb die Kosten für Heizöl aktuell in die Höhe schießen. „Brennholz ist dadurch zurzeit sehr gefragt“, erklärt Klaus Deibel von der Waldbesitzervereinigung Weilheim. Dem stimmt auch sein Schongauer Kollege Andreas Schmied zu: „Wegen der gestiegenen Nachfrage haben wir momentan eine Knappheit.“ Aufgrund dieser Umstände sind auch die Holzpreise gestiegen. So hat sich der Preis für einen Festmeter Kaminholz innerhalb weniger Monate von 60 bis 70 Euro auf 100 bis 200 Euro erhöht.

Energiekrise: Im Landkreis Weilheim-Schongau sind derzeit keine Fälle von Holzdiebstahl bekannt

Nicht wenige befürchten aufgrund dessen nun eine Zunahme von Holzdiebstahl in den Wäldern der Region. Für den Moment können sowohl Deibel als auch Schmied jedoch Entwarnung geben: „Aktuell sind mir keine Fälle von Holzdiebstahl im Landkreis bekannt“, so Deibel. Wie es sich in den Wintermonaten entwickle, müsse abgewartet werden.

Laut Gesetz ist die Mitnahme von Holz in Bayern eine Straftat, sobald es sich dabei um größere Mengen oder nicht um sogenanntes Leseholz handelt. Davon spricht man bei am Boden liegendem Holz mit einem Höchstdurchmesser von zehn Zentimetern, es darf ohne Genehmigung des Waldbesitzers mitgenommen werden. Wer sich diesen Regelungen widersetzt, muss mit einer Anzeige wegen Diebstahls und einer Geldstrafe rechnen.

Energiekrise: GPS-Sender zur Sicherung des Holzes

„Um Holzklau zu vermeiden, empfehle ich den Waldbesitzern, das Holz nach Möglichkeit nicht für eine lange Zeit im Wald zu lagern“, sagt Schmied. Vielerorts wird nun sogar mit GPS-Sendern und Transpondern zur Sicherung des Holzes gearbeitet. Diese werden am Holz befestigt und schlagen Alarm, sobald es bewegt wird. Auch zur Nachverfolgung des Diebesguts eignen sie sich.

Von dieser Methode hält Andreas Schmied in Bezug auf den Landkreis wenig: „Präventiv macht das keinen Sinn, da es mit einem sehr hohen Aufwand sowie Kosten verbunden ist.“ Sollte es in nächster Zeit allerdings doch zu Fällen von Holzdiebstahl kommen, würden die Waldbesitzer natürlich alles in Erwägung ziehen, um ihr Holz möglichst gut zu sichern.

Letzten Endes gibt sich Schmied aber optimistisch: „Ich glaube, dass sich die Mehrheit der Leute auch in der Krise an die Gesetze halten wird.“

VON ANDREAS JÄGER

