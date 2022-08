Mehr Geld für Landratsamtsmitarbeiter? Überlegungen im Landkreis Weilheim-Schongau

Welche Möglichkeiten gibt es?

Alles wird rasant teurer. Eine Entwicklung, die auch an den Mitarbeitern der Verwaltungen nicht vorbeigeht. Darum laufen jetzt Überlegungen, wie man ihnen mehr bezahlen kann.

Landkreis – Das Leben im Oberland ist teuer. Das weiß jeder, der hier wohnt und einkauft. Durch die stark gestiegene Inflationsrate in diesem Jahr beschleunigt sich diese Entwicklung.

„Nach aktuellem Stand bestehen keine Möglichkeiten, den Mitarbeitern einen Ausgleich für die stark gestiegenen Kosten zu bezahlen“, teilt das Landratsamt Weilheim-Schongau auf Anfrage der Heimatzeitung mit. Die Bezüge seien im Tarifvertrag für die Angestellten und im Bayerischen Besoldungsgesetz für die Beamten festgelegt. Im Januar 2023 soll die nächste Tarifrunde stattfinden.

In Penzberg gibt es bereits eine „Arbeitsmarktzulage“

Doch natürlich gibt es auch andere Möglichkeiten, den Mitarbeitern der Verwaltungen mehr Geld zukommen zu lassen. Die Stadtverwaltung in Penzberg gewährt ihren Mitarbeitern bereits seit dem Jahr 2020 eine so genannte „Arbeitsmarktzulage“. Die dabei zu Grunde liegende Idee ist folgende: Man verdient im öffentlichen Dienst zwar nicht schlecht, aber im Vergleich zur freien Wirtschaft ziehen die Gehälter in den Verwaltungen zumeist den Kürzeren. Insbesondere in Bereichen, wo zu wenige Fachkräfte auf eine vielzahl an Stellenangeboten treffen – etwa bei Bauingenieuren oder IT-Experten.

Auch beim Landratsamt werden vereinzelt schon derartige Arbeitsmarktzulagen bezahlt – unter anderem für das IT-Personal. Doch das Problem verschärft sich: „Bei uns endeten über alle Beschäftigtengruppen hinweg in den letzten drei Jahren bis zu einem Drittel der Stellenbesetzungsverfahren gänzlich ohne Stellenbesetzung“, berichtet die Pressestelle des Amtes. Fast zwei Drittel der freien Stellen konnten nicht mit einschlägig ausgebildetem Personal besetzt werden.

Da man froh ist, überhaupt neue Mitarbeiter gewinnen zu können, schließt sich dann in diesen Fällen an die Neueinstellung eine berufsbegleitende Nachqualifizierung an. Das bedeutet aber auch, dass die neuen Mitarbeiter erst einmal nicht im vollen Umfang eingesetzt werden können. Und das der Kreishaushalt mit den Kosten für die Weiterbildungsmaßnahmen belastet wird. Dabei handelt es sich nicht um Einzelfälle. Im Landratsamt finden pro Jahr rund 80 bis 100 Stellenbesetzungsverfahren statt.

Keine Ballungsraumzulage im Landkreis Weilheim-Schongau

Angesichts dieser Entwicklung überlege man tatsächlich, eine Arbeitsmarktzulage „für alle betroffenen Beschäftigungsgruppen“ einzuführen, bestätigte die Pressestelle des Landratsamtes. Aber wäre es nicht einfacher und leichter zu begründen, die so genannte „Ballungsraumzulage“ zu bezahlen, die in den Verwaltungen des Großraums München bezahlt wird? Schließlich gehört insbesondere der Raum Weilheim mittlerweile ganz klar zum Speckgürtel der Landeshauptstadt, was sich unmissverständlich an den Mieten und Grundstückspreisen ablesen lässt...

Das Problem hier ist, dass der Landkreis Weilheim-Schongau nach wie vor nicht im Bereich der Gültigkeit der Ballungsraumzulage liegt. „Wir haben bereits 2020 wegen dieser Sache Kontakt zum Kommunalen Arbeitgeberverband Bayern (KAV) aufgenommen. Er lehnte allerdings eine Erweiterung des Geltungsbereichs der Ballungsraumzulage ab“, schreibt das Landratsamt.

Warum eigentlich? „Grundlage für die beschlossene Gebietskulisse war der Verdichtungsraum München nach dem Landesentwicklungsplan“, erklärt die Hauptgeschäftsführerin des KAV, Saskia Lehmann-Horn, auf Anfrage der Heimatzeitung. Eine darüber hinausgehende Erweiterung der Grenzziehung würde zu einer nicht mehr am Großraum München orientierten Erweiterung führen. Darüber hinaus würden sich neue „Grenzfälle“ ergeben, die zu weiteren Begehrlichkeiten der dann im noch weiteren Umfeld angrenzenden Mitglieder führen könnten, so Lehmann-Horn weiter. Die Gremien des KAV Bayern hätten sich auf Basis von Anträgen der Mitglieder in der Vergangenheit mehrfach mit der Erweiterung der Großraumzulage beschäftigt und diese stets mit den oben aufgezeigten Gründen abgelehnt.

Am Ende bleibt also nur die „Arbeitsmarktzulage“ als Option übrig, um die Attraktivität des Landratsamtes als Arbeitgeber zu steigern. Die Debatte im Kreistag darüber dürfte spannend werden.

